Lorsqu’une arnaque arrive à la maison : un homme de Saint-Jean repère une annonce de location suspecte pour la maison de sa mère

Alors que la concurrence tourbillonne pour les logements locatifs dans la région métropolitaine de St. John’s, des locataires potentiels comme Ronnie Gosse sont confrontés à des arnaques à la location en ligne. (Lukas Wall/CBC)

Ronnie Gosse, surveillant de la démolition de la construction qui habite à St. John’s, est à la recherche d’un appartement depuis Noël dernier. Au cours de cette recherche, il a séjourné dans la maison de sa mère au centre de la ville.

Gosse a donc été assez surpris lorsqu’il a repéré une annonce de location en ligne pour cette même maison.

“Elle n’a pas d’appartement à louer. Elle n’a qu’une maison de deux chambres”, a déclaré Gosse. “Et je sais qu’elle ne loue à personne.”

Gosse a décidé de contacter la personne qui a posté l’annonce.

“Je le menais un peu, juste pour voir ce qu’il dirait”, a déclaré Gosse. “Et puis tout de suite, il m’a demandé un acompte sur place. Il a dit:” Je peux le garder pour vous aujourd’hui “”, a déclaré Gosse.

À ce stade, Gosse a révélé qu’il savait que l’annonce de location montrait la maison de sa mère. En réponse, a déclaré Gosse, la personne l’a immédiatement bloqué sur Facebook.

Gosse a déclaré qu’il avait appelé le RNC à propos de l’annonce. Un officier a déclaré que le cas de Gosse serait ajouté à une enquête en cours sur les annonces de location, selon Gosse.

Compte tenu de la demande actuelle de logements locatifs dans la région métropolitaine, Gosse craint que davantage de personnes ne soient vulnérables à ce type de programme.

“C’est effrayant parce que, vous savez, des personnes dignes de confiance iraient de l’avant et déposeraient un acompte sans même voir ou voir l’appartement ou la maison”, a déclaré Gosse.

“Ils pourraient perdre leur argent et devoir tout recommencer.”

Guerres d’enchères, hausse des loyers et plus encore

Gosse a cherché haut et bas un appartement à lui. Et en tant que superviseur de la démolition de la construction, il a plus d’argent pour jouer que certains qui ont du mal à trouver un logement ; Gosse a déclaré qu’il était prêt à payer jusqu’à 1 700 dollars par mois pour un appartement de deux chambres.

Pourtant, Gosse ne trouve pas beaucoup d’options de location dans la région métropolitaine. Et dans de nombreux cas, il a dit qu’il pensait que les propriétaires en demandaient trop aux locataires potentiels.

“Je sais qu’un endroit cherchait une vérification de crédit et je veux dire, c’est très bien”, a déclaré Gosse.

Ronnie Gosse est à la recherche d’un logement dans la région métropolitaine de St. John’s depuis décembre dernier. (Soumis par Ronnie Gosse)

“Mais ensuite, ils m’ont demandé mon numéro d’assurance sociale. Et vous et moi savons que les seuls qui devraient avoir votre numéro d’assurance sociale sont le gouvernement ou votre employeur à des fins fiscales”, a déclaré Gosse.

Un autre propriétaire potentiel a déclaré qu’elle passerait pour des inspections mensuelles sans préavis, selon Gosse. Cela va à l’encontre de la Loi sur la location à usage d’habitationqui stipule que les propriétaires doivent donner aux locataires un préavis écrit d’au moins 24 heures avant d’entrer dans les propriétés locatives.

Ensuite, il y a ce que Gosse appelle les “guerres d’enchères” des appartements. Il a dit que dans certains cas, les propriétaires ne fixent pas les prix de location à l’avance. Au lieu de cela, a déclaré Gosse, les propriétaires demandent aux locataires potentiels ce qu’ils choisiraient de payer.

“Je pense que c’est ce qui cause certaines des augmentations des prix des loyers”, a déclaré Gosse, mentionnant avoir vu un appartement au sous-sol “assez délabré” coûtant 2 000 $ par mois plus les services publics.

Escroqueries, hausse des loyers liée à une offre de logements limitée

Sherwin Flight gère le Newfoundland Tenant and Landlord Support Group sur Facebook depuis près d’une décennie. Il a déclaré que la situation du logement était devenue beaucoup plus difficile au cours de la dernière année – et il a déclaré que le manque d’offre de logements était sa principale préoccupation.

“Le numéro 2 serait probablement l’abordabilité”, a ajouté Flight. “L’abordabilité a toujours été un problème pour certaines personnes. Mais malheureusement, lorsque l’offre de logements locatifs diminue, le coût de ceux qui sont disponibles a tendance à augmenter.”

Sherwin Flight est l’administrateur d’un groupe Facebook dédié aux locataires et propriétaires. (Ted Dillon/CBC)

Flight a déclaré que la diminution de l’offre de logements locatifs entraînait probablement également une augmentation des escroqueries.

“Nous voyons beaucoup de questions dans notre groupe où les gens disent:” J’ai vu cette annonce en ligne et ils veulent que j’envoie un acompte “”, a déclaré Flight.

“C’est toujours un gros signal d’alarme si quelqu’un veut de l’argent avant même d’avoir vu l’endroit.”

Flight a également mis en garde contre une augmentation des annonces de location contenant des photos et des descriptions d’annonces immobilières. “Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas”, a déclaré Flight.

Flight aimerait voir des sanctions plus sévères pour les propriétaires et les locataires qui enfreignent les règles de la Loi sur la location à usage d’habitation de la province. Il aimerait aussi voir plus de logements à but non lucratif et sociaux. Mais finalement, il suggère que ce problème pourrait avoir une solution assez simple.

“Pour améliorer la situation du logement, je pense que nous avons juste besoin de plus de logements”, a déclaré Flight. “Je pense vraiment que c’est un problème d’approvisionnement.”

