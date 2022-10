Lorsqu’il s’agit d’arrêter l’immigration clandestine, le PM semble certainement synonyme d’affaires

Farce frontalière

QUAND il s’agit d’arrêter l’immigration clandestine, Rishi Sunak semble certainement être sérieux.

Il a même réembauché la ligne dure Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur, bravant la critique prévisible qu’il subit.

M. Sunak et le président français Macron ont convenu que le racket du trafic transmanche devait cesser Crédit : AFP

Mais la crise des petits bateaux est urgente et s’aggrave. Quelque 38 000 personnes ont débarqué illégalement sur nos plages cette année.

Les habitants de Douvres se seraient armés contre les migrants qui envahissent leurs maisons pour esquiver notre police.

On a trouvé une jeune albanaise dans son salon. C’est scandaleux et indéfendable.

Hier, M. Sunak et le président français Macron ont convenu que le racket du trafic transmanche devait cesser.

Notre PM veut de nouveaux objectifs pour le nombre de bateaux arrêtés par les Français.

Il souhaite à juste titre une énorme accélération ici dans le traitement des demandes d’asile. . . leur rythme glaciaire actuel ne fait qu’encourager davantage à risquer leur bras.

Mais de telles tentatives de dissuasion ressemblent à de la poudre aux yeux. Il serait bien plus facile, et moins cher pour la France au final, que Macron arrête de patrouiller sur ses plages et reprenne à la place tous les migrants qui débarquent illégalement sur les nôtres.

Une fois qu’ils ont réalisé que traverser la Grande-Bretagne était aussi futile que coûteux et dangereux, l’inondation s’est asséchée.

Tweet et aigre

TOUT pouvoir à Elon Musk dans sa tentative d’améliorer Twitter. Cela peut difficilement empirer.

Ce site de fosse d’aisance n’est qu’une plate-forme pour les non-marques principalement de gauche pour crier des injures aux étrangers avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

Sa toxicité est évidente pour tous sauf, apparemment, pour le parti travailliste qui en avale l’adulation de manière addictive.

Si la prise de contrôle de Musk et son limogeage des cadres supérieurs de Twitter mettent fin à la censure éveillée de voix presque entièrement de droite et corrigent les préjugés politiques, tant mieux. . . même si nous doutons que cela fonctionne.

Une priorité égale est sûrement de couper la bile et la haine incessantes et ignorantes qui repoussent tant d’utilisateurs ordinaires et sains d’esprit.

Nous ne pensons pas non plus que cela puisse être fait. Mais Musk devrait commencer par interdire les comptes anonymes et les pseudonymes et vérifier tous les identifiants.

Faire en sorte que les utilisateurs mettent leur vrai nom sur tout ce qu’ils disent pourrait simplement calmer ou faire taire quelques-uns des plus odieux.

Crier à la liberté

Saluons le courage de ceux qui se soulèvent contre les tyrans islamistes d’Iran.

Surtout les femmes défiant les punitions sévères et même la menace de mort en arrachant les foulards que la soi-disant police des mœurs leur fait porter.

Nous avons une question. L’Iran est un régime pervers et meurtrier qui finance le terrorisme mondial et fournit à Poutine des drones kamikazes pour massacrer les Ukrainiens.

En ce qui concerne les footballeurs iraniens, tirés au sort dans le groupe de l’Angleterre, pourquoi n’ont-ils pas été bannis de la Coupe du monde comme l’a été la Russie ?