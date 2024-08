Los Angeles devra payer plus de 38 millions de dollars pour ne pas avoir rendu le logement abordable accessible

LOS ANGELES — La ville de Los Angeles paiera 38,2 millions de dollars pour régler un procès de 2017 après avoir « faussement » déclaré dans des documents fédéraux que ses unités de logement abordables multifamiliales construites avec des fonds fédéraux étaient accessibles aux personnes handicapées.

La plainte a été déposée par le ministère américain de la Justice au nom d’une résidente de Los Angeles, Mei Ling, qui utilise un fauteuil roulant, et du Fair Housing Council of San Fernando Valley, un groupe de défense des droits des personnes handicapées. Leur part du règlement n’a pas encore été déterminée.

Ling, 57 ans, utilise un fauteuil roulant depuis janvier 2006 et est soit sans abri, soit dans un logement dépourvu de dispositifs d’accessibilité, selon la poursuite.

La municipalité de Los Angeles a affirmé que depuis au moins six ans, elle n’avait pas rendu ses logements multifamiliaux abordables accessibles aux personnes handicapées. Les responsables ont indiqué que les pentes étaient trop raides, les comptoirs trop hauts et les entrées qui ne permettaient pas l’accès aux fauteuils roulants.

La poursuite affirmait également que la ville n’avait pas maintenu une liste accessible au public des unités accessibles et de leurs caractéristiques d’accessibilité, et qu’elle avait « sciemment et faussement certifié » au ministère américain du Logement et du Développement urbain qu’elle se conformait à ces exigences.

Un représentant du bureau du procureur de la ville de Los Angeles n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Lorsque le ministère du Logement et du Développement urbain accorde des subventions aux gouvernements locaux pour construire et réhabiliter des logements multifamiliaux abordables, ils doivent se conformer aux lois fédérales sur l’accessibilité, ont déclaré les responsables. Cela comprend une obligation selon laquelle 5 % de tous les logements dans certains types de logements subventionnés par le gouvernement fédéral doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, et 2 % supplémentaires doivent être accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle et auditive.

Ils doivent également tenir à jour une liste publique des unités accessibles avec une description de leurs caractéristiques d’accessibilité, entre autres exigences d’accessibilité liées au logement.

Au cours des six années précédant le dépôt de la plainte en 2017, Los Angeles a reçu près d’un milliard de dollars de fonds divers de l’agence fédérale du logement qui ont été consacrés à au moins 28 projets de logements multifamiliaux, selon les plaignants. Aucun d’entre eux ne contenait le nombre minimum d’unités accessibles requis par la loi.

Pendant ce temps, la ville « a fait croire au HUD et au public qu’elle se conformait à toutes les obligations fédérales relatives à la réception des fonds fédéraux pour le logement et le développement communautaire », indique le procès.

Auparavant, le la ville a réglé un litige similaire en 2016.