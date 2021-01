Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Si vous vous êtes récemment demandé pourquoi les prix des livres électroniques semblent élevés, laissez-moi vous dire pourquoi un échec de la loi antitrust pourrait être (en partie) responsable. Un procès antitrust gouvernemental il y a dix ans, qui visait à faire baisser les prix, a plutôt contribué à des prix plus élevés. Le résultat suggère que les poursuites du gouvernement américain contre Google et Facebook et une enquête antitrust récemment annoncée dans le Connecticut sur l’activité de livre électronique d’Amazon pourraient ne pas avoir les effets escomptés, même si les gouvernements gagnent. Il s’avère que tenter de changer un comportement prétendument illégal des entreprises peut se retourner contre eux. Revenez à 2012. Le deuxième film «Twilight» était grand. Et le ministère de la Justice a poursuivi Apple et cinq des principaux éditeurs de livres américains au nom de la protection des consommateurs et de nos portefeuilles.

Les éditeurs de livres étaient effrayé à propos de l’habitude d’Amazon de fixer le prix de nombreux livres Kindle populaires à 9,99 $, quel que soit le prix que les éditeurs de livres pensaient. Amazon était prêt à perdre de l’argent sur les livres électroniques, mais les éditeurs craignaient que cela ne dévalorise leurs produits. Le gouvernement a déclaré que pour riposter à Amazon, les sociétés de livres et Apple avaient conclu un accord. Les éditeurs pouvaient fixer leurs propres prix de livres électroniques sur la librairie numérique d’Apple, et ils pouvaient essentiellement bloquer les remises de tout libraire, y compris Amazon. Pour le gouvernement, cela ressemblait à une conspiration visant à éliminer la concurrence sur les prix – un grand non-non en vertu des lois antitrust. Finalement, les éditeurs de livres se sont installés et Apple a perdu au tribunal. Plus tard, Amazon, Apple et d’autres vendeurs de livres électroniques ont accepté de laisser les éditeurs appliquer les prix des livres électroniques. Les arrangements étaient juridiquement casher car ils étaient négociés séparément entre chaque éditeur et libraire. (Je ne peux pas répondre pourquoi Amazon a accepté cela.) Le gouvernement a gagné mais les éditeurs ont obtenu ce qu’ils voulaient avec des livres électroniques. Les librairies peuvent choisir de prendre une perte pour réduire fortement un livre imprimé, mais elles ne le peuvent généralement pas avec les éditions numériques. Le livre électronique de 10 $ grand public a pratiquement disparu.

Comment une affaire antitrust a-t-elle eu pour effet de réduire les prix au lieu de cela, peut-être conduire à des prix plus élevés? Christopher L. Sagers, professeur de droit à la Cleveland State University qui a écrit un livre sur le contentieux des e-books, m’a dit qu’il pensait que c’était un échec des lois antitrust des entreprises. Le professeur Sagers et d’autres estiment que parce que quelques grands éditeurs de livres publient la plupart des titres du marché de masse, ils ont le pouvoir de maintenir des prix élevés. Il déplore que les lois antitrust n’aient pas réussi à empêcher les industries de se concentrer. En d’autres termes, il pense que c’est mauvais pour nous tous qu’un monopole de l’édition tente de lutter contre le monopole d’Amazon. «L’antitrust américain est fondamentalement un échec et cette affaire était un microcosme», m’a-t-il dit. D’une manière ou d’une autre, ce bulletin revient sans cesse sur ce débat. Un point de vue influent – en particulier parmi les économistes, les politiciens et les universitaires de gauche – est que les lois antitrust américaines ou la façon dont elles sont appliquées sont imparfaites. Ils croient que le gouvernement n’a pas réussi à arrêter la concentration croissante des entreprises et les fusions dans des secteurs comme les compagnies aériennes, les banques et la technologie, ce qui a entraîné une hausse des prix, une aggravation des produits et des inégalités de revenus. À long terme, pour l’industrie du livre et pour nous, il pourrait être sain que le roman numérique de masse artificiellement bas de 10 dollars ait disparu. Et il y a beaucoup d’œuvres Kindle à bas prix, auteurs auto-édités et propre unité d’édition de livres d’Amazon. Amazon vendait vendredi l’édition électronique du livre du professeur Sagers sur le procès pour fixation des prix pour 28,45 $ – un prix dicté par l’éditeur du livre. «Je souhaite que ce soit moins cher», dit-il. «Je voulais que beaucoup de gens le lisent.» Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Amazon est-il plus grand que n’importe quelle marque? Vous avez peut-être acheté The Rug récemment sur Amazon. Ou ces leggings TikTok que les femmes se montrent. je possède le manteau Amazon, la star des vêtements d’extérieur assez abordable d’il y a quelques hivers.

Il n’est pas rare que des produits comme ceux-ci provenant de marques relativement inconnues deviennent rapidement populaires. Sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, la publicité intelligente ou les recommandations de personnes influentes peuvent rendre n’importe quel produit viral. Et lorsque cela se produit, je me demande si les marques qui comptent le plus dans les produits que nous achetons sont Instagram, Amazon et TikTok – pas les entreprises qui fabriquent réellement les produits. Je ne pense pas que quiconque l’ait appelé «Orolay Coat», bien que ce soit l’entreprise qui a fabriqué le manteau Amazon. (J’ai dû vérifier mon placard pour m’assurer que le nom de la marque était correct.) Les gens qui ont acheté The Rug ne savent peut-être pas qu’il provient d’une société appelée Rugs USA. C’est juste ce joli tapis qu’ils ont vu sur Instagram et acheté sur Amazon. Et si je questionnais les femmes qui faisaient Vidéos TikTok de leurs nouveaux leggings préférés, pourraient-ils vous dire quelle entreprise les a fabriqués? Plus d’une entreprise fabrique probablement des leggings similaires avec un motif en nid d’abeille? Je ne sais pas, les gars, ce n’est pas un bulletin de mode. Ce que je veux dire, c’est que les sites de médias sociaux sur lesquels nous découvrons les produits et les sites Web sur lesquels nous les achetons ont beaucoup plus d’influence sur ce que nous achetons que sur le nom qui a fabriqué le produit. Bien sûr, certaines marques comptent toujours. Vous pourriez être dévoué aux chaussures de course Nike, quoi qu’il arrive. Mais je parie que beaucoup d’autres personnes pourraient rechercher des chaussures Nike sur Amazon, ne trouve pas ce qu’ils cherchent et achetez plutôt une marque de baskets différente. Amazon a déjà vos informations d’achat, vous faites confiance à l’entreprise et elle peut expédier les chaussures rapidement. Amazon n’a peut-être pas fabriqué les baskets, mais c’est la marque qui compte le plus.