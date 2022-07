L’orthographe “Turkiye” adoptée par le Canada à la suite d’une décision de l’ONU

Le gouvernement canadien a discrètement changé le nom de la Turquie en l’orthographe turque officielle Türkiye dans toutes les communications officielles.

Cette décision fait suite à une demande du gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan pour que la communauté internationale reconnaisse l’orthographe authentique du nom de son pays.

Le mois dernier, Ankara a demandé aux Nations Unies d’abandonner l’orthographe couramment utilisée de la Turquie, qui est également associée à l’oiseau comestible et au plat de Noël traditionnel.

Il se prononce de la même manière.

En décembre de l’année dernière, Erdogan a ordonné que “Made in Türkiye” soit utilisé sur les produits exportés afin de refléter plus authentiquement la culture du pays.

Dans les communications du département des Affaires mondiales cette semaine, Ottawa est revenu à l’orthographe authentique.

Cette décision fait suite à une “notification officielle de changement de nom aux Nations Unies et, par la suite, au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada” en juin, a déclaré Affaires mondiales.

“Le Canada respecte le souhait de la République de Türkiye (anciennement la République de Turquie) d’être officiellement connue sous le nom de Türkiye par opposition à “Turkey” en anglais et “Turquie” en français”, a déclaré Sabrina Williams, porte-parole d’Affaires mondiales.

Le pays s’appelait Türkiye en 1923 après que la République nouvellement formée eut proclamé son indépendance, avec Mustafa Kemal comme premier président.

Il a de plus en plus montré ses muscles sur la scène internationale, notamment à propos du projet d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

Erdogan a menacé d’opposer son veto à l’entrée des nations nordiques dans l’alliance militaire si elles n’extradent pas les suspects ayant des liens avec des groupes kurdes interdits.

Le Canada est devenu cette semaine le premier pays à ratifier la demande de la Finlande et de la Suède d’adhérer à l’OTAN.

Mais les 30 membres doivent approuver leur candidature à l’adhésion qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 juillet 2022.