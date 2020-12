Des foules d’acheteurs masqués se promènent dans les magasins Citadel Outlets le 27 novembre à Los Angeles. | Dania Maxwell / Los Angeles Times / Getty Images

La culture automobile peut amener les résidents de SoCal à se sentir plus isolés, surtout après des mois de directives strictes et déroutantes.

Dans les premiers jours incertains de la pandémie, la vie urbaine était menacée. Une cohorte Twitter de experts autoproclamés a commencé à déclarer qu’un migration de la classe moyenne était proche, que les Américains quittaient rapidement les centres urbains pour s’étendre dans les zones suburbaines et rurales. Les médias ont publié des articles d’opinion qui semblaient renforcer ces affirmations, de la part d’écrivains qui supposaient qu’il y avait une corrélation entre la densité de population et le taux d’infection à coronavirus.

«La densité est le grand« ennemi »de New York dans la lutte contre le coronavirus», lit-on dans un titre du New York Times de mars. «Les Angelenos aiment leur extension unifamiliale. Le coronavirus leur donne raison », a déclaré un éditorial du Los Angeles Times fin avril. Cependant, alors que le coronavirus pénétrait dans les régions moins denses du Sud et du Midwest, ces allégations ont été rapidement annulées.

Depuis le début de la pandémie, les urbanistes ont fait valoir que l’efficacité de la réponse du gouvernement avait aidé les villes animées de Taiwan, du Japon, du Vietnam et de Corée du Sud à éviter de graves épidémies. En juin, les résultats publiés par la Johns Hopkins School of Public Health ont déterminé que la densité de la ville n’était pas directement liée à des taux d’infection plus élevés. Les chercheurs ont plutôt attribué la propension aux taux de propagation et de mortalité de Covid-19 à des facteurs tels que la taille de la métropole, l’éducation, la race, l’âge et la mise en œuvre de politiques de distanciation sociale.

Pourtant, alors que le coronavirus s’accélère dans le sud de la Californie, les responsables affirment que la densité et d’autres spécificités géographiques jouent un rôle pas si insignifiant dans la vie quotidienne de la pandémie – impactant la façon dont les résidents réagissent à la crise qui les entoure. « Los Angeles a la combinaison de la pauvreté et de la densité qui conduit à ce qu’un virus comme celui-ci puisse se propager beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus dévastateur », a déclaré le maire Eric Garcetti au Los Angeles Times.

Dans une ville aussi tentaculaire, les incidences quotidiennes de surpeuplement dans les épiceries ou les restaurants – combinées à l’isolement physique et émotionnel perçu par les résidents – sont frustrantes pour le public, qui est aux prises avec des directives changeantes. Lorsqu’une personne sur 80 est infectée, la contamination involontaire est plus probable que jamais.

Le coronavirus est tout sauf un égaliseur. Elle a exacerbé les difficultés des familles à faible revenu, qui ont perdu leurs moyens de subsistance et leur vie. Et dans les grandes villes américaines, d’Atlanta à New York, les communautés ouvrières de couleur ont connu des taux d’infection et de mortalité plus élevés, en particulier dans les régions à forte pauvreté. Les différences dans ces taux, selon les chercheurs, pourraient être attribuées à des facteurs tels que la surpopulation des ménages, la proportion de travailleurs essentiels et l’accès aux tests et aux soins de santé. En ce qui concerne Los Angeles, certaines poches ne sont pas seulement plus denses, mais aussi plus pauvres, avec des taux élevés de pauvreté et d’itinérance et une grande population de travailleurs essentiels qui ont été les plus durement touchés par le virus.

Le comté, qui compte plus de 10 millions d’habitants, a signalé en moyenne environ 14000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus au cours des sept derniers jours. Mais à la suite de taux d’infection record, les acheteurs n’ont pas semblé découragés à l’approche des vacances de Noël. Images aériennes au-dessus des magasins Citadel, dans le sud-est du comté de Los Angeles, le 19 décembre – deux jours après que les unités de soins intensifs du sud de la Californie aient manqué de lits disponibles – montre un parking bondé, alors que des centaines d’acheteurs masqués se rassemblaient en longues lignes sinueuses. The Grove, une autre destination de shopping en plein air à Hollywood, a été emballé de la même manière, selon Angelenos sur Twitter, malgré la politique du comté limitant la capacité de vente au détail à 20%.

