Los Angeles et LA Clippers accueilleront le NBA All-Star 2026

LOS ANGELES — La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd’hui que Los Angeles a été sélectionnée pour accueillir Étoiles de la NBA 2026. Le 75e NBA All-Star Game aura lieu à l’Intuit Dome d’Inglewood, domicile des LA Clippers, le dimanche 15 février 2026. Il s’agira du septième match record de la NBA All-Star à Los Angeles, et de la première fois que l’Intuit Dome accueillera la vitrine annuelle de mi-saison qui touchera les fans de plus de 200 pays et territoires dans plus de 50 langues.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, en a fait l’annonce aujourd’hui lors d’une conférence de presse à

Intuit Dome, où il a été rejoint par le président des Clippers Steve Ballmer, la présidente des opérations commerciales des Clippers Gillian Zucker, la maire de Los Angeles Karen Bass et le maire d’Inglewood James T. Butts Jr.

“L’Intuit Dome promet de présenter une expérience de basket-ball en direct unique et innovante qui constituera un lieu extraordinaire pour le NBA All-Star Game en 2026”, a déclaré Silver. “Merci encore à Steve Ballmer, Gillian Zucker et à l’organisation des Clippers pour leur engagement à offrir une vitrine de classe mondiale du meilleur de notre sport.”

Intuit Dome, qui devrait ouvrir ses portes en août 2024, est une salle polyvalente qui sera le nouveau domicile des LA Clippers.

“Nous construisons Intuit Dome pour héberger et présenter les meilleurs joueurs de basket-ball du monde, et nous sommes honorés qu’ils soient tous sous notre toit pour le NBA All-Star”, a déclaré Ballmer. “Avec Inglewood et Los Angeles, nous remercions la NBA d’avoir organisé l’événement phare de la ligue à l’Intuit Dome en 2026.”

Les LA Clippers ont travaillé en collaboration avec la Los Angeles Sports & Entertainment Commission pour amener NBA All-Star 2026 à Los Angeles.

Les événements NBA All-Star sur le terrain débuteront le vendredi 13 février à l’Intuit Dome avec NBA Rising Stars, une vitrine annuelle pour les meilleurs rookies et joueurs de deuxième année de la NBA. Le 14 février, le State Farm All-Star Saturday Night mettra en vedette le Kia Skills Challenge, le Starry 3-Point Challenge et AT&T Slam Dunk. Le NBA All-Star 2026 culminera avec le NBA All-Star Game le dimanche 15 février.

La NBA organisera plusieurs événements pour les fans de tous âges dans des lieux à Los Angeles et à Inglewood, notamment au Kia Forum et au Los Angeles Convention Center. Ces événements, notamment NBA All-Star Practice présenté par AT&T, le Ruffles NBA All-Star Celebrity Game et un NBA All-Star fan fest, proposeront des programmes de basket-ball et des divertissements pour les fans ainsi qu’un accès rapproché aux joueurs et légendes de la NBA. et des célébrités.

La ligue continuera également de célébrer son engagement en faveur de la responsabilité sociale avec un programme complet d’événements NBA Cares lors du NBA All-Star 2026. Grâce à des partenariats avec des écoles et des organisations à but non lucratif locales et nationales, la ligue touchera des milliers d’enfants et de familles à Los Angeles. , Inglewood et les régions environnantes et fournissent des ressources essentielles aux programmes communautaires.

HISTOIRE DES ÉTOILES DE LA NBA À LOS ANGELES

Il s’agira du septième NBA All-Star record dans la région de Los Angeles, qui a accueilli l’événement en 2018, 2011, 2004, 1983, 1972 et 1963, et la première fois que la vitrine de mi-saison aura lieu à l’Intuit Dome. Les six précédents événements NBA All-Star à Los Angeles (dont deux au Forum d’Inglewood) ont présenté des performances extraordinaires de certains des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue. Chaque MVP du NBA All-Star Game à Los Angeles a été nommé dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA et sélectionné pour au moins 11 All-Star Games : LeBron James (MVP en 2018), Kobe Bryant (2011), Shaquille O’Neal (2004) , Julius Erving (1983), Jerry West (1972) et Bill Russell (1963).

Le dernier match des étoiles de la NBA à Los Angeles (2018) s’est terminé de manière spectaculaire alors que l’équipe LeBron s’est remise d’un déficit de 13 points avec sept minutes à jouer pour vaincre l’équipe Stephen 148-145 lors du premier match des étoiles sans match. entre la Conférence Est et la Conférence Ouest. En tant que capitaine de l’équipe LeBron, James a réussi un tir à trois points égalisateur avec 1:30 à jouer et un lay-up de feu vert avec 34,5 secondes à jouer.

NBA All-Star 2026 marquera le 15e anniversaire de la célébration de la mi-saison 2011 à Los Angeles, où Blake Griffin des Clippers a joué dans les équipes gagnantes du All-Star Game et des Rising Stars et a été couronné champion de Slam Dunk en tant que rookie. Cette année-là, Bryant des Lakers de Los Angeles a remporté son quatrième prix MVP du NBA All-Star Game, un record, après avoir marqué 37 points pour faire passer la Conférence Ouest devant la Conférence Est 148-143.