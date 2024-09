Lorsqu’une fuite s’est produite dans un tuyau, les bibliothécaires de Manchester sont intervenus

5 septembre — « Problèmes ».

Le message inquiétant est arrivé à 6h47 mardi sur le téléphone de Denise van Zanten, envoyé par l’équipe de conciergerie travaillant à la bibliothèque de Manchester City.

« Bonjour… fuite d’eau active dans le couloir près des cheminées », rapportait l’équipage.

Van Zanten, la directrice de la bibliothèque, est arrivée sur place peu de temps après et a trouvé de l’eau qui coulait du plafond au rez-de-chaussée, là où elle savait qu’il n’y avait pas de tuyaux.

Alors qu’elle s’approchait des étagères, elle entendit des membres de l’équipe des installations parler : « C’est mauvais. C’est vraiment mauvais. »

Le système d’alarme incendie émettait des bips sonores forts et son affichage électronique indiquait l’évidence : « Problème ».

L’équipe des installations et le personnel de la bibliothèque sont entrés en action et ont rapidement localisé la source de l’eau jusqu’à un tuyau d’apparence inoffensive dans les toilettes du personnel au deuxième étage du bâtiment de 1914. L’eau s’infiltrait dans la mezzanine de la bibliothèque, où des étagères métalliques abritent la section non romanesque.

La collection de documents historiques de l’État et du gouvernement fédéral de la bibliothèque était en danger, la plupart d’entre eux étant irremplaçables.

Le directeur de la bibliothèque a fait appel à Servpro, qui a envoyé une équipe armée de rouleaux de plastique géants pour couvrir les rayons avoisinants. Et les bibliothécaires ont rapidement mis en place l’équivalent d’une brigade de seaux pour déplacer les livres et documents historiques de la mezzanine à la salle de lecture du premier étage.

« C’était une panique très, très méthodique », a déclaré van Zanten.

En plus de fermer la bibliothèque principale, elle a pris la décision de fermer la succursale de West Side, afin de pouvoir garder deux membres du personnel supplémentaires pour l’aider. « Tout le monde était sur le pont et mon équipe a fait le job », a-t-elle déclaré.

« Elle a mené la charge », a ajouté Dee Santoso, directrice adjointe de la bibliothèque.

Il s’avère que les employés de la bibliothèque s’étaient réunis le mercredi précédent pour une journée de perfectionnement du personnel, qui comprenait une révision des plans d’urgence du bâtiment. Par chance, « mon équipe était très bien préparée », a déclaré van Zanten avec un sourire ironique.

Une fois les travaux terminés, seuls quatre documents avaient été mouillés, endommagés mais pas détruits.

D’après ce qu’ils ont pu voir jusqu’à présent, « les livres n’ont pas été publiés », a déclaré van Zanten.

La fuite a causé des dommages considérables au plafond en plâtre de la mezzanine du bâtiment. S’il ne peut pas être réparé, il faudra peut-être le remplacer.

Mais les bibliothécaires se réjouissent, a déclaré Mme van Zanten. « Cela aurait pu être un désastre complet », a-t-elle déclaré. « Nous aurions pu perdre la plupart de nos ouvrages de non-fiction, ainsi que tous nos documents historiques du New Hampshire. »

Une fois la situation sous contrôle, van Zanten a appelé le maire et le conseil d’administration de la bibliothèque pour les informer de ce qui s’était passé.

Bob Lord, l’un des administrateurs, est venu jeudi matin pour constater les dégâts. « Je suis content que ce ne soit pas pire », a-t-il déclaré. « Cela aurait pu être désastreux. »

La prochaine étape sera le « séchage », a déclaré M. van Zanten. « Nous verrons quelles réparations doivent être effectuées ».

Pour l’instant, des bandes de sécurité et du film plastique délimitent les zones concernées. Les sections consacrées aux romans, aux ouvrages pour jeunes adultes, aux journaux, aux DVD et aux livres audio n’ont pas été touchées, et l’espace enfants et la salle de lecture sont ouverts.

Le personnel de la bibliothèque aidera les usagers qui ont besoin de ressources dans les zones fermées, a déclaré van Zanten.

Le directeur espère que l’énorme système de déshumidification qui aspire l’humidité des zones endommagées sera détruit au début de la semaine prochaine, à temps pour que le STEM-Mobile de l’UNH-Manchester vienne le visiter mardi de 15h30 à 17h sur le parking. Le même jour, les écoles étant fermées pour le vote du Primary Day, le « poney réconfortant » du département de police de Manchester, Milly, sera en visite de 10h à 11h

Il est trop tôt pour estimer le coût des dégâts, a déclaré M. van Zanten. Cette tâche incombera à l’expert en assurance de la ville.

« Pour l’instant, nous nous considérons vraiment chanceux et nous nous soucierons du montant en dollars plus tard », a-t-elle déclaré.