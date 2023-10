Les Chargers de Los Angeles (2-4) sont favorisés par 8,5 points contre les Bears de Chicago (2-5) le 29 octobre, à partir de 20 h 20 HE, diffusé sur NBC.

Les Bears ont remporté la semaine 7 avec une défaite 30-12 contre les Raiders de Las Vegas, tandis que les Chargers ont été battus par les Chiefs de Kansas City 31-17.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match entre les Bears et les Chargers : l’écart de points, la moneyline, le total Over/Under et un choix d’expert de Sam Panayotovich.

Informations sur les paris Chargers vs Bears mises à jour le 23 octobre 2023, 18 h 34 HE. Préféré Propagé Cotes de propagation préférées Cotes de propagation des outsiders Total Sur les cotes totales Sous les cotes totales Chargeurs -8,5 -110 -110 46,5 -110 -110

Prédiction et choix des Chargers contre Bears

Choisissez ATS : Los Angeles (-8,5)

Choisissez l’unité d’organisation : Plus de (46,5)

Prédiction: Los Angeles 30 – Chicago 19

Choisissez via Sam Panayotovich, analyste des paris sportifs chez FOX

Permettez-moi de commencer par dire que je ne pense pas que Tyson Bagent soit la solution à long terme à Chicago. Le gamin mérite beaucoup de crédit pour avoir remporté son premier départ en carrière, mais freinons-le pour qu’il devienne soudainement le quart-arrière du futur des Bears.

Il est difficile de croire que les Bears et les Chargers ont réussi à remporter le “Sunday Night Football”, mais nous y sommes. Les Bolts sont l’une des équipes les plus exaspérantes de la ligue, et il est difficile d’ignorer leur fiche de 2-4 contre l’écart.

De plus, Los Angeles a une fiche de 15-20 contre l’écart en tant que favori des paris depuis que Justin Herbert a pris la relève sous le centre – ce sont des sous-performants éternels.

Il n’est pas question que je pose les bases.

PICK : Bears (+8,5) perdra de moins de 8,5 points (ou gagnera purement et simplement)

Comment regarder Los Angeles contre Chicago

Date du jeu : dimanche 29 octobre 2023

Temps: 20 h 20 HE

Lieu: Stade SoFi

Emplacement: Inglewood, Californie

LA TÉLÉ: Regarder sur NBC

Matchs récents des Chargers contre les Bears

Sur leurs cinq dernières rencontres, Chicago compte trois victoires contre Los Angeles.

Lors de leurs cinq derniers affrontements, Chicago a marqué 92 points contre Los Angeles, tout en n’accordant que 77 points.

Informations sur les paris sur Los Angeles

Los Angeles a couvert l’écart une fois cette saison.

Les matchs de Los Angeles cette année ont dépassé le total dans deux occasions sur six (33,3 %).

Les Chargers ont gagné 33,3% du temps où ils ont joué en tant que favoris de la moneyline (1-2).

Los Angeles n’a pas encore joué comme favori sur la moneyline de -410 ou moins.

La probabilité implicite de ce match, compte tenu de la moneyline, donne aux Chargers 80,4 % de chances de gagner.

Statistiques des chargeurs

Statistique Moyenne (Totale) Rang Passer des verges 252,3 (1 514) 8 Chantiers précipités 111,8 (671) 16 Points marqués 24 (144) 15 Passer des yards contre 310 (1 860) 32 Cours précipités contre 96,8 (581) 11 Points autorisés 25,8 (155) 25

Les acteurs clés de Los Angeles

Infraction

Justin Herbert a totalisé 1 592 verges, 10 touchés (neuvième dans la NFL) et quatre interceptions cette année. Il réalise en moyenne 265,3 yards par match et 7,5 par tentative, tout en complétant 67 % de ses tentatives.

Il a également parcouru 80 verges au sol (troisième chez les Chargers) et ajouté trois touchés au sol, avec une moyenne de 13,3 verges au sol par match.

Les 574 verges sur réception de Keenan Allen cette saison (sixième de la NFL) proviennent de 64 cibles et de 46 réceptions (10e de la NFL). Il totalise en moyenne 95,7 verges sur réception et 7,7 attrapés par match, avec quatre touchés sur réception (huitième dans la NFL).

La production de Joshua Kelley au sol cette saison comprend 284 verges et deux touchés. Il totalise en moyenne 47,3 yards par match et 4,4 par tentative (15e de la NFL).

Josh Palmer compte 353 verges sur réception et un touché avec 20 attrapés sur 35 cibles. Il réalise en moyenne 3,3 réceptions et 58,8 yards par match.

La défense

Du côté défensif, Khalil Mack compte 24 plaqués, six TFL et sept sacs en 2023.

Kenneth Murray a capté une passe et ajouté 43 plaqués, six TFL, deux sacs et deux passes défendues.

Michael Davis a totalisé 33 plaqués, deux TFL et cinq passes défendues.

Asante Samuel Jr. compte deux interceptions (neuvième dans la NFL) avec 29 plaqués, un TFL et quatre passes défendues.

Informations sur les paris sur Chicago

Chicago a couvert l’écart deux fois en sept matchs avec un nombre fixe.

Les Bears n’ont pas encore couvert l’écart cette saison lorsqu’ils sont outsiders de 8,5 points ou plus.

Cette année, les matchs de Chicago ont atteint plus de six fois.

Cette saison, les Bears ont remporté deux des six matchs dans lesquels ils ont été les outsiders.

Chicago a joué comme outsider de +320 ou plus une fois cette saison et a perdu ce match.

La moneyline des parieurs implique 23,8% de chances de victoire pour les Bears.

Statistiques des ours

Statistique Moyenne (Totale) Rang Passer des verges 183 (1 281) 27 Chantiers précipités 141,3 (989) 5 Points marqués 22,6 (158) dix Passer des yards contre 257,1 (1 800) 29 Cours précipités contre 82,3 (576) 5 Points autorisés 26,9 (188) 28

Les acteurs clés de Chicago

Infraction

En six matchs disputés cette année, Justin Fields a amassé 1 201 yards par la passe, avec 11 touchdowns (sixième de la NFL) contre six interceptions et complétant 61,7 % de ses passes.

Au sol, Fields a ajouté un touché au sol et 237 verges au sol (deuxième chez les Bears).

DJ Moore a dressé une feuille de statistiques pour 2023 qui comprend 40 attrapés pour 636 verges (cinquième de la NFL) et cinq touchés sur réception (quatrième de la NFL) sur sept matchs joués. Il a reçu 51 cibles et réalise en moyenne 5,7 réceptions par match.

Cole Kmet a accumulé 240 verges sur réception et trois touchés sur 25 réceptions, tout en étant ciblé 32 fois cette saison.

D’Onta Foreman totalise 170 verges au sol (troisième chez les Bears) et deux touchés au sol, avec une moyenne de 56,7 verges par match et de 4,7 par course.

Foreman a également capté six passes pour 41 verges (septième chez les Bears), dont un touché. Il a été ciblé neuf fois et totalise en moyenne 13,7 verges par match.

La défense

Jusqu’à présent en 2023, TJ Edwards a deux sacs à faire avec deux TFL et 70 plaqués en sept matchs.

Tremaine Edmunds a une interception en plus de 62 plaqués, trois TFL et trois passes défendues.

Jaquan Brisker compte 45 plaqués et 0,5 sacks lors de la campagne 2023. Il est troisième chez les Bears pour les plaqués.

Les statistiques de Tyrique Stevenson incluent 36 plaqués, un TFL et cinq passes défendues en sept matchs