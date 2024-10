Lorsque Yash Chopra a parlé des crises de colère de Rajesh Khanna et de leurs conséquences : « Il se livre à boire jusqu’à tard… Je ne peux pas gérer ça… » | Actualités du cinéma hindi

Yash Chopra et Rajesh Khanna ont formé un duo réalisateur-acteur à succès lorsqu’ils ont travaillé ensemble dans des films comme « Ittefaq » et « Daag‘. Cependant, ils ont eu des retombées et n’ont jamais travaillé ensemble. Yasser Usman avait déjà écrit une biographie sur Rajesh Khanna qui expliquait pourquoi ils n’avaient plus jamais travaillé ensemble. Dans le livre intitulé « Rajesh Khanna : L’histoire inédite du premier Superstar‘, Yasser avait révélé que Chopra avait un problème avec ses crises de colère, tandis que Rajesh pensait que Yash le faisait travailler très dur.

Après ses retombées avec Rajesh Khanna, Yash Chopra avait commencé à travailler davantage avec Amitabh Bachchan dans des films comme « Kabhi Kabhie », «Silsila‘ et bien d’autres encore. L’écrivain Sagar Sarhadi, qui a écrit de nombreux films de Yash Chopra et qui était également proche de Khanna, avait fait cette révélation dans la biographie.

Sagar Sarhadi, l’auteur de ces films, était proche de Rajesh Khanna et a détaillé cette rupture. Le livre disait : « Sagar se souvient avoir demandé une fois à Yash Chopra pourquoi il n’avait pas signé à nouveau avec Rajesh après avoir réalisé un film à succès comme Daag. Yash Chopra a répondu : « Yaar, travailler avec lui est très difficile… Il appelle ses producteurs chez lui et se livre à boire jusque tard dans la nuit. Jusqu’au moment où il ne veut pas dormir, les producteurs doivent montrer leur présence sur place. Ensuite, s’il se rend à Madras pour le tournage, les producteurs doivent le déposer à l’aéroport. et le recevoir à son retour, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas gérer ces crises de superstar régulièrement.

Le livre avait en outre révélé les raisons pour lesquelles Khanna ne travaillait pas avec Yash Chopra et il avait également déclaré qu’il n’était pas un bon réalisateur. Le livre citait Sagar disant: « De toute façon, après Namak Haraam, il était devenu trop peu sûr de Amitabh. Sagar Sarhadi m’a dit: ‘Une fois, je suis allé à Khandala pour écrire un scénario. J’y ai rencontré Rajesh Khanna. Je lui ai demandé:’ Yaar, pourquoi tu ne fais pas de films avec Yash Chopra ?’ Il a répondu, irrité : « Yash n’est pas un bon réalisateur. Il me fait travailler dur du matin au soir, je ne peux pas travailler aussi dur. » J’ai commencé à rire de sa réponse. »

Rajesh Khanna continue de rester dans les mémoires comme la première superstar du pays. L’acteur est décédé en juillet 2012.