Lorsqu’un enfant est abattu, le traumatisme se répercute sur les familles, selon une étude

À chaque fusillade de masse, les Américains se tournent vers un indicateur sinistre – le nombre de morts – pour mesurer l’impact destructeur. Mais les dégâts laissés par les blessures par balle se répercutent parmi les survivants et leurs familles, provoquant une montée en flèche des troubles de santé mentale et faisant peser d’énormes fardeaux sur le système de santé. une nouvelle analyse des réclamations d’assurance maladie privée.

En 2020, les blessures par balle sont devenues la principale cause de décès d’enfants et d’adolescents aux États-Unis. Bien que le gouvernement ne recense pas systématiquement les blessures par balle non mortelles, les preuves existantes suggèrent qu’elles sont deux à trois fois plus fréquent comme mortels. Ces blessures peuvent être particulièrement catastrophiques chez les enfants, dont le corps est si petit que la quantité de tissus détruits est plus importante.

“Ce qui se produit après le coup de feu n’est souvent pas évoqué”, a déclaré le Dr Chana Sacks, codirectrice du Gun Violence Prevention Center du Massachusetts General Hospital et auteur de la nouvelle étude, publiée lundi dans la revue Health Affairs. L’étude, qui a analysé des milliers de réclamations d’assurance, dresse la liste des dommages durables causés aux familles et aux communautés.

Pour les familles dans lesquelles un enfant est décédé des suites d’une blessure par balle, les membres survivants de la famille ont connu une forte augmentation des troubles psychiatriques, prenant davantage de médicaments psychiatriques et faisant davantage de visites à des professionnels de la santé mentale : les pères ont vu une multiplication par 5,3 du traitement pour troubles psychiatriques dans le un an après le décès ; les mères ont connu une multiplication par 3,6 ; et les frères et sœurs survivants ont connu une multiplication par 2,3.

Les enfants et les adolescents qui survivent à des blessures par balle deviennent, comme le dit le Dr Sacks, « plutôt des patients à vie ». Au cours de l’année qui a suivi la blessure, leurs frais médicaux ont augmenté en moyenne de 34 884 dollars, soit une multiplication par 17 par rapport à la valeur initiale, en raison des hospitalisations, des visites aux urgences et des soins de santé à domicile, selon l’étude.

Les enfants et les adolescents qui ont survécu aux blessures par balle les plus graves, nécessitant un traitement dans une unité de soins intensifs, ont connu des difficultés considérables. Dans ce groupe, les diagnostics de troubles douloureux ont augmenté de 293 pour cent et les troubles psychiatriques de 321 pour cent.

L’étude a examiné les dossiers médicaux de 2 052 enfants ayant survécu à des coups de feu, de 6 209 membres de familles d’enfants ayant survécu et de 265 membres de familles d’enfants décédés des suites de blessures par balle, en comparant chacun d’eux avec cinq témoins. Parce que l’étude était basée sur les réclamations d’assurance privée, elle ne reflétait pas l’expérience des familles non assurées ou bénéficiant d’une assurance publique.

La hausse des coûts liés aux blessures par arme à feu en fait « un problème de plus en plus économique », a déclaré le Dr Zirui Song, professeur agrégé à la Harvard Medical School et co-auteur de l’étude. La prévalence des blessures par balle a quadruplé au cours des 12 dernières années parmi la population couverte par une assurance privée, a-t-il déclaré.