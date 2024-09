Los Angeles aux prises avec quatre cas locaux de dengue en deux semaines – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Les autorités de santé publique du comté de Los Angeles sont confrontées à un quatrième cas de dengue signalé en un peu plus de deux semaines, alors que de plus en plus de preuves montrent que l’infection transmise par les moustiques circule dans la région pour la première fois.

Aucun des quatre patients n’a récemment voyagé dans des zones où la dengue sévit régulièrement, ce qui suggère que le virus se propage localement via des moustiques infectés, a déclaré le département de la santé publique du comté de Los Angeles dans un communiqué. L’infection révélée mercredi n’est pas liée à un groupe de trois cas annoncés plus tôt ce mois-ci, ont déclaré les autorités.

Les taux mondiaux de dengue, parfois appelée fièvre brise-os en raison de la douleur qu’elle inflige aux patients, sont à leur plus haut niveau cette année. Alors que le moustique qui transporte l’agent pathogène dans d’autres parties du monde est courant dans le comté de Los Angeles, la dengue n’y a jamais été transmise par des insectes infectés, ont déclaré les autorités.

« Nous constatons une transmission locale de la dengue, un phénomène sans précédent dans le comté de Los Angeles », a déclaré Muntu Davis, responsable de la santé du comté. « Prévenir les piqûres de moustiques et la reproduction des moustiques est le meilleur moyen de mettre un terme à la transmission locale actuelle de la dengue. »

En juin, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont émis une alerte demandant aux prestataires de soins de santé de rester vigilants face à la dengue, alors que les infections ont augmenté dans de nombreuses régions des Amériques. Une transmission locale a été signalée à Porto Rico, aux Îles Vierges et en Floride en 2024, a indiqué l’agence.

