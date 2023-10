Deepika Padukone et Ranveer Singh a fait une apparition fracassante sur Karan Joharle spectacle Café avec Karan 8, et ce n’est pas nouveau pour les célébrités de se faire troller après leur arrivée dans la série. Actuellement, DeepVeer est insulté par les haineux des médias sociaux, qui ont creusé de vieux clips du couple et nié ce qu’ils ont dit cette saison et les traitent de menteurs et d’hypocrites. Au milieu du dénigrement de Deepika et Ranveer, cette vieille vidéo de Ranbir Kapoor a refait surface sur Internet, où le Animal On voit la star critiquer Deepika pour avoir parlé négativement de lui sur la plateforme publique.

Regardez l’ancienne vidéo de Ranbir Kapoor répondant aux commentaires méchants faits par Deepika Padukone à son sujet dans l’émission de Karan Johar.

Ranbir Kapoor parle des reines à double face de Bollywood ! byu/Good-Check6594 dansBollyBlindsNGossip

Le Animal la star était apparue sur Simi Garewalle spectacle Rendez-vousoù il a abordé la façon dont Deepika et Sonam Kapoor a parlé de lui sur Koffee With Karan et a mentionné qu’il comprenait l’angoisse que Deepika ressentait pour moi car ils étaient en couple, mais elle aurait pu être plus gracieuse et a simplement répondu à l’appel et m’a parlé plutôt que sur une plateforme publique, et je me demande pourquoi elle ne l’a pas fait. De plus, Ranbir a déclaré qu’il ne lui souhaitait toujours que du bien dans la vie.

Il y a des gens sur Internet qui sympathisent avec Ranbir Kapoor et choisir Deepika Padukone pour avoir parlé en mal de l’acteur lorsqu’il a rompu avec elle, car elle a admis cette saison avoir une relation ouverte avec Ranveer à moins qu’il ne lui pose la question.

Deepika Padukone et Ranbir Kapoor ont définitivement évolué et vivent aujourd’hui heureux avec leur partenaire, Alia Bhatt et Ranveer Singh. Ranbir et Deepika travailleront ensemble dans Brahmastra 2, où l’actrice jouera le rôle de la mère du personnage de Ranbir, Shiva. Deepika et Ranbir ont laissé le passé derrière eux. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur le divertissement.