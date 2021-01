Cher Pete,

Je suis gêné de dire que j’ai paniqué à la fin du mois de mars et vendu tous mes placements et je suis allé au comptant. Avant que je ne le sache, le marché était sur le rebond. Je pensais que le marché s’effondrerait à nouveau et me donnerait une chance de racheter, mais chaque fois que le marché baissait, je n’ai jamais pensé que c’était une baisse suffisante pour justifier un rachat. J’ai 55 ans et j’ai environ 600 000 $ , en baisse de 960 000 $. Est-ce que je viens de gâcher tout ce pour quoi j’ai travaillé? Je suis vraiment énervé et je ne sais pas quoi faire.

Richard

Charleston, Caroline du Sud

Je suis vraiment désolé que vous soyez dans cette situation, Richard. Je sais à quel point vous devez vous sentir horrible, mais franchement, vous ne pouvez rien faire contre l’opportunité et l’argent perdus. Cela prendra un certain temps pour accepter cela, mais plus tôt vous le ferez, plus vite vous pourrez passer à autre chose et mettre sur pied un plan B réalisable. En fait, essayer de renverser l’histoire est à la fois impossible et une perte de temps totale. Pleurez l’argent perdu et avancez

Le plan B est si intense et robuste que vous n’aurez pas le luxe ni même le temps de revenir sur ce qui aurait pu être. Tout d’abord, vous avez un problème majeur de tolérance au risque. Les gens paniquent pour vendre pour de nombreuses raisons, mais la principale raison est qu’ils ont investi en dehors de leur tolérance au risque.

Votre tolérance au risque est le degré de volatilité que vous êtes prêt à endurer, avant de souffrir de stress et d’anxiété excessifs, ce qui peut éventuellement conduire à des transactions irrationnelles. En d’autres termes, votre tolérance au risque vous aidera à déterminer les placements à choisir, de sorte que lorsque le marché devient instable, vous n’êtes pas enclin à faire des changements soudains. Inutile de dire que vous n’avez pas sélectionné les bons placements pour votre capacité particulière à tolérer le risque et la volatilité.

Je pourrais vous dire de rester calme jusqu’à ce que je sois bleu, mais ma directive est inutile si vous n’investissez pas conformément à votre tolérance au risque.

Ayant eu cette même conversation pendant plus de deux décennies, ne succombez pas à l’envie de rejeter cette première étape très importante. Non seulement vous devez changer la façon dont vous avez investi la première fois, mais vous devez vous assurer de ne pas essayer de prendre plus de risques pour rattraper le temps perdu. C’est une deuxième erreur très courante, qui peut sceller définitivement votre sort d’une retraite ratée.

Ensuite, vous devez retirer votre argent en espèces. Je ne dis pas nécessairement que vous devez revenir directement sur le marché boursier, mais vous allez avoir besoin de votre argent pour gagner plus que près d’un taux de rendement de zéro pour cent.

C’est aussi l’occasion pour moi de vous dire à quel point vous avez besoin d’un bon conseiller financier. Non seulement un bon conseiller vous aidera à déterminer votre tolérance au risque, mais cette personne vous aidera également à choisir des placements qui s’aligneront sur cette nouvelle tolérance au risque. N’essayez pas de chronométrer davantage le marché lorsque vous revenez – cette réflexion est ce qui vous a mis dans cette embouteillage en premier lieu.

Vous devez maintenant déterminer combien d’argent vous pourrez investir au cours des dernières années de votre carrière. Votre nouveau conseiller pourra facilement établir des projections pour vous aider à comprendre avec quel type de pécule vous travaillerez à la date de votre retraite. Ce ne sont que des mathématiques, et vous devriez résister à l’envie de compliquer excessivement ce processus.

Maintenant pour les parties dures.

Premièrement, quel que soit le revenu que votre conseiller vous dira, il sera disponible via votre pécule pour la retraite, vous devez commencer à ajuster votre mode de vie actuel pour atteindre ce niveau de revenu le plus tôt possible.

S’adapter à ce mode de vie ajusté à la retraite est beaucoup plus faisable que d’essayer de le comprendre une fois que vous prenez votre retraite. Malheureusement, il est certes difficile de trouver la motivation pour le faire maintenant. Mais lorsque vous vous arrêtez et que vous y pensez, attendre plus tard pour ajuster votre style de vie rend la tâche beaucoup plus difficile.

La deuxième « partie difficile » est de vous pardonner.

Tu as fait n’importe quoi. Personne n’est mort. C’est fini. Et maintenant, vous devez vous accorder une certaine grâce. C’est vraiment difficile à faire; beaucoup plus difficile que d’ajuster votre style de vie en fonction de votre futur revenu de retraite. Mais avec un peu de chance, avec le temps, vous serez en mesure d’accepter votre nouvelle réalité et de profiter d’une retraite paisible.

Peter Dunn est auteur, conférencier et animateur de radio, et il a un podcast gratuit: « Million Dollar Plan ». Vous avez une question pour Pete the Planner? Envoyez-lui un e-mail à AskPete@petetheplanner.com. Les opinions et opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de USA TODAY.