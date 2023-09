Lorsque vous investissez, pensez au comment plutôt qu’au quoi – Twin Cities

Les gens semblent toujours plus préoccupés par l’endroit où ils investissent que par la manière d’investir.

Ils se demandent quelle action, quelle obligation ou quel fonds commun de placement détenir et se demandent s’ils doivent entrer ou sortir du marché. Au contraire, à long terme, les stratégies sont bien plus importantes que les outils ou tactiques spécifiques. Voici cinq domaines clés dans lesquels il peut être avantageux d’être plus stratégique plutôt que axé sur l’investissement, et pourquoi.

Conversions Roth IRA et Roth

Bien que davantage d’Américains possèdent des comptes de retraite individuels (IRA) beaucoup plus traditionnels que les Roth IRA, les avantages fiscaux d’un Roth IRA auront probablement une bien plus grande influence sur l’accumulation de richesse que les investissements que vous choisissez. En effet, avec un IRA traditionnel, vous pouvez perdre près d’un tiers de vos retraits au profit des impôts fédéraux. Avec un Roth IRA, vous versez des cotisations après avoir payé des impôts, mais bénéficiez d’une croissance non imposable et de retraits admissibles non imposables. De plus, les IRA traditionnels exigent des distributions minimales (RMD) à partir de 73 ans, en fonction de votre date de naissance. Ce n’est pas le cas des Roth IRA, ce qui signifie que vous pouvez bénéficier d’une période plus longue de croissance en franchise d’impôt.

Convertir tout ou partie de votre IRA traditionnel en Roth pourrait maintenant être une bonne décision. L’une des raisons est qu’il n’y a aucune limite sur les montants de conversion. Si votre revenu actuel est trop élevé pour être admissible à l’ouverture d’un Roth IRA, vous pouvez utiliser une conversion Roth IRA « par porte dérobée ». Avec un Roth par porte dérobée, vous placez d’abord votre contribution dans un IRA traditionnel (où il n’y a pas de limite de revenu), puis transférez de l’argent dans un Roth IRA en utilisant une conversion Roth de fiduciaire à fiduciaire.

Une autre raison d’envisager une conversion Roth le plus tôt possible est que vous paierez des impôts sur le montant converti aux taux d’imposition marginaux les plus bas d’aujourd’hui. Cela signifie que les conversions sont « en vente » jusqu’à l’expiration de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi en décembre 2025, lorsque les tranches d’imposition inférieures actuelles reviennent à leurs niveaux de 2018 (à moins que le Congrès n’agisse). Veillez à ce que la pénalité fédérale de 10 % sur les retraits des IRA effectués avant l’âge de 59 ans et demi n’efface pas le bénéfice de la conversion.

Le temps, pas le timing

Le market timing n’est pas facile à réaliser, même pour les investisseurs professionnels. Mais cela n’a pas arrêté des légions de day traders qui pensent disposer d’un moyen infaillible de battre le marché. Lorsque vous essayez de chronométrer le marché, vous devez prendre deux décisions correctes : quand sortir et quand rentrer. Au fil du temps, presque tous les investisseurs obtiennent de meilleurs résultats en investissant simplement immédiatement et en laissant le miracle de la capitalisation faire le gros du travail.

Une stratégie à long terme consistant à rester sur le marché est une approche plus judicieuse puisque vous participez aux reprises du marché en temps réel. Souvent, les rendements les plus importants sont réalisés dans des périodes courtes et éphémères lorsque les marchés se redressent. En outre, il existe une stratégie permettant d’atténuer l’effet potentiellement négatif de l’achat lorsque les marchés sont volatils ou surévalués. Grâce à la moyenne des coûts en dollars (DCA), vous achetez davantage de ce que vous possédez à des prix plus bas lorsque les marchés sont en baisse, réduisant ainsi le coût moyen de votre investissement et permettant des rendements potentiels plus élevés lorsque les marchés se rétablissent. (N’oubliez pas, cependant, que DCA ne garantit jamais un profit ni ne protège contre les pertes.)

