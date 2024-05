L’orteil de chameau de Khloé Kardashian a « disparu » après avoir perdu du poids

la télé

Khloé Kardashian a révélé que son orteil de chameau avait « disparu » après avoir perdu du poids.

Camille Kardashian est MIA ces jours-ci.

Khloé Kardashian a révélé que son orteil de chameau, qu’elle surnommait Camille, avait « disparu » après avoir perdu du poids.

Un orteil de chameau fait référence au contour du vagin d’une femme visible lorsqu’elle porte des vêtements serrés.

Kardashian a surnommé son orteil de chameau Camille.

Kardashian, qui a perdu quelques kilos ces dernières années, a fait cette annonce dans l’épisode de jeudi de « Les Kardashian » de Hulu après avoir discuté des micropénis avec sa demi-sœur Kylie Jenner.

« Nous n’allons pas faire honte aux micros pour le moment », a déclaré Jenner à Kardashian, qui a insisté : « Mais personne ne veut eux; vous les acceptez simplement.

Mais selon Jenner : « Ce n’est pas vrai ; certaines personnes les aiment.

Avec des sourcils levés et un petit rire, Kardashian, 39 ans, a répondu : « Peut-être qu’ils ont un microp-s. »

«Quand j’étais grosse, j’avais Camille. Maintenant que je suis plus maigre, Camille a disparu », a-t-elle déclaré jeudi dans l’épisode « Les Kardashian ». Khloekardashian/Instagram

Elle a expliqué la disparition de son orteil de chameau dans un confessionnal ultérieur en disant : « Je pense qu’un microp-s serait fascinant. Tout le monde ne veut-il pas un PS plus petit ? J’ai tendance à avoir un ps plus gros. Par exemple, quand je suis gros, ça grossit. Parce que quand j’étais grosse, j’avais Camille. Maintenant que je suis plus maigre, Camille a disparu.

L’ancienne animatrice de « Revenge Body » a révélé l’année dernière qu’elle avait donné un surnom à ses parties féminines afin de reprendre son « pouvoir ».

« Personne ne va baiser avec moi et m’embarrasser à propos de quelque chose que je ne peux pas contrôler, K? » Kardashian a dit à l’époque.

Ailleurs dans le dernier épisode de l’émission de téléréalité familiale, la mère de deux enfants a déclaré à sa sœur Kourtney Kardashian qu’elle était « épuisée » d’élever sa fille True, 6 ans, et son fils Tatum, 1 an, sans nounou résidante.

Khloé a expliqué que son ex Tristan Thompson, avec qui elle coparent les deux enfants, n’était pas en ville.

« Il est d’une grande aide quand il est ici », a-t-elle déclaré à Kourtney. « Et, vous savez, je n’ai pas de nounou la nuit, ce que je devrais peut-être changer. Ou du moins, demandez à quelqu’un d’être disponible de temps en temps.

Lorsque la mère de quatre enfants lui a demandé si quelqu’un « vivait actuellement », sa sœur a confirmé que c’était là le problème.

« Non. Et je suis tellement impliquée », a répondu Khloé. « C’est cool la moitié du temps, mais je fais tout [True’s] les déjeuners, je prépare ses dîners, je fais tout. Je ne laisse personne d’autre le faire. Tristan l’a fait, mais je suis tellement exigeant.

