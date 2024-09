Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins – Score, résumé et statistiques de l’équipe – 18 septembre 2024 Gametracker

MIAMI (AP) – Shohei Ohtani a volé son 49e but et s’est rapproché de devenir le premier joueur de l’histoire des ligues majeures avec 50 circuits et 50 vols en une saison alors que les Dodgers de Los Angeles ont battu les Marlins de Miami 8-4 mercredi soir.

Ohtani, qui a commencé la journée avec deux points de moins que chaque marque, a frappé un simple pour commencer le match, puis a volé la deuxième base. Il a volé vers la gauche, a été éliminé, a frappé une balle vers la droite et a été éliminé lors de ses quatre apparitions suivantes au bâton.

« Quelle saison ! C’est remarquable qu’il puisse frapper en tant que frappeur désigné, mais ce qui est encore plus remarquable, c’est qu’il garde ses jambes détendues pour pouvoir voler », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts.

Tommy Edman a frappé son sixième coup de circuit au cours des huit derniers matchs pour les Dodgers, leaders de la division Ouest de la Ligue nationale (90-62), qui ont conservé 3 1/2 matchs d’avance sur San Diego, deuxième au classement. Enrique Hernández et Will Smith ont également frappé fort et Freddie Freeman a réussi trois coups sûrs.

Les Dodgers ont atteint 90 victoires pour la 11e saison consécutive de 162 matchs.

« C’est assez impressionnant. C’est l’une des meilleures organisations du baseball en termes de régularité dans les victoires », a déclaré Roberts. « On ne peut pas le prendre pour acquis, car jouer en octobre n’est pas un rite de passage pour aucune organisation. »

Le partant des Dodgers Landon Knack (3-4) a accordé deux coups sûrs en cinq manches sans point. Il a accordé deux buts sur balles et a retiré sept frappeurs sur prises. Pour Knack, cette sortie a surmonté les frustrations de son départ précédent, lorsqu’il avait accordé cinq points et sept coups sûrs en deux manches contre Atlanta vendredi dernier.

« Évidemment, je n’étais pas content de cette décision », a déclaré Knack. « J’étais très en colère et prêt à rebondir. »

Smith a donné l’avantage aux Los Angelesiens en début de deuxième manche grâce à son home run en solo. Il a propulsé une balle rapide du lanceur partant de Miami, Ryan Weathers, par-dessus le mur du champ gauche pour son 19e home run.

Les Dodgers ont ouvert le score avec un quatrième pointage de cinq points contre Weathers (3-6). Edman a frappé un home run de deux points et Hernández a ajouté un drive de trois points.

« J’ai pris de mauvaises habitudes et je travaille dur pour les corriger », a déclaré Edman à propos de sa récente surtension. « C’est encore un travail en cours, mais je pense que ça s’améliore. »

Miami a réduit le déficit grâce au simple à deux points d’Otto López contre Zach Logue et au sacrifice fly de Nick Fortes contre Blake Treinen en septième.

Chris Taylor a augmenté l’avance de Los Angeles avec un simple à deux points en huitième.

La sortie de Weathers a pris fin après le double de Freeman en cinquième manche. Le gaucher, qui a fait sa première apparition depuis le 7 juin, a accordé six points et huit coups sûrs tout en retirant cinq frappeurs sur des prises. Il a été mis à l’écart en raison d’une élongation de l’index gauche.

« J’étais content d’être de retour », a déclaré Weathers. « J’aurais aimé pouvoir mieux lancer la balle. »

La foule de 17 138 personnes qui s’est rassemblée mercredi a porté l’affluence des Marlins pour la saison à 1 007 039, devant seulement les A’s d’Oakland.

Avant le match, les Dodgers ont activé le lanceur de relève droitier Joe Kelly de la liste des blessés et ont sélectionné le contrat de Logue de Triple-A Oklahoma City. Kelly a remplacé Knack et a lancé une sixième manche parfaite. Le club a envoyé les lanceurs droitiers Bobby Miller et Michael Grove à Oklahoma City.

SALLE DES FORMATEURS

Dodgers : Le lanceur gaucher Clayton Kershaw (éperon osseux du gros orteil gauche) a lancé une séance d’entrainement mercredi et Roberts a considéré cela comme une étape importante dans sa rééducation. … Le joueur de champ intérieur Miguel Rojas a été retiré à la dernière minute parce qu’il ne se sentait pas « en pleine forme », selon Roberts.

Marlins : Le lanceur de relève droitier Max Meyer (bursite de l’épaule droite) poursuit son programme de rééducation au complexe d’entraînement de printemps du club à Jupiter, en Floride. Il sera évalué dans les prochains jours pour un éventuel programme de lancer.

SUIVANT

Le lanceur droitier Jack Flaherty (12-7, 3.04) débutera la dernière série pour les Dodgers jeudi tandis que les Marlins opteront pour le lanceur droitier Edward Cabrera (4-7, 4.55).

