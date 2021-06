Il est indéniable que l’acteur Manoj Bajpayee est un « homme de famille » dans la vraie vie. Dans sa récente interview avec DNA, lorsqu’on a demandé à l’acteur ce qui vient en premier pour lui, sa famille ou son travail, il a rapidement répondu : « La famille passe avant tout. Je dois d’abord répondre à toutes les attentes et exigences et ce n’est qu’alors que je pourrai sortir de ma maison. Et s’il y a un appel de ma fille qui tombe malade ou que ma femme ne se sente pas bien, cela me dérange complètement. Je ne peux pas fonctionner. Pour moi, le bonheur de la famille est la priorité absolue. Après cela, vous pouvez bien travailler . Ensuite, peu importe si vous êtes blessé et que vous soignez ou que vous vous blessez sur le tournage, cela ne vous dérange vraiment pas. La famille doit être heureuse que vous travailliez. «

Cette déclaration montre à quel point il aime sa famille – sa femme Shabana Raza et sa fille Ava Nayla.

Mais saviez-vous que la femme de Manoj Bajpayee est aussi actrice et que son pseudonyme était Neha ?

La femme de Manoj, qui a fait ses débuts à Bollywood avec la vedette de Bobby Deol « Kareeb » en 1998 et a ensuite figuré dans « Fiza » de Hrithik Roshan, « Hogi Pyaar Ki Jeet » d’Ajay Devgn, a été forcée de changer son nom de Shabana en Neha, contrairement à d’autres des célébrités qui ont volontairement abandonné leurs noms d’origine et ont opté pour des noms de scène.

À l’époque, elle en avait parlé dans une interview en 2008 avec Rediff.com. Elle a mentionné comment elle avait été «forcée» de changer son nom en Neha avant d’entrer à Bollywood.

« Je n’ai jamais été Neha. J’ai toujours été Shabana. J’ai été obligé de changer de nom aussi. Je n’étais pas d’accord du tout. Mes parents m’ont fièrement nommé Shabana. Il n’était pas nécessaire de le changer, mais personne ne m’a écouté. J’ai beaucoup mûri depuis que je suis entrée dans l’industrie. J’avais très peur de tout avant mais je comprends mieux maintenant », a-t-elle déclaré au portail.

Pourquoi n’a-t-elle pas repris son nom d’origine après ‘Kareeb’, Shabana a déclaré: « C’est la partie triste. Personne ne m’écoutait quand je voulais revenir à mon prénom. C’est pourquoi travailler avec Sanjay et toute l’équipe d’Alibaug a été la meilleure expérience de ma vie. J’ai dit à Sanjay que je voulais partir avec mon vrai nom, et il était d’accord avec ça. J’avais perdu mon identité et maintenant, je l’ai récupérée. »

C’est dans le film « Alibaug » de 2008 que Shabana a finalement réussi à utiliser son nom d’origine.

En 2016, lorsque Manoj Bajpayee a été interrogé sur le retour de sa femme au métier d’acteur, il a déclaré à Rediff : « Elle le sera, dès que ma fille grandira un peu. En ce moment, elle est ouverte à faire des publicités et d’autres trucs à court terme donc qu’elle puisse se concentrer sur l’enfant. »

Shabana a été vu pour la dernière fois dans ‘Acid Factory’, sorti en 2009.