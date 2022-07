Lorsque les téléphones 3G perdent leur service, les clients doivent-ils toujours payer ?

Aider un membre de la famille à obtenir un téléphone 4G “gratuit” de T-Mobile était étonnamment compliqué, surtout si l’on considère que la société était très claire sur la suppression de son réseau 3G en quelques semaines. Ils ont reçu un SMS indiquant qu’ils étaient éligibles pour un nouveau téléphone OnePlus compatible 4G – mais contrairement à d’autres opérateurs qui distribuent des téléphones 4G gratuits – T-Mobile a exigé la reprise d’un appareil en bon état.

C’est cette exigence qui a rendu la tâche difficile. Un membre de ma famille utilise un iPhone 5S acheté pour la première fois en 2014, et l’écran du téléphone se sépare progressivement du reste du corps du téléphone. Cet iPhone 5S a été initialement acheté pour Verizon et n’était pas compatible avec le réseau LTE de T-Mobile. Le téléphone est par ailleurs rarement utilisé, car ce membre de la famille préfère utiliser un iPad à la maison, nous les avons donc sur un forfait prépayé très bon marché de 3 $ par mois.

Dois-je essayer d’échanger l’iPhone clairement endommagé ? Devrions-nous déterrer un autre téléphone fonctionnel et l’échanger ? Et puisque nous payons en fin de compte pour le service, que se passe-t-il si nous ne pouvons pas fournir à ce membre de la famille un nouvel appareil avant l’arrêt de la 3G ?

Ces complications m’ont amené à me demander plus loin que cette expérience T-Mobile, et j’ai contacté les trois principaux opérateurs T-Mobile, Verizon et AT&T pour savoir comment ces opérateurs aident les clients qui peuvent avoir besoin de plus de temps avant de passer à un nouveau téléphoner.

Angela Lang/Crumpe



Mettre fin aux réseaux 3G peut être une bonne chose

Bien que l’arrêt des réseaux 3G déconnecte les téléphones et appareils plus anciens de l’accès aux réseaux cellulaires, il crée plusieurs opportunités d’améliorer les fonctionnalités du téléphone sur les téléphones et smartphones de base.

Anshel Sag, analyste de la mobilité chez Moor Insights and Strategy, a noté que le fait d’éloigner les clients de ces appareils moins sécurisés les oriente également vers de meilleures expériences d’appel, telles que des appels audio Voice over LTE (VoLTE) de meilleure qualité.

“Je pense que le consommateur devrait avoir un certain niveau de choix, mais en même temps, les utilisateurs dispersés peuvent devenir un fardeau pour le reste de la base d’utilisateurs en termes d’accès à de nouveaux services”, a déclaré Sag. Ces appels VoLTE améliorés, par exemple, sont désormais disponibles sur les smartphones et les téléphones de base compatibles 4G.

Et même si Verizon, T-Mobile et AT&T développent ouvertement leurs réseaux 5G, les clients qui passent aux appareils 4G uniquement n’ont pas à s’inquiéter d’être contraints d’utiliser un autre téléphone dans un proche avenir. Sag a estimé que les réseaux LTE (Long Term Evolution) ont encore beaucoup de vie.

“Nous sommes probablement encore 10 ans avant l’arrêt de la 4G”, a déclaré Sag. Il a noté que les ondes radio précédemment utilisées pour la 3G peuvent également changer pour améliorer les réseaux 5G plus rapides à mesure que les opérateurs s’efforcent d’améliorer leur couverture.

Bien que Sag ait noté qu’il y aura toujours un pourcentage de clients qui choisiront de ne pas passer à un appareil plus récent, il a déclaré qu’il reste dans l’intérêt des opérateurs d’aider à fournir de nouveaux appareils ou d’arrêter la facturation.

“Ces clients sont des clients hérités qu’ils ont depuis très longtemps en fonction de la durée d’existence de la 3G”, a déclaré Sag.

James Martin/Crumpe



Arrêt du réseau T-Mobile (et Sprint)

T-Mobile est le dernier opérateur à avoir retiré ses réseaux 3G, après avoir désactivé son réseau 3G UMTS le 1er juillet. En plus de ce réseau, T-Mobile a également mis fin au réseau 3G de Sprint le 31 mars. T-Mobile a toujours un ancien réseau 2G dont la retraite est prévue, mais aucune date précise n’a encore été donnée.

Un porte-parole de T-Mobile a déclaré que les clients concernés ont été informés et sont toujours éligibles pour un appareil de remplacement gratuit en échangeant leur ancien téléphone 3G.

