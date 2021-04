«  L’os a traversé la peau  »: Chris Weidman de l’UFC montre des cicatrices d’une blessure à la jambe d’horreur alors qu’il rassure les fans «  Je serai bon  » (GRAPHIQUE)

Weidman s’est effondré à l’agonie à peine 17 secondes après son affrontement avec son compatriote vétéran Hall à l’UFC 261 en Floride le week-end dernier, après que sa jambe droite se soit cassée horriblement alors qu’il tentait un coup de pied bas sur son rival.

La blessure macabre était parmi les pires jamais vues à l’intérieur de l’octogone de l’UFC et rappelait étrangement la jambe cassée subie par la légende brésilienne Anderson Silva, par coïncidence lors d’un combat pour le titre avec Weidman en 2013.

Weidman, 36 ans, a mis à jour les fans sur les réseaux sociaux jeudi en partageant les cicatrices de la chirurgie d’urgence qu’il a subie à la suite de la blessure, partageant également des images et des détails qui lui font mal au ventre.

«Je viens de déshabiller ma blessure. La coupure sur le dos du mollet date du moment où je suis descendu dans l’octogone, et l’os a traversé les muscles et la peau du mollet. Weidman a écrit.

«Un merci spécial au Dr Davidson et @heatherlinden de @ufc PI [Performance Institute] pour m’avoir mis en place avec tout ce dont j’avais besoin et m’avoir mis en contact avec le Dr Hsu hors de Charlotte pour me remettre sur pied.

«J’attendais deux semaines pour enlever le pansement, mais le Dr Hsu voulait que je le fasse immédiatement. Je sais que beaucoup sont inquiets pour moi, y compris les amis de la famille et les fans. Je serai bon, je vous aimerai tous.

Plus tôt cette semaine, Weidman avait partagé des radiographies de son membre nouvellement réparé et a depuis quitté l’hôpital pour rentrer chez lui en Caroline du Sud à bord d’un jet privé.

«Je ne peux pas remercier [Dana White] et [the UFC] assez pour prendre soin de ma famille et de moi en ces temps difficiles », Weidman a écrit.

«C’est le genre de choses qu’ils font pour nous que les gens ne voient pas. Au lieu de souffrir dans un avion public ou de rester coincés dans une voiture pour toujours, ils nous ont affrété un avion directement de l’hôpital à notre maison.

Weidman a déclaré dans une vidéo Instagram qu’il espérait pouvoir marcher sans béquilles dans environ huit semaines, avec un délai compris entre six et 12 mois avant de pouvoir reprendre l’entraînement.

L’ancien rival Silva, 46 ans, a pu revenir un peu plus de 12 mois après sa pause de jambe tout aussi grotesque contre Weidman il y a huit ans, et est resté actif à l’UFC jusqu’en octobre dernier avant de prendre sa retraite du MMA.

Silva avait envoyé ses meilleurs vœux à Weidman immédiatement après la blessure et ajouté à cela dans une nouvelle interview avec Ag Fight en exhortant l’Américain à être patient avec son rétablissement.

« J’avais l’impression que cela m’est arrivé à nouveau, » Dit Silva. « Vraiment mauvais. Seule une personne qui a vécu cela sait à quoi cela ressemble, et elle ne le souhaiterait à personne. J’étais vraiment bouleversé.

«Les jours, les mois à venir, seront durs. Il devra être patient, il devra être très calme. Il doit avoir sa famille avec lui, car ce ne sera pas facile. «

«Mille choses vous traversent l’esprit. Bien sûr, chacun a sa personnalité, mais je crois qu’il surmontera cela. Son esprit est très fort.

«Il a l’esprit d’un champion. Il sait comment gérer les adversités et je suis sûr qu’il s’en sortira. Assez vite le voir se battre à nouveau.

Après la conclusion prématurée de leur combat – qui a fini par être la sixième défaite de Weidman lors de ses huit dernières sorties octogonales – Uriah Hall a déclaré qu’il «Dû» son adversaire frappé un autre combat, devrait-il faire un retour.