Je suis dans la partie «plusieurs de mes amis ont perdu leurs parents» de covid et j’ai passé le bosquet hier et c’était PACKED. Je perds la tête. 1 personne sur 20 l’a ici. Pourquoi n’y a-t-il pas d’urgence? Pourquoi n’y a-t-il pas de leadership? – Akilah Hughes (@AkilahObviously) 18 décembre 2020

Il semble y avoir une dissonance cognitive à grande échelle dans la gravité de la pandémie – pas seulement en Californie, mais dans tout le pays – qui ne fait que s’aggraver, car des millions de personnes sont sur le point de recevoir la première dose de vaccin. Les hôpitaux sont surchargés par un raz-de-marée de patients, et les médecins du sud de la Californie craignent de devoir bientôt rationner les soins à ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, les Américains se dirigent toujours vers le centre commercial, organisant des rassemblements de vacances (certains illégalement) et prenant un nombre record de vols à l’époque de la pandémie.

La situation dans le sud de la Californie est pour le moins désastreuse. Alors pourquoi y a-t-il peu ou pas d’urgence parmi les résidents? Il n’y a actuellement aucun signe que le comté de Los Angeles et l’État de Californie ont atteint leur pic de charge de travail, et le gouverneur Gavin Newsom a laissé entendre qu’il faudrait prolonger les ordonnances de maintien au domicile au milieu de la vague troublante de cas. Peut-être plus inquiétant, « il n’y a pas de précédent sur la façon dont un verrouillage fonctionnera » avec le grand nombre d’infections, a déclaré John Swartzberg, un expert en maladies infectieuses à l’UC Berkeley au Los Angeles Times.

Alors que la Californie pourrait être la capitale américaine actuelle des coronavirus, les cas dans presque tous les États ont dépassé les records existants. Il y a une myriade de raisons: fatigue pandémique, messages de santé publique incohérents, rassemblements de vacances et peu ou pas d’application de politiques visant à réduire la propagation du virus.

Au milieu de cette troisième vague, les psychologues environnementaux examinent les changements dans le comportement humain alors que les États-Unis entrent dans leur neuvième mois de crise. Ces chercheurs étudient comment les gens interagissent avec les espaces qu’ils habitent, des quartiers locaux aux contextes urbains plus larges. Une conception urbaine réfléchie, en ce qui concerne la densité de population et la vie urbaine, est essentielle pour favoriser un sentiment de lien social et de solidarité à une époque où tant de résidents sont isolés les uns des autres.

«Il semble que la Californie a fait du bon travail en aplatissant la courbe en avril», a déclaré Jennifer Jane Roe, directrice du Center for Design and Health de l’Université de Virginie. «Cela suggère, au moins en ce qui concerne la conception urbaine, les gens se conformaient aux directives de santé publique. Mais avec cette augmentation exponentielle de Covid, c’est un problème de comportement, ainsi qu’un problème de politique, et il est également possible que la souche soit devenue plus virulente.

Dans la plupart des régions des États-Unis, le climat a changé depuis l’été, incitant les gens à déplacer leurs rassemblements à l’intérieur. Le temps est tempéré toute l’année dans le sud de la Californie, mais en raison de sa géographie tentaculaire, Roe pense que sa culture automobile – combinée à la popularité des centres commerciaux et des centres commerciaux linéaires – peut amener les résidents à se sentir séquestrés, même des voisins. Beaucoup se sont abstenus de voir leur famille et leurs amis depuis des mois. Et alors que la plupart des Californiens sont soumis à des ordonnances strictes de rester à la maison, les incohérences régionales ont dérouté et irrité les résidents.



Al Seib / Los Angeles Times / Getty Images À la mi-décembre, les responsables du comté de Los Angeles ont rapporté que jusqu’à 1 habitant sur 80 était contaminé par Covid-19.

Début décembre, le comté de Los Angeles avait fermé ses terrains de jeux et interdit les petites réunions en plein air, un ordre qui a depuis été annulé. Comme l’a dit un journaliste du LA Times, les gens entrent dans le Étape « pourquoi-est-ce-fermé-pendant-que-ouvert » de la pandémie. Alors que les terrains de jeux étaient fermés, les centres commerciaux et les espaces commerciaux restaient ouverts, attirant de grandes foules.

«Vous avez une culture de gens qui conduisent leur voiture en ville, dans des endroits ouverts comme des centres commerciaux, qui pourraient avoir une ventilation plus faible qu’un parc, même si une partie est à l’extérieur», m’a dit Roe. «L’autre problème avec la culture automobile est que les gens ne se connectent pas quotidiennement avec leur entourage, ce qui n’aide pas leur santé mentale.

