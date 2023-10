Lorsqu’elle n’avait personne à qui parler de son diagnostic d’herpès, TikTok est devenue une oreille attentive

Sophie Miller avait l’impression de n’avoir personne à qui parler après avoir reçu un diagnostic d’herpès la semaine dernière – alors elle s’est tournée vers TikTok.

Dans une vidéo franche publiée sur son compte secondaire « graveur » le 11 octobre, Miller, 21 ans, qui vit à Détroit, a assemblé une vidéo pour documenter son expérience du processus. La vidéo commence avec elle décrivant ses symptômes – une sensation de brûlure après avoir uriné, un ganglion lymphatique enflé à l’aine, des plaies sur ses organes génitaux – avant d’aller chez le médecin. Elle décrit ensuite son anxiété avant le rendez-vous et finit par pleurer devant la caméra en partageant la nouvelle de son diagnostic.

La réponse a été massive : plus de 7,2 millions de personnes avaient vu la vidéo mercredi après-midi. De nombreux commentateurs ont partagé leurs propres histoires en signe de solidarité. D’autres personnes ont exprimé leur gratitude pour l’ouverture d’esprit de Miller, compte tenu de l’embarras qu’elles avaient ressenti après leur diagnostic.

« Tant de gens m’ont contacté, m’ont raconté leurs histoires et m’ont remercié », a déclaré Miller. « Et je ne m’attendais tout simplement pas à ça. … Cela a été très utile pour moi et, j’en suis sûr, pour d’autres qui viennent de recevoir un diagnostic, ainsi que pour ceux qui ont reçu un diagnostic dans le passé.

La popularité de la vidéo de Miller suggère une demande de conversations franches sur les infections sexuellement transmissibles en ligne, en particulier de la part des défenseurs de la santé sexuelle et des personnes vivant avec des virus comme l’herpès. Ces dernières années, TikTok est devenu un lieu pour de nombreux éducateurs en santé – des médecins aux sexologues – pour faciliter des conversations plus positives sur le sexe. Selon certains experts, parler des maladies et infections sexuellement transmissibles peut contribuer à réduire la stigmatisation et à accroître la sensibilisation.

Un porte-parole de TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi.

« Ce sont les gens courageux qui se présentent devant et disent simplement ‘Je vais en parler’ qui brisent ces barrières et ces stigmates », a déclaré le Dr Keith Jerome, virologue qui étudie l’herpès au Centre de cancérologie Fred Hutchinson à Seattle.

Parler de son expérience avec le virus peut ouvrir la porte à d’autres pour le faire également, a-t-il ajouté, et une masse critique de voix peut alors faire pression sur les gouvernements et les organisations de santé pour qu’ils financent la recherche.

L’herpès est à la fois courant et traitable. Plus de 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans dans le monde sont atteintes du virus de l’herpès simplex de type 1, le virus avec lequel Miller a été diagnostiqué, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Cela représente environ 67 % de la population de ce groupe d’âge. Selon les données de l’OMS, 491 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans sont atteintes du HSV de type 2, responsable principalement de l’herpès génital.

« Le silence autour du sujet et le fait d’éviter les tests nuisent à la santé physique, mentale et émotionnelle » Parentalité planifiée dit dans un article de blog.

C’est en partie pourquoi Miller a décidé de le rendre public.

« Il est tellement plus facile de parler à des inconnus sur un écran qu’en personne ou d’en parler à des amis », a-t-elle déclaré.

Miller a déclaré que les commentaires sur sa vidéo l’avaient réconfortée et l’avaient mieux informée. Certains de ses abonnés qui souffrent également d’herpès ont partagé les mesures qu’elle peut prendre pour réduire son taux de transmission. D’autres ont simplement offert leur soutien.

« Hé ma fille… J’ai été diagnostiqué il y a 8 ans, à l’âge de 18 ans – je pensais que ma vie était finie, mais ce n’est pas le cas. Contactez-nous si jamais vous avez besoin de parler », a écrit un commentateur.

Un autre a écrit : « J’ai aussi de l’herpès et j’étais terrifié. Je ne savais pas ce que cela signifierait d’aller de l’avant. Je l’ai depuis environ 4 ans et je n’ai eu que quelques poussées.

Miller a déclaré qu’elle espérait voir des conversations plus ouvertes sur la santé sexuelle afin que les autres personnes aux prises avec un diagnostic sachent qu’elles ne sont pas seules.

«J’ai une MST», dit-elle. « Cela ne devrait pas ressembler à la fin du monde. »