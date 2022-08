Lorsque Sidharth Shukla a été accusé d’avoir conduit en état d’ébriété et d’avoir battu un homme; mais la vérité est sortie plus tard et a choqué tout le monde

Sidharth Shukla est toujours célébré en ligne. Ses fans, SidHearts, ne laissez jamais l’occasion de couvrir l’acteur d’amour et de respect. Bien qu’il ne soit plus parmi nous, la présence de Sidharth Shukla se ressent à travers l’amour de ses fans. Dans sa carrière et dans sa vie, Sidharth s’est fait un nom, a acquis une renommée et a conquis beaucoup de cœurs. Cependant, il y avait des moments où il faisait également partie des controverses. En fait, en raison de sa nature directe, beaucoup de gens pensaient qu’il était impétueux et impoli. Une fois la Vainqueur de Bigg Boss 13 a été impliqué dans une controverse où il a été accusé de conduite en état d’ébriété et d’avoir battu un homme. Aujourd’hui, nous reviendrons sur la même chose.

Quand Sidharth a été accusé de conduite avec facultés affaiblies

Il y a quelques années, Sidharth Shukla a été impliqué dans une controverse où une vidéo était devenue virale en ligne dans laquelle un homme accusait Sidharth de l’avoir battu. Ensuite, il y a eu des rapports partout selon lesquels il était ivre et avait conduit en état d’ébriété. Sidharth était connu pour avoir une image de jeune homme en colère parmi les masses. Et étant une célébrité connue, les gens croyaient que l’incident était vrai. Ce n’est que pour découvrir plus tard que les événements qui se sont produits étaient loin de ce qui circulait en ligne.

Que s’est-il vraiment passé? Sidharth était-il ivre ?

La vérité a été révélée plus tard, où il a été révélé qu’il a été révélé que le beau-frère de Sidharth Shukla avait obtenu un couple de son bureau que des hommes de main les troublaient. Alors, Sidharth et son beau-frère ont mis la main sur les hommes de main et les ont remis à la police. Mais avant même que toute la vérité ne soit révélée, des articles faux et trompeurs ont fait surface en ligne, ce qui a terni l’image de Sidharth.

Le point de vue de Sidharth Shukla sur tout l’incident

L’acteur de Dil Se Dil Tak a blâmé l’espace en ligne qui est devenu une tendance. Il a déclaré que l’espace en ligne est si vaste que certaines plates-formes ont faim de nouvelles juteuses. Il a ajouté que les gros titres sur son état d’ébriété avaient été publiés sans vérification. “C’est vraiment triste que vous soyez sorti pour aider quelqu’un et qu’ils vous fassent passer pour le mauvais”, a déclaré Sidharth. L’acteur a déclaré que le portail qui partageait ces informations a ensuite révélé la vérité, mais le mal était fait. “Cela laisse un sentiment amer dans le cœur. Mais je suppose que c’est la vie, donc ça va”, a-t-il ajouté.