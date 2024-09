Lorsque Raj Kapoor a refusé de voir le nouveau-né Karisma Kapoor à l’hôpital, il a dit qu’il ne lui rendrait visite qu’à UNE condition !

Raj Kapoor était connu pour son affection profonde pour ses enfants et petits-enfants, Karisma Kapoor étant clairement sa préférée. Cependant, il existe une histoire intéressante que peu de gens connaissent.Avant la naissance de Karisma, Raj Kapoor aurait posé une condition unique : il ne se rendrait à l’hôpital que si le nouveau-né avait yeux bleus. Oui, vous avez bien lu ! Babita a révélé cette demande originale dans le livre Raj Kapoor: The One and Only Showman, ajoutant une touche charmante à la La famille KapoorLes contes légendaires de.

Babita se souvient du jour où Karisma est née, expliquant que toute la famille était présente avec elle à l’hôpital Breach Candy, à l’exception de son beau-père. Il avait insisté pour qu’il ne vienne à l’hôpital que si le nouveau-né avait les yeux bleus. Heureusement, Karisma est née avec des yeux bleus profonds, tout comme son grand-père.

Babita a expliqué que Raj Kapoor n’irait pas à l’hôpital à moins qu’on lui dise que le nouveau-né avait les yeux bleu foncé. Elle s’est sentie reconnaissante et soulagée lorsqu’elle a vu que la couleur des yeux de Karisma correspondait à ses attentes.

Dans le livre, Ritu Nanda se souvient de la façon dont Karisma Kapoor, enfant, s’asseyait sur les genoux de Raj Kapoor et exprimait son rêve de devenir actrice. Raj Kapoor a non seulement encouragé ses aspirations, mais a également prédit qu’elle deviendrait une star importante et couronnée de succès.

Kareena Kapoor Khan a évoqué avec tendresse le lien spécial qu’elle avait avec son grand-père, Raj Kapoor, révélant son faible pour sa sœur, Karisma Kapoor, en raison de ses yeux bleus saisissants, semblables aux siens. En revanche, Kareena, qui a hérité des yeux verts de son père Randhir Kapoor, a noté que Raj lui donnait une mangue en été, tandis que Karisma en recevait deux, soulignant son favoritisme.

Sur le plan professionnel, Kareena Kapoor a été vue pour la dernière fois dans le thriller The Buckingham Murders.