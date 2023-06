Si tu as diabète et obésitévous pouvez entendre vos conditions combinées appelées « diabésité ».

Dans le webinaire WebMD « Diabésité : lorsque vous souffrez de diabète et d’obésité », Robert F. Kushner, MD, a expliqué ce qu’est la diabésité, ce qui augmente votre risque et comment la perte de poids, les changements de mode de vie et les médicaments peuvent vous aider.

Kushner est directeur médical du Northwestern Center for Lifestyle Medicine à Chicago et professeur de médecine et de formation médicale à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University. Il est également l’un des fondateurs de l’American Board of Obesity Medicine.

« Historiquement, nous avons traité le diabète comme une maladie isolée », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, nous savons que l’excès de graisse corporelle, ou l’obésité, est l’un des principaux facteurs de développement du diabète – le contrôle de votre poids peut être la clé de l’amélioration du diabète. »