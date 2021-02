L’ancien président Donald Trump ne sera jamais autorisé à revenir sur Twitter, même s’il se présente à nouveau en 2024 et gagne, a déclaré à CNBC le directeur financier de la société, Ned Segal.

« La façon dont nos règles fonctionnent, lorsque vous êtes supprimé de la plate-forme, vous êtes supprimé de la plate-forme, » Segal a déclaré mercredi à CNBC, ajoutant que les interdictions étaient permanentes «que vous soyez commentateur, que vous soyez directeur financier ou que vous soyez un ancien ou actuel fonctionnaire.»

"La façon dont nos politiques fonctionnent, lorsque vous êtes retiré de la plate-forme, vous êtes retiré de la plate-forme, que vous soyez commentateur, que vous soyez un directeur financier ou que vous soyez un ancien ou actuel agent public," dit $ TWTR CFO @nedsegal si le compte du président Trump pouvait être restauré. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz – Boîte de squawk (@SquawkCNBC) 10 février 2021

« Nos politiques ne permettent pas aux gens de revenir », Déclara Segal.

Trump a été banni de Twitter et de nombreuses autres plateformes de médias sociaux en janvier, après s’être adressé à une foule de partisans à Washington, DC, qui ont continué à se frayer un chemin à l’intérieur du Capitole américain. Trump avait dit aux partisans de protester «Pacifiquement et patriotiquement», mais Twitter s’est offusqué d’une paire de tweets qu’il a publié deux jours plus tard, dans lesquels il a fait l’éloge de la «Les patriotes américains qui ont voté pour moi» et a déclaré qu’il n’irait pas à l’inauguration de Joe Biden.

Selon Twitter, ces tweets «Étaient très susceptibles d’encourager et d’inspirer les gens à reproduire les actes criminels qui ont eu lieu aux États-Unis. Capitol le 6 janvier 2021 » et le compte de Trump a été suspendu «En raison du risque de nouvelles incitations à la violence.»

Aussi sur rt.com Choc et joie: l’interdiction par Twitter du président américain Donald Trump évoque l’ombre de la dictature d’entreprise orwellienne

La suspension a été vivement critiquée par les partisans de l’ancien président et par les partisans de la liberté d’expression.

Un sondage de la semaine dernière a révélé que 45% des électeurs républicains soutiendraient une candidature à la présidence de Trump en 2024, contre 65% en décembre. Cependant, Trump devra d’abord être acquitté par le Sénat dans le procès de destitution en cours contre lui pour éviter d’être exclu de ses fonctions. De plus, sans son mégaphone sur les réseaux sociaux, Trump se verrait refuser l’un de ses moyens de communication préférés et les plus efficaces.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!