“Les clients avec des téléphones dépendants de la 3G qui n’ont pas encore pris de mesures pour mettre à niveau sont toujours éligibles pour recevoir un remplacement gratuit en échangeant leur ancien appareil 3G. La grande majorité de ceux qui ont des appareils UMTS qui n’ont pas encore mis à niveau sont couverts par T-Mobile. réseau GSM 2G et continuer à recevoir le service”, a déclaré le porte-parole.

T-Mobile nous a également indiqué son page de support client de l’évolution du réseauqui approfondit les efforts déployés pour atteindre les clients et les dates auxquelles chaque réseau précédent a atteint sa fin de service.

James Martin/Crumpe



AT&T a cessé de facturer les clients qui n’ont pas mis à niveau

Le réseau 3G d’AT&T a été fermé le 22 février. Avant la fermeture, le transporteur a publié sur sa page d’assistance que les clients concernés ont été contactés et ont peut-être reçu des téléphones ou des cartes SIM gratuits par la poste afin de maintenir leur couverture.

Dans le cas où un client AT&T n’a pas activé un appareil compatible 4G, il ne sera plus facturé pour le service.

“Si le cycle de facturation d’un client s’est terminé après la date limite du service 3G, nous avons fourni un crédit et il ne recevra pas de factures supplémentaires”, a déclaré AT&T dans un communiqué à CNET.

Sarah Tew / Crumpe



L’arrêt de Verizon sera le dernier, et il est temps d’obtenir un téléphone gratuit

Le réseau 3G de Verizon s’éteindra le 31 décembrece qui laisse des mois aux clients pour passer à un appareil compatible avec au moins son réseau 4G LTE.

Verizon est en train d’envoyer gratuitement des téléphones compatibles 4G aux clients concernés, qui seront des téléphones à clapet plus anciens fabriqués par TCL, Nokia et Orbic. Les appareils ne nécessitent aucun échange et sont envoyés de manière proactive. Les clients qui ne veulent pas d’un de ces téléphones peuvent appeler le service client pour décliner l’offre.

Si un client décide qu’il ne souhaite pas transférer son service sur un appareil 4G, Verizon arrêtera de facturer une fois le réseau 3G arrêté.

“Si un client décide de rester sur l’appareil 3G (malgré les demandes supplémentaires des agents d’appel ou des représentants du commerce de détail), cet appareil cessera de fonctionner au coucher du soleil. Le client ne sera pas facturé une fois qu’il sera déconnecté du réseau”, a déclaré un représentant de Verizon. a déclaré dans un e-mail à CNET.

Si vous avez besoin de plus de temps pour changer de téléphone, vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pour sauvegarder des données importantes

Une fois les réseaux 3G complètement désactivés, le téléphone que vous possédez ne sera pas complètement inutile. Bien qu’il ne puisse pas se connecter aux données cellulaires, vous pouvez toujours avoir un accès limité aux fonctionnalités via Wi-Fi telles que l’accès à vos contacts et les appels Wi-Fi, là où ils sont pris en charge.

Bien que les processus exacts diffèrent selon que vous utilisez un smartphone 3G uniquement ou un téléphone de base, vous devriez pouvoir vous assurer que vos contacts, calendriers et notes importants qui résident sur le téléphone sont sauvegardés sur un autre service ou enregistrés afin qu’ils puissent être chargé ultérieurement dans un autre appareil.

De nombreux téléphones 3G sont susceptibles ne reçoit plus les mises à jour de sécuritéet bien que l’appareil puisse fonctionner, il est essentiel de s’assurer qu’il n’est pas le seul endroit où des informations importantes sont enregistrées.

César Salza/CNET



Résoudre la transition de ma famille sans l’aide de T-Mobile

Revenant à la transition 3G d’un membre de ma famille, j’ai décidé d’apporter à la fois l’iPhone 5S endommagé et un Moto E 2014 depuis longtemps retiré comme sauvegarde au magasin de T-Mobile. Les deux téléphones ont été refusés et lorsque nous avons interrogé le représentant sur d’autres options, il m’a dit qu’il ne pouvait rien dire.

L’expérience a été naturellement décevante et a semblé nous laisser quelques semaines seulement pour décider s’il valait la peine d’acheter un téléphone dont nous savions qu’il ne serait utilisé qu’avec parcimonie.

Nous avons finalement résolu ce problème en trouvant l’iPhone SE à la retraite d’un autre membre de la famille et en échangeant la carte SIM, mais l’expérience a rendu évident qu’une autre famille pourrait ne pas être en mesure de simplement avoir de la chance avec un nouveau combiné.

Le porte-parole de T-Mobile m’a dit que le refus du magasin n’était pas la politique du transporteur, s’est excusé pour cette expérience et a proposé de résoudre le problème par l’intermédiaire de son équipe de service client.