Dépensez d’abord l’argent le plus intelligent

Dépenser de l’argent intelligemment signifie d’abord chercher à équilibrer les conséquences fiscales avec la performance des investissements. Par exemple, la décision d’effectuer des retraits d’un compte fiscalement avantageux ou de vendre des titres appréciés d’un compte imposable n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît. Si vous êtes dans une tranche d’imposition faible, effectuer des retraits d’un IRA ou d’un 401(k) maintenant, avant que vos distributions minimales requises n’entrent en vigueur (ou que les taux d’imposition n’augmentent, comme ils pourraient le faire après 2025), pourrait être une bonne stratégie. De même, si vous avez des gains à long terme incorporés dans un compte imposable, il peut être judicieux d’en vendre une partie et de payer les impôts au taux le plus bas actuel des gains en capital à long terme plutôt que d’attendre jusqu’en 2026, date à laquelle les taux des gains en capital à long terme pourraient potentiellement être plus élevé.

Parfois, trouver cet équilibre entre les considérations fiscales et les résultats d’investissement relève plus de l’art que de la science, et il est fort probable que la stratégie la plus efficace puisse changer d’année en année. C’est une bonne idée de travailler avec un conseiller financier expérimenté et compétent pour optimiser vos décisions en matière de revenus.

La réduction des impôts est l’un des meilleurs moyens de réduire votre retour sur investissement (ROI)

Une grande partie du secteur financier essaie d’encourager les gens à investir la majeure partie de leur patrimoine dans des plans qualifiés, notamment les IRA et les 401(k). En effet, certaines des plus grandes banques et sociétés de services financiers ont mis en place de fortes incitations pour « bloquer » votre argent dans des plans admissibles pendant des années, voire des décennies, percevant des frais sur les actifs que vous êtes activement encouragés à ne pas dépenser en raison d’un risque précoce (c’est-à-dire , avant 59 ans et demi) pénalités de retrait. Vous avez peut-être également vu de nombreuses publicités vantant les avantages de transférer l’argent de votre pension d’entreprise vers des comptes IRA gérés par ces mêmes organisations.

Les régimes de retraite avant impôts sont généralement inefficaces lorsqu’il s’agit de percevoir des distributions ou de transmettre du patrimoine à vos héritiers. En fait, étant donné le pourcentage élevé de la richesse des ménages qui réside dans les régimes de retraite, payer les impôts dus sur les retraits IRA traditionnels ou 401(k) aux taux de revenu ordinaires pourrait être la plus grosse dépense d’investissement à laquelle vous serez confronté au cours de votre vie – ainsi que le plus gros frein au retour sur investissement.

Diversification fiscale

Tout cela nous amène à un sujet d’actualité chez Wealth Enhancement Group : encourager les clients à diversifier leur obligation fiscale en trois catégories : imposable, à impôt différé et libre d’impôt. Planifier vos impôts de cette manière peut vous apporter une tranquillité d’esprit en subvenant à vos besoins et à ceux de votre famille, quelle que soit la destination des impôts à l’avenir.

En travaillant avec un conseiller expérimenté et compétent qui peut vous aider à élaborer un plan financier complet conçu pour résister à la volatilité des marchés tout en offrant des opportunités de croissance, vous pouvez éviter le piège courant qui consiste à mettre l’accent sur les investissements à court terme au détriment des stratégies conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs. objectifs à long terme.

Les opinions exprimées dans ce document sont fournies uniquement à titre d’information générale et ne sont pas destinées à fournir des conseils ou des recommandations spécifiques à un individu.

Bruce Helmer et Peg Webb sont conseillers financiers chez Groupe de valorisation de la richesse et co-animateurs de « Your Money » sur WCCO à 8 h 30 le dimanche matin. Envoyez un e-mail à Bruce et Peg à [email protected]. Titres proposés par LPL Financial, membre FINRA/SIPC. Services de conseil offerts par Wealth Enhancement Advisory Services, LLC, un conseiller en investissement enregistré. Wealth Enhancement Group et Wealth Enhancement Advisory Services sont des entités distinctes de LPL Financial.