L’étalement pourrait exacerber les sentiments d’agitation et d’isolement des gens sur une période de plusieurs mois. En outre, le comté de Los Angeles est notoirement «pauvre en parc»: une évaluation de la ville menée en 2016 a révélé que 51% des habitants ne vivent pas à moins de 10 minutes à pied d’un demi-mile d’un parc. Les espaces verts sont cruciaux pour lutter contre les effets de l’étalement urbain, a ajouté Roe, en tant que lieux désignés où les gens peuvent socialiser en toute sécurité à distance.

«Les gens passent plus de temps à l’extérieur. Au lieu de 45 minutes dans un parc local, ils restent plus de deux heures », dit-elle. «La pandémie a envoyé un message clair aux urbanistes selon lequel nous avons besoin de plus de sentiers, d’aires de jeux extérieures pour les enfants et de parcs publics dans des endroits où les gens n’ont pas de jardins ni d’accès pratique à l’espace extérieur.

Les psychologues de l’environnement, les urbanistes et les experts en santé publique ont encouragé les villes à préserver l’accès aux espaces verts ouverts, ce qui peut améliorer l’humeur et la santé mentale des habitants, même s’ils restent isolés dans leurs propres cercles sociaux. Alors que les Californiens ont accès en voiture aux parcs, aux plages et aux sentiers, les experts en santé affirment que la rigueur prolongée des messages de «rester à la maison» des fonctionnaires a épuisé le public. Et dans un endroit aussi dense et géographiquement complexe que le sud de la Californie, cela peut s’avérer dévastateur.

«Une façon de voir cela est à travers le prisme de l’ignorance pluraliste. Lorsqu’une communauté se conforme à ce qu’elle pense que les autres veulent, elle peut finir par faire ce que personne ne veut », m’a écrit Kevin Bennett, professeur de psychologie à Penn State. «Dans le cas de Covid-19, nous regardons autour de notre environnement immédiat pour voir comment les autres se comportent. Si nous nous inquiétons en privé de la propagation de Covid mais que nous ne voyons pas d’inquiétude des autres, avec le temps, nous pouvons créer et maintenir une illusion de calme.

Selon Bennett, l’ignorance pluraliste est un outil social puissant dans les situations où le danger est ambigu ou difficile à déterminer. Cela pourrait expliquer l’afflux d’Angelenos désireux de faire des achats de vacances: si les repas en plein air sont jugés dangereux par les autorités locales mais que les centres commerciaux sont ouverts, les centres commerciaux doivent être moins risqués. En milieu urbain, les gens sont attirés par certains signaux visuels ou sonores, comme les sirènes ou les changements de circulation piétonnière et automobile, pour évaluer une crise.

«Dans une ville tentaculaire comme Los Angeles, nous sommes moins susceptibles de remarquer une augmentation du nombre de véhicules d’urgence par rapport à une ville qui a une taille de population similaire dans une zone géographique plus petite», a-t-il déclaré. «Il en va de même pour la circulation automobile et piétonnière. Nous ne remarquons pas de différence dramatique, nous concluons donc que cela ne doit pas être si grave.

Au début de la pandémie, certains ont supposé à tort que la prévalence de la culture automobile protégerait Angelenos d’une épidémie de coronavirus aussi grave que celle de New York. Se déplacer seul en voiture, après tout, est une forme de distanciation sociale. «Il semblait qu’Angelenos pourrait enfin revendiquer un réel avantage en ayant une identité qui incluait une culture embarrassante, émettrice de carbone, embouteillée, étalée et rampante», a écrit l’écrivaine Amy Wilentz dans un article d’opinion du New York Times.

Mais le coronavirus n’est pas comme les autres crises: les tremblements de terre, les canicules extrêmes et les incendies de forêt dont les Californiens sont parfaitement conscients. Nos premières hypothèses non scientifiques sur la façon dont le virus se transmet et prolifère sont au mieux prématurées et erronées au pire. Il y a «un état de danger continu» dans cette pandémie, a déclaré Bennett: «En raison de la nature de Covid, nous avons la possibilité d’évaluer et de réévaluer nos décisions comportementales alors que le danger persiste. Ce type d’évaluation constante ouvre la porte à l’ignorance pluraliste.

C’est peut-être une autre explication du manque d’urgence frustrant des Américains dans différents États et villes – que, alors que les cas à l’échelle nationale plongeaient entre l’été et l’automne, le pire était passé. Comme les comportements de nos voisins étaient lents à changer, nous étions bercés par la complaisance, comme le suggérait Bennett. «Los Angeles atteindra-t-elle le pic douloureux que New York a connu? Probablement pas », a écrit Wilentz fin mai. Malgré toutes les preuves qui indiquent actuellement le contraire, il semble que certains espèrent volontairement que ce soit toujours vrai.