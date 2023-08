Lorsque Shah Rukh Khan a « promis » d’emmener Nayanthara à Bollywood et que le réalisateur de Jawan, Atlee, a « décidé » de les lancer ensemble

Une vieille vidéo de 2013 devient virale lorsque Shah Rukh Khan « a dit » qu’il emmènerait Nayanthara à Bollywood avec Atlee appréciant les plaisanteries de l’acteur. 10 ans plus tard, Atlee a jeté SRK et Nayanthara ensemble à Jawan.

Avec Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux, Jawan est l’un des films les plus attendus depuis son annonce car il rassemble la super célébrité de SRK et l’action masala des films du Sud dans ce qui semble être une combinaison mortelle. , comme le suggère son avant-première.

Maintenant, avant la sortie de la bande-annonce de Jawan, une vieille vidéo des 7e Vijay Awards tenus en 2013 devient virale sur Internet. Lors de la cérémonie de remise des prix, organisée par Gopinath et R. Madhavan, Shah Rukh Khan a reçu le prix Chevalier Sivaji Ganesan pour l’excellence du cinéma indien.

Lors de la cérémonie de remise des prix de 2013, lorsque Nayanthara est montée sur scène pour remettre un prix, l’animatrice a déclaré qu’elle était une grande fan de Shah Rukh Khan, qui était assis dans le public. L’acteur de Pathaan a fait signe qu’il prévoyait d’emmener l’actrice de Bigil à Bollywood, tandis qu’Atlee est vu applaudir avec un sourire aux yeux écarquillés.

Maintenant, la même vidéo est partagée sur Internet avec la légende, « 10 ans avant que SRK ne promette et Atlee applaudit pour ça. Tout s’est passé 10 ans auparavant et maintenant c’est devenu réalité ! Peut-être que ça s’appelle le travail acharné d’Atlee ! », comme Shah Rukh et Nayanthara ont été jumelés l’un en face de l’autre dans Jawan, réalisé par Atlee.





Le prochain acteur marque les débuts d’Atlee à Bollywood, qui a déjà dirigé trois super succès consécutifs avec Thalapathy Vijay, à savoir Theri, Mersal et Bigil. On dit que Vijay sera également vu dans un camée à Jawan. Deepika Padukone fait également une apparition spéciale dans le très attendu actioner.

Mettant également en vedette Sanya Malhotra, Priyamani, Girija Oak et Sanjeeta Bhattacharya, entre autres, Jawan est une présentation de Red Chillies Entertainment réalisée par Atlee, produite par Gauri Khan et coproduite par Gaurav Verma. Le film sortira dans le monde entier dans les salles le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et télougou.

