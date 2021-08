Lorsque Shilpa Shetty a plaisanté, elle n’était pas impressionnée par la bague de proposition de Raj Kundra, a déclaré « ce n’est pas ce que j’imaginais »! | Nouvelles des gens

New Delhi: Ce n’est un secret pour personne, le couple puissant Shilpa Shetty et Raj Kundra est connu pour apprécier les grandes choses de la vie. Ainsi, lorsque Raj Kundra a proposé à Shilpa une simple bague en diamant de 5 carats, elle n’a pas été impressionnée ! Dans une précédente interview avec l’animateur de talk-show Shibani Dandekar, Shilpa avait décrit qu’elle s’attendait à un plus grand anneau. Elle a dit que Raj avait prévu une proposition surprise pour elle et a déclaré que tout le monde dans sa famille était au courant, sauf elle.

Elle a dit en plaisantant que lorsque Raj a révélé la bague d’un dessert qu’ils mangeaient, elle a été déçue de voir qu’il ne s’agissait que d’un diamant de 5 carats. Raj, jouant avec elle, l’a rassurée qu’il lui offrirait une plus grande bague pour leur mariage.

Shilpa a déclaré sur The Love Laugh Live Show: « C’était une bague en diamant de cinq carats et je peux sembler vraiment matérialiste, mais je me suis dit: » Ce n’est que cinq carats. » J’ai mis du temps à dire oui parce que je me disais : « Ce n’est pas ce que j’imaginais. Non, non, je plaisante. Parce que j’ai pris deux secondes de plus, il m’a dit : « L’alliance sera plus grosse. »

Shilpa Shetty et Raj Kundra se sont mariés le 22 novembre 2009 lors d’une somptueuse cérémonie de mariage. Le couple est le parent d’un fils Viaan Raj Kundra, 8 ans, et de sa fille Samisha Shetty Kundra. Samisha est née d’une mère porteuse plus tôt cette année.

Plus tôt dans la journée, elle a publié sa première déclaration sur les réseaux sociaux après l’arrestation de son mari, l’homme d’affaires Raj Kundra, le 19 juillet, dans une affaire de création et de distribution de pornographie. L’actrice s’est qualifiée de « fiière citoyenne indienne respectueuse des lois » et a déclaré qu’elle n’avait jusqu’à présent fait aucun commentaire sur l’affaire. Par conséquent, elle a demandé aux médias de cesser de lui attribuer de fausses déclarations.