Lorsque vous précommandez le nouveau téléphone à 1400 $ de Sony, vous n’attendrez pas 6 mois

Sony a annoncé le Xperia 1V cette semaine, son appareil phare pour 2023. Honnêtement, le produit phare ressemble presque à un euphémisme pour cet appareil, car il contient une liste incroyable de spécifications, un système de caméra très attrayant, ainsi qu’un prix typique de Sony.

Au prix de 1399 $ (et non, ce téléphone ne se plie pas en deux), le Xperia 1 V offre un écran OLED 4K de 6,5 pouces (643ppi) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go stockage, prise en charge microSD jusqu’à 1 To, système de caméra arrière triple, batterie de 5 000 mAh, capteur d’empreintes digitales latéral, ainsi qu’un matériel retravaillé qui présente un dos subtilement texturé pour une meilleure adhérence dans des conditions variables. Sur le papier, c’est un sacré téléphone.

Naturellement, le système de caméra arrière est un point fort du téléphone. Le tireur principal est le tout nouveau capteur Exmor T, qui, lorsqu’il est combiné avec le traitement de l’IA, produit des photos en basse lumière qui seraient deux fois meilleures que son prédécesseur. Comment cela a-t-il été réalisé ? Dans les matériaux de Sony, il est expliqué que l’Exmor T possède un pixel de transistor à 2 couches innovant – un pour la photodiode et un pour le phototransistor. Cette construction permet au capteur de capturer plus de lumière et de réduire considérablement le bruit. Le niveau de bruit est amélioré de 2x par rapport au modèle Xperia précédent dans des conditions de faible luminosité, ce qui devrait permettre des photos solides lors de vos déplacements.

Pour un aperçu plus détaillé de ce que le système de caméra de ce téléphone peut faire, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Contrairement aux lancements précédents de Sony, ce téléphone a quelque chose de spécial – il ne sera pas lancé dans six mois. En fait, Sony affirme que le Xperia 1 V est maintenant en pré-commande via son site Web et que les unités arriveront à la porte à partir de fin juillet. Ce sera environ deux mois et demi d’attente, ce qui, comparé aux lancements précédents, ne semble pas si mal ? C’est toujours horrible, mais c’est mieux que septembre ou octobre, on suppose.

Je ne veux plus jamais entendre pourquoi vous pensez que Google ou Samsung surévalue un téléphone.

// Sony