Lorsque l’USMNT affrontera l’Allemagne, le droit de se vanter parmi les coéquipiers du club sera également en jeu

Pour de nombreux membres de l’équipe nationale masculine des États-Unis, le match amical de samedi contre l’Allemagne n’est pas seulement une occasion rare et précieuse de se mesurer à un quadruple champion du monde.

Il s’agit également de se vanter entre amis.

Les liens entre cet USMNT et leurs homologues du La Mannschaft courir profondément.

« Leon Goretzka, par exemple, était comme un grand frère pour moi lorsque je gravissais les échelons de Schalke », a déclaré le milieu de terrain américain Weston McKennie à FOX Sports mercredi lors d’un appel Zoom avec les journalistes. « Ça va être sympa de pouvoir le voir et de jouer contre lui aussi et peut-être de pouvoir lui dire de gros mots en allemand. »

Comme McKennie, le défenseur Chris Richards a quitté l’académie du FC Dallas pour l’Allemagne alors qu’il était adolescent, pour rejoindre le puissant Bayern Munich. Il est resté là pendant quatre ans, jouant aux côtés des cinq joueurs du Bayern de la liste. L’entraîneur allemand Julian Nagelmann – le dernier entraîneur de Richards au club avant son départ pour Crystal Palace de la Premier League anglaise en 2022 – choisi pour l’exhibition de samedi et un autre contre Le Mexique la semaine prochaine.

« Celui dont je suis probablement le plus proche est Jamal Musiala », a déclaré Richards à propos du jeune attaquant allemand électrique. « Nous avons traversé l’académie ensemble, dans la deuxième équipe, puis finalement dans la première équipe. »

McKennie et Richards font partie des neuf joueurs de l’équipe de 23 joueurs de l’entraîneur américain Gregg Berhalter qui jouent actuellement ou ont joué en Bundesliga. (Cela aurait été 10 si Malik Tillman, un autre produit du Bayern, n’avait pas été contraint de se retirer en raison d’une blessure.)

Gio Reyna pourrait affronter jusqu’à quatre coéquipiers du Borussia Dortmund samedi. Christian Pulisic a fait ses débuts à Dortmund et joue désormais avec le défenseur central allemand Malick Thiaw à l’AC Milan. Brenden Aaronson passe cette saison en prêt de Leeds à l’Union Berlin, qui a envoyé deux joueurs dans cette équipe allemande.

La familiarité entre les équipes s’étend même au-delà des joueurs. Berhalter a passé une grande partie de sa carrière de joueur en Allemagne et parle toujours couramment la langue, tandis que Darcy Norman, l’expert en performance en chef de l’USMNT, faisait partie de l’équipe allemande lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde en 2014.

Il y a ensuite la longue histoire des Germano-Américains représentant les Etats-Unis. Le dernier en date est le milieu défensif berlinois Lennard Maloney, qui espère faire ses débuts internationaux samedi contre le pays où il a vécu toute sa vie. Maloney deviendrait également le premier joueur de Heidenheim à remporter une sélection senior dans une équipe nationale, mais même lui connaît plusieurs joueurs allemands de son passage à Dortmund et dans les équipes de jeunesse allemandes.

Pour tous les joueurs américains ayant des liens avec l’Allemagne, ces associations ne font qu’apporter une motivation supplémentaire pour gagner.

« J’ai parlé à Jonas Hofmann plusieurs fois et bien sûr, nous voulons tous les deux nous battre », a déclaré le défenseur de l’USMNT et du Borussia Mönchengladbach Joe Scally, qui a passé ses deux premières saisons de Bundesliga à occuper le côté droit de Gladbach avec La Mannschaft l’ailier Hofmann. « Cela vous donne définitivement une meilleure sensation dans le vestiaire avec un groupe de gars allemands où vous pouvez un peu, vous savez, vous vanter. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines à plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

