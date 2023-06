Lorsque Salman Khan a expliqué pourquoi son bracelet signature est si spécial ; c’est la vraie essence vous laissera stupéfait

Un ardent fan de Salman Khan ne l’aurait jamais remarqué sans son bracelet signature. L’un de ses signes d’identité est le bracelet bleu et argent qu’il porte à chaque fois. Les gens sont curieux de connaître sa ceinture de poignet et un jour, Bhaijaan a partagé l’histoire qui se cache derrière. Lui qui est assez attaché à son bracelet a éveillé la curiosité de son fan qui l’a interrogé lors d’une séance interactive. Il a partagé que c’était un cadeau de son père et a révélé comment il en avait obtenu un.

Dans une vieille vidéo de retour partagée par sa page de fans, Salman Khan est vu en train de parler de son bracelet signature. Lors d’un événement, une fille du public a interrogé l’acteur sur le bracelet qu’il porte. En lui répondant, il a dit que son père (Salim Khan) l’avait toujours porté. Il a révélé en grandissant comment les enfants jouaient avec des jouets qu’il avait l’habitude de jouer avec le bracelet de son père. Quand il a commencé à travailler, son père lui a trouvé la bonne. Il a mentionné que la pierre bleue dessus s’appelle Firozah.

Il a en outre partagé la signification de la pierre sur le bracelet. Décrivant firozah comme une pierre vivante, il dit qu’apparemment il n’y a que des pierres de ce genre. L’un est akik et l’autre est firoza, celui qu’il porte est turquoise. Il a ajouté: « Ce qui se passe avec ça, c’est que s’il y a de la négativité qui vous tombe dessus, d’abord, ça la prend, ça se veine puis ça se fissure. C’est ma septième pierre. » Salman a affirmé que le bracelet lui portait chance. Il l’a également lancé sur sa marque Being Human.

Regardez Salman Khan parler de son bracelet signature

Côté travail, Salman Khan se prépare pour la deuxième saison de Bigg Boss OTT. Il animera Bigg Boss OTT 2 qui sera diffusé sur Jio Cinema à partir du 17 juin. Il a été vu pour la dernière fois dans le très attendu Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Malheureusement, le film n’a pas impressionné le public et, par conséquent, il a échoué au box-office. En préparation, il a la troisième suite de la série Tiger. Il reprendra son rôle aux côtés de Katrina Kaif dans Tiger 3. Après une brève apparition dans Pathaan de Shah Rukh Khan, les deux superstars s’affronteront dans le film Tiger vs Pathaan de YRF.