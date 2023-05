Los Angeles approuve les chiens robots policiers

Plusieurs villes américaines ont fait face à des réactions négatives pour avoir cherché à adopter la technologie « dystopique » et « effrayante »

Le conseil municipal de Los Angeles a autorisé l’utilisation d’un dispositif robotique «chien» par le service de police local, malgré les protestations des habitants et de certains membres dissidents du conseil. New York a précédemment dévoilé une technologie similaire et a fait face à une importante réaction du public.

Les législateurs de la ville ont voté 8 contre 4 mardi pour approuver un don d’un « Véhicule terrestre sans pilote quadrupède » au LAPD de la Fondation de la police de Los Angeles à but non lucratif, qui a fourni gratuitement le robot de 277 000 $ à la force.

Conçu et fabriqué par Boston Dynamics, le chien robotique est capable de naviguer sur le terrain et les bâtiments de manière autonome, et peut être équipé d’une large gamme d’équipements de surveillance, de capteurs et d’autres « charges utiles ». Pour la police, il est généralement destiné à être utilisé dans des situations dangereuses qui pourraient mettre les agents en danger, agissant comme un ensemble supplémentaire d’yeux et d’oreilles pour le service.

Cependant, le nouvel ajout au LAPD a fait l’objet de vives critiques de la part des résidents, plusieurs citoyens ayant critiqué la décision du conseil lors de commentaires publics mardi. Un habitant a dit « Je ne veux pas m’armer [artificial intelligence] », tandis qu’un autre a déclaré que l’utilisation du robot conduirait à terme à « Flics robots » demander « Vous n’avez pas vu ce film iRobot ou Terminator ? »

Un autre citoyen a déclaré que la période de consultation publique du conseil municipal était « clairement performatif » accusant les législateurs locaux d’ignorer les souhaits de leurs électeurs.

«Après avoir écouté les commentaires publics écrasants, vous votez dans le sens opposé. New York et San Francisco ont déjà rejeté ces chiens robots. Le LAPD n’a pas besoin d’armes militaires », ils ont dit.

La décision de New York en 2020 d’employer le chien robotique, que le NYPD a surnommé «Digidog», s’est avérée tout aussi controversée, la ville ayant interrompu son premier contrat de location de l’appareil après que les New-Yorkais ont décrié la technologie comme étant orwellienne. Cependant, les responsables ont ensuite inversé le cap et renvoyé le chien à la force le mois dernier, le commissaire de police Keechant Sewell déclarant qu’il serait utilisé d’une manière qui est « transparent, cohérent et toujours réalisé en étroite collaboration avec les personnes que nous servons. »

San Francisco a même envisagé d’autoriser son service de police à utiliser des robots pour la force meurtrière en cas d’urgence, mais a ensuite rejeté cette politique à la suite d’un tollé général.

Le conseiller de LA Hugo Soto-Martinez était parmi les législateurs à voter contre la décision, arguant de cela « L’article est décrit comme une simple acceptation d’un don, mais il représente vraiment une expansion des frontières actuelles autour du maintien de l’ordre et de la surveillance. »

Les responsables de la ville affirment que le robot sera principalement utilisé par l’équipe SWAT du LAPD et qu’il « renforcer la sécurité des agents » pendant « incidents à haut risque » ajoutant que cela remplirait un « écart critique » pour le département compte tenu des caractéristiques uniques de l’appareil.