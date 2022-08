Lorsque Ranbir Kapoor s’est moqué de Hrithik Roshan au sujet de sa bataille juridique avec Kangana Ranaut; ne manquez pas la réaction de Katrina Kaif [Video]

Ranbir Kapoor est devenu viral sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. Qu’il s’agisse de se moquer de la prise de poids de sa femme Alia Bhatt pendant la grossesse ou de s’attaquer à la maladie mentale d’Anushka Sharma. La dernière sortie de l’acteur, Shamshera, a également reçu beaucoup de critiques en raison de bêtisiers majeurs où les internautes soulignent que le bébé qu’ils ont eu dans le film est sans visage. Et maintenant, une raison de plus a été ajoutée, où la vidéo de la star de Brahmastra devient virale et a fait face à des réactions négatives de la part des fans de Hrithik Roshan parce qu’il se moquait de sa bataille juridique et de celle de Kangana Ranaut. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Ranbir Kapoor s’efforce de gagner le match avec Katrina Kaif. Où on lui demande d’aider Katrina à reconnaître les acteurs sans prendre leurs noms.

Ranbir Kapoor a obtenu le visage de Roshan de Hrithik et il a été très facile de le faire reconnaître car il a fait son pas de danse signature. Peu de temps après Hrithik, c’est le visage de Kangana Ranaut qu’il devait dire à Katrina. Et il a poursuivi Hrithik Roshan et sa bataille juridique avec l’actrice de Dhaakad pour faire deviner Katrina. Plus tard, il s’est excusé auprès de Hrithik pour avoir fait cela et a dit: “Je ne connais pas la vérité”. La réaction de Katrina Kaif était tout simplement hilarante.

Il y a quelques jours à peine, la vidéo de Ranbir Kapoor se moquant de la prise de poids de sa femme Alia Bhatt est devenue virale, où il a dit qu’il pouvait voir quelqu’un phailoé après qu’elle ait expliqué pourquoi ils ne sont pas répartis partout pour promouvoir leur film Brahmastra. Beaucoup ont critiqué l’acteur pour son insensibilité et l’ont appelé des noms qu’il a toujours été le plus volumineux et devrait être reconnaissant qu’Alia l’épouse. Ils l’ont même choisi pour ses relations ratées. Eh bien, les médias sociaux sont méchants et comment.