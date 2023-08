Lorsque Randeep Hooda s’est ouvert sur sa rupture avec Sushmita Sen, il a déclaré: « Il s’est rendu compte qu’il avait donné … »

Randeep Hooda avait parlé une fois de sa rupture avec Sushmita Sen. Les deux étaient sortis ensemble pendant 3 ans et ce n’est que bien plus tard que Randeep a parlé pour la première fois de ce qui s’était passé et pourquoi ils se sont séparés. Randeep Hooda et Sushmita Sen étaient autrefois un couple, et pour les non-initiés, ils se fréquentent depuis assez longtemps. Randeep et Sushmita étaient ensemble entre 2006 et 2009 et leur histoire d’amour a fait la une des journaux. Fait intéressant, ils ont tout fait avec des apparitions dans les médias, y compris en se tenant la main publiquement, mais à l’époque, Hooda avait qualifié sa rupture avec Sushmita de la meilleure chose qui lui soit arrivée.

Randeep Hooda à propos de sa rupture avec Sushmita Sen Lorsque Randeep a parlé de la rupture, il a déclaré : « Je n’étais pas en couple avec ‘Miss Univers et je n’ai ressenti aucun sentiment de conquête. Je n’ai raté qu’une seule répétition de théâtre dans mon la vie car Sushmita voulait que je n’y aille pas et c’est la pire chose que j’ai faite en termes de mon système de valeurs. J’ai été exposé à la célébrité même si j’étais sur la touche car je n’étais pas une star. La rupture a été la meilleure chose qui m’est arrivé et j’ai réalisé que je lui accordais trop de temps dans ma vie. Cela a libéré mon énergie pour faire des choses par moi-même.

Découvrez cette incroyable transformation de Sushmita Sen en Shreegauri Sawant

Randeep s’était également ouvert sur ce qui n’allait pas et avait dit que c’était beaucoup de choses. L’acteur a également déclaré que parfois, les gens dépassent la relation et à moins que ce ne soit pour le mariage ou un engagement sérieux, il est préférable de suivre leur propre chemin.

Sur le plan du travail, Sushmita fait actuellement la une des journaux pour sa dernière sortie Taali. Le spectacle a reçu une réponse positive et continue de recevoir beaucoup d’amour. Quant à Randeep, il a Swatantra Veer Savarkar et Laal Rang 2 dans le pipeline, et les deux projets semblent faire l’actualité pour plusieurs raisons.