Lorsque Sunny Deol s’est battu avec Hema Malini après son mariage avec Dharmendra; maman Prakash Kaur a géré la situation

Aujourd’hui tout semble bien entre Déol ensoleillé et Dharmendrasa deuxième famille, Héma Malini et filles Esha Déol et Ahana Déol. Il fut un temps où ils ne pouvaient pas se supporter, mais les choses ont changé et les fans sont super ravis de les voir se réunir comme jamais auparavant. Récemment, Hema Malini a fait l’éloge de la dernière version de son beau-fils Sunny Deol, Gadar 2, et l’a appelé le film le plus divertissant. Mais saviez-vous une fois qu’il y avait des rapports de Sunny Deol attaquant l’OG Fille de rêve pour avoir épousé son père et l’acteur vétéran Dharmendra ? Et alors que les informations se répandaient comme une traînée de poudre, c’était la première fois que la première femme de Dharmendra Prakash Kaour est sorti et a pris la parole dans les médias, affirmant que la nouvelle était fausse.

Prakash Kaur a rejeté toutes les allégations et a déclaré que bien qu’ils soient blessés par la décision de Dharmendra de se marier avec Hema Malini, elle n’a pas donné ce genre d’éducation à ses enfants. Et même Hema Malini a parlé de sa relation avec Sunny Deol au milieu des rapports selon lesquels il l’aurait agressée.

Hema Malini parle de son lien avec Sunny Deol.

Apparemment, dans une interview, elle aurait déclaré: « Tout le monde se demande quel genre de relation Sunny et moi avons. C’est très beau et cordial. Chaque fois que c’est nécessaire, il est toujours là, avec Dharmji, surtout quand cet accident se produit. Il était la première personne à venir me voir à la maison, et il a vu que le bon médecin était là pour les points de suture qui ont été faits sur mon visage. J’ai été vraiment surpris de le voir montrer autant d’intérêt. Cela montre quel genre de relation nous ont. »

Après le succès massif de Gadar 2, Sunny a organisé une projection spéciale pour ses demi-soeurs Esha et Ahana Deol, et c’était la première fois qu’elles posaient ensemble aux yeux du public. Esha a également tout mis en œuvre pour promouvoir Gadar 2 de son demi-frère Sunny Deol et l’encourageait chaque jour. Et BollywoodLife vous a même dit que ce serait la première fois que Sunny Deol se rendrait chez Esha Deol et Ahana Deol pour célébrer Raksha Bandhan cette année.