Lorsque vous avez besoin de plus d’un traitement

« Si vous ne vous sentez pas bien, appelez votre médecin et il pourra vous guider sur la marche à suivre », conseille-t-elle. “Aussi, [very serious] des problèmes comme la colite et la pneumonite [lung inflammation] peut arriver rapidement et soudainement. Nous devons en entendre parler tout de suite.

Scott Gettinger, MD, expert en immunothérapie et thérapie ciblée au Yale Cancer Center de New Haven, CT, met également en garde contre la pneumonite. C’est une inflammation du tissu pulmonaire qui peut provoquer une toux et un essoufflement. Pour les personnes atteintes de NSCLC, cela peut être mortel.

“Lorsque vous soupçonnez une pneumonie, vous devez immédiatement commencer les stéroïdes”, dit-il.

Les stéroïdes à forte dose peuvent réduire l’inflammation potentiellement mortelle. Des doses plus faibles peuvent aider à traiter les symptômes moins graves.

Malgré les effets secondaires intenses, Reckamp dit que la plupart des gens s’en sortent plutôt bien avec des traitements combinés.

« Vous pouvez travailler, voyager et mener une vie assez normale, mais vous devez vous adapter aux jours où vous ne vous sentez pas bien », explique-t-elle. « Les hôpitaux et les centres de traitement disposent de travailleurs sociaux et de nombreuses autres ressources pour vous aider à reprendre le chemin de la vie.