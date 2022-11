Lorsqu’un joueur croate a reçu trois cartons jaunes dans un match à cause d’une erreur de l’arbitre

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 approche à grands pas et le plus grand carnaval de football a recommencé à attirer l’attention des gens. La Coupe du monde de football est largement suivie par les fans du monde entier. Nous avons été témoins de grands moments dans ce tournoi au fil des ans, mais il y a aussi eu des moments bizarres qui ont attiré l’attention de beaucoup sur la Coupe du monde.

L’un des incidents s’est produit lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 en Allemagne lorsque le défenseur croate Josip Simunic a reçu trois cartons jaunes lors d’un match avec l’arbitre Graham Poll. C’était lors de la phase de groupes de la Coupe du monde allemande lorsque la Croatie a affronté l’Australie.

L’arbitre a pris Simunic pour un joueur australien en inscrivant son deuxième carton jaune. Le défenseur croate a reçu un troisième carton jaune plus tard dans le match et a été expulsé. L’ancien arbitre de football a reconnu son erreur et était assez gêné lorsqu’il a décidé de se retirer.

Le match s’est terminé sur un match nul 2-2 alors que l’Australie a marqué un but tardif pour égaliser. Pendant ce temps, la Croatie n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes lors de ce tournoi, tandis que l’Australie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Cependant, cette fois, la Croatie entrera dans la Coupe du monde en tant qu’équipe supérieure à l’Australie qui est placée la France, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D.

Les finalistes de la dernière fois entreront à nouveau dans le tournoi en tant que grands outsiders du tournoi dirigé par un vainqueur du Ballon d’Or Luka Modric. Cette fois, la Croatie sera sans Ivan Rakitic et Mario Mandzukic qui ont retiré leur annonce du football international. Ivan Perisic et Mateo Kovacic seront les autres joueurs aux côtés de Modric qui joueront un rôle crucial si la Croatie doit faire un long voyage dans le tournoi.

Ils seront les favoris aux côtés de la Belgique pour se qualifier dans le groupe F, mais leur objectif principal sera de prendre le dessus sur De Bruyne and Co. L’entraîneur croate Zlatko Dalic doit former l’unité dans l’équipe pour reproduire le succès de la Russie.

Lors du match amical précédant le tournoi, ils ont battu l’Arabie saoudite 1-0. Les Croates, qui ont perdu 4-2 contre la France lors de la finale il y a quatre ans en Russie, entament leur dernière candidature à la Coupe du monde contre le Maroc à Al Khor le 23 novembre.

