Lorsque nous avons levé un miroir sur Twitter/X d’Elon Musk, il a essayé de nous poursuivre en silence | Imran Ahmed

jeCela a commencé par des injures puériles sur Twitter il y a deux semaines, quand Elon Musk a traité mon organisation de « diabolique » et moi personnellement de « rat ». Il a depuis dégénéré en procès déposé contre le Center for Countering Digital Hate (CCDH), que j’ai fondé et dirigé, devant un tribunal californien la semaine dernière.

Le CCDH existe pour rechercher la haine et la désinformation en ligne et tenir les entreprises de médias sociaux responsables de l’érosion des droits de l’homme et des libertés civiles. Notre mission est d’endiguer la vague de racisme, d’antisémitisme, de préjudices aux enfants, de déni climatique, de haine anti-LGBTQ+, de désinformation sur la santé et de nombreux autres dangers pour la société.

La semaine dernière, nous sommes devenus la cible d’une campagne d’intimidation agressive et cynique de la part de Musk, la personne la plus riche du monde et propriétaire de X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. Musk nous singularise parce que nos recherches ont révélé ses défauts – la poursuite est conçue pour faire taire les critiques de X Corp/Twitter. Mais attaquer le CCDH ne supprimera pas les néonazis, les suprémacistes blancs et les superdiffuseurs de désinformation qu’il a autorisés à revenir. Seul Musk peut réparer ses propres erreurs.

Le CCDH a été à l’avant-garde des reportages sur la haine qui prolifère sur X/Twitter depuis que Musk a achevé sa prise de contrôle fin octobre 2022.

Nos rapports ont montré que, sous sa surveillance, le nombre de tweets contenant des insultes a augmenté jusqu’à 202 % ; que les tweets reliant les personnes LGBTQ+ à la « préparation des enfants » ont plus que doublé ; démontré que le contenu et les comptes de déni climatique augmentent ; et a révélé l’incapacité de Twitter à réagir à la haine postée par Gazouillement Bleu les abonnés. Les membres du propre conseil de confiance et de sécurité de Twitter ont démissionné, citant les conclusions du CCDH, et nos recherches ont été largement rapportées par les médias du monde entier.

CCDH tend un miroir aux plateformes de médias sociaux et leur demande de déterminer s’ils aiment ou non le reflet qu’ils y voient. Nous sommes fiers de notre bilan d’enquêtes et de sonner l’alarme chaque fois que nous découvrons la prolifération de dommages graves sur Twitter/X, ainsi que sur Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube et d’autres plateformes.

Musk n’aimait pas ce qu’il voyait dans le miroir. Mais plutôt que de prendre ses responsabilités et d’admettre le problème, il essaie de poursuivre le miroir.

Attaquer le CCDH ne supprimera pas les néonazis, les suprémacistes blancs et les superdiffuseurs de désinformation qu’il a accueillis à nouveau

Il y a une grande ironie dans les tentatives de cet « absolutiste de la liberté d’expression » autoproclamé – de mettre fin à un débat honnête et à une critique juste et fondée sur la recherche par des menaces juridiques.

Cet épisode a mis en évidence un autre problème extrêmement grave. Une petite coterie d’entreprises de médias sociaux détient un pouvoir immense, incontrôlé et inexplicable sur le monde numérique, qui est désormais inextricablement lié au monde réel. Non seulement Musk a la capacité d’apporter des changements drastiques et soudains à la plate-forme sans se soucier des conséquences potentiellement désastreuses pour la sécurité de millions d’utilisateurs – il exerce également un pouvoir absolu pour restreindre les questions que le public, les annonceurs et notre démocratie les élus sont autorisés à lui demander.

Cela a été noté par trois législateurs américains à Capitol Hill la semaine dernière, qui ont écrit un excoriant lettre à Musk condamnant la « position hostile » de X envers les efforts de recherche indépendants, et pour sa « résistance unique » aux efforts des chercheurs pour demander des comptes aux plateformes de médias sociaux. Les représentants Lori Trahan, Adam B Schiff et Sean Casten l’ont également pressé de clarifier la décision de X de restreindre drastiquement l’accès aux données pour ce type de recherche, réitérant une demande restée sans réponse par l’entreprise depuis mars 2023. Au Royaume-Uni, Lucy Powell, le secrétaire de l’ombre au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, a noté que « Nous avons désespérément besoin du projet de loi sur la sécurité en ligne pour mettre en place des règles, afin que les plates-formes puissantes n’agissent pas sur les caprices d’un seul homme ». Powell et d’autres sont sur place dans cette évaluation. Les dirigeants de la technologie opèrent en toute impunité car aucune règle ne les contrôle. Jusqu’à ce que les gouvernements du monde adoptent une législation fondée sur les principes de sécurité par la conception des produits, de transparence, de responsabilité et de responsabilité, nous serons obligés de vivre avec les conséquences négatives des échecs de la technologie – sans recours ni contrôle démocratique.

Si nous permettons aux milliardaires de s’extirper de leur responsabilité, les dommages causés à notre démocratie seront dévastateurs

Pour l’instant, mon organisation est résolue à se dresser contre cet intimidateur de la Silicon Valley. Nous maintenons nos recherches factuelles, nos exigences de responsabilité et notre droit de critiquer la personne la plus riche du monde.

Ce combat est plus grand que le CCDH – c’est un moment dans le sable. Si nous nous laissons armer de force par Musk et X, cela donnera le feu vert à tous les autres géants des médias sociaux pour faire de même à quiconque ose dire la vérité au pouvoir.

Cela enverrait également un message à Big Oil, Big Tobacco et plus loin, que les rapports ou les recherches sur les entreprises qui, selon eux, interfèrent avec leur capacité à réaliser des bénéfices peuvent être contestés devant les tribunaux. Sans transparence et sans responsabilité pour les milliardaires ou les entreprises, notre démocratie serait gravement affaiblie.

Nous avons été touchés et enhardis par l’effusion de soutien jusqu’à présent, tant de la part de nos collègues de la société civile que des membres du public qui croient, comme nous, que si nous permettons aux milliardaires de s’extirper de leur responsabilité, les dommages causés à notre la démocratie sera dévastatrice. Cette bataille n’est pas la nôtre seule – elle doit être un effort collectif de tous ceux qui croient qu’il faut tenir tête aux puissants pour établir un Internet libre et sûr.