Los Angeles interdit les camps de sans-abri près des écoles

Les autorités de Californie et de l’Ouest ont été empêchées d’interdire les campements après qu’une décision de justice de 2018 a déterminé que la criminalisation des sans-abrisme violait la Constitution américaine. Dans la décision, Martin c. Boise, la Cour d’appel du neuvième circuit a statué que poursuivre des personnes pour avoir dormi en public équivalait à une peine cruelle et inhabituelle lorsqu’aucun lit d’abri n’était disponible.

Mais, alors que de plus en plus de gens commencent à vivre dans la rue, “les villes libérales font tout ce qui est en leur pouvoir pour contourner Martin v. Boise”, a déclaré Ananya Roy, professeur et défenseur de la justice en matière de logement pour UCLA. “Ce n’est pas un effort pour réduire la pauvreté, c’est un effort pour gérer la pauvreté visible et la faire disparaître.

Jason Ward, directeur associé du RAND Center on Housing and Homelessness à Los Angeles, a déclaré que l’application de la nouvelle loi de la ville serait très probablement compliquée et coûteuse. Et il a dit que la ville devait se concentrer sur l’augmentation du parc de logements si elle ne voulait pas que son problème de sans-abrisme s’aggrave.

“Nous créons de nouvelles personnes qui camperont dans les rues tous les jours”, m’a dit Ward. “Beaucoup de gens voient ce problème isolément, mais je le vois comme inextricablement lié au fait que nous n’avons pas assez de logements dans cette région.”

