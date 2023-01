Lorsque les tornades ont frappé, les survivants se sont cachés dans des baignoires, des conteneurs d’expédition

MARBURY, Ala. (AP) – Un mécanicien de moteurs de l’Alabama s’est réfugié dans un conteneur d’expédition alors qu’une tornade d’une violente tempête a décimé son magasin et tué deux de ses voisins le long de son chemin destructeur à travers l’Alabama et la Géorgie.

Les histoires poignantes de David Hollon et d’autres survivants de la tempête de jeudi émergent alors que les habitants parcourent les décombres causés par les tornades et les vents violents qui ont entraîné la mort d’au moins neuf personnes.

Dans le comté rural d’Autauga, en Alabama, où au moins sept personnes sont mortes, Hollon et ses ouvriers ont vu une énorme tornade se diriger vers eux. Ils devaient se mettre à l’abri – immédiatement.

Hollon a déclaré qu’ils étaient tombés sur un conteneur d’expédition en métal près de l’arrière de son garage parce que le conteneur avait été ancré au sol avec du béton. Une fois à l’intérieur, Hollon a commencé à appeler frénétiquement son voisin au téléphone. Mais alors qu’ils entendaient le garage se faire dévaster par la tempête, l’appel continuait vers la messagerie vocale.

La tempête est passée et ils ont émergé, seulement pour trouver le corps de son voisin dans la rue, a-t-il dit. Un autre voisin en haut de la route était également décédé, a déclaré un membre de la famille.

«Je suppose que nous avons fait beaucoup mieux que la plupart. Nous avons subi des dommages, mais nous sommes toujours là », a déclaré Hollon, 52 ans, dans une interview samedi alors qu’il marchait au milieu des restes de son garage, traversant un champ jonché de voitures battues, de verre brisé, de branches d’arbres cassées, de bois éclaté et autres débris.

Leighea Johnson, une employée de cafétéria de 54 ans qui vit également dans le comté d’Autauga, se tenait parmi les restes éparpillés de sa caravane. Elle désigna un grand tas de gravats qu’elle identifia comme étant sa chambre, sa salle de bain et sa cuisine.

Une balançoire qu’elle avait dans son jardin était maintenant de l’autre côté de la rue, mutilée parmi des arbres. Son trampoline extérieur avait été enroulé autour d’un autre ensemble d’arbres dans la cour avant d’un voisin.

“La remorque devrait être là, et maintenant elle ne l’est plus”, a déclaré Johnson, pointant une dalle couverte de débris, “Et elle est partout maintenant.”

La tempête a apporté des tornades et des vents puissants en Alabama et en Géorgie qui ont déraciné des arbres, envoyé des maisons mobiles dans les airs, fait dérailler un train de marchandises, renversé des voitures, fissuré des poteaux électriques et détruit des lignes électriques, laissant des milliers de personnes sans électricité. Selon le National Weather Service, des dommages présumés causés par une tornade ont été signalés dans au moins 14 comtés de l’Alabama et 14 comtés de Géorgie.

Les responsables du comté d’Autauga ont déclaré que la tornade avait des vents d’au moins 136 mph (218 km/h) et des dégâts nivelés compatibles avec un EF3, deux pas en dessous de la catégorie la plus puissante de tornade. Les autorités du comté ont déclaré qu’au moins une douzaine de personnes avaient été hospitalisées et qu’une quarantaine de maisons avaient été détruites ou gravement endommagées, y compris des mobile homes lancés en l’air.

Les résidents ont décrit des scènes chaotiques alors que la tempête tournait vers eux. Les gens se sont précipités dans les abris, les baignoires et les hangars alors que les vents soufflaient. Dans un cas, une équipe de recherche a trouvé cinq personnes, piégées mais indemnes, à l’intérieur d’un abri anti-tempête après qu’un mur d’une maison voisine soit tombé dessus.

Le centre-ville de Selma a subi de graves dommages avant que les pires conditions météorologiques ne traversent la Géorgie au sud d’Atlanta. Aucun décès n’a été signalé à Selma.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré que les dégâts avaient été ressentis dans tout son État. Certains des pires rapports ont émergé du comté de Troup près de la ligne Géorgie-Alabama, où plus de 100 maisons ont été touchées.

Kemp a déclaré qu’un employé du département des transports de l’État avait été tué alors qu’il réagissait aux dégâts causés par la tempête. Un enfant de 5 ans qui se trouvait dans un véhicule a été tué par la chute d’un arbre dans le comté de Butts en Géorgie, ont annoncé les autorités. Au moins 12 personnes ont été soignées dans un hôpital du comté de Spalding, au sud d’Atlanta, où le service météorologique a confirmé qu’au moins deux tornades avaient frappé.

Johnson, l’employée de la cafétéria du comté d’Autauga, a déclaré qu’elle était au travail lorsqu’elle a appris que la tempête passerait directement au-dessus de sa maison. Elle a rapidement prévenu sa fille, qui était avec son petit-fils de 2 ans à la maison.

“J’ai appelé ma fille et j’ai dit:” Tu n’as pas le temps de sortir, tu dois aller quelque part maintenant “, a déclaré Johnson, sa voix se brisant. “Et elle a dit:” Je vais dans la baignoire. Si la maison est en désordre, je serai dans la zone de la baignoire.

L’appel a été interrompu. Johnson n’arrêtait pas de rappeler. Lorsqu’elle a finalement renoué avec sa fille, Johnson a déclaré qu’elle lui avait dit: “La maison est partie, la maison est partie.”

Sa fille et son petit-fils ont eu des coupures et des ecchymoses, mais ils allaient bien après un voyage aux urgences, a déclaré Johnson.

“Je l’ai ramenée à la maison et j’ai essayé de ne pas la lâcher après cela”, a déclaré Johnson. « J’ai perdu beaucoup de choses matériellement et je n’ai pas d’assurance mais je m’en fous, parce que mon enfant va bien.

“C’est vraiment tout ce qui compte pour moi.”

Sharon Johnson et Butch Dill, Associated Press