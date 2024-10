Lorsque les séries éliminatoires de la MLB arrivent, les diffuseurs locaux mis à l’écart souffrent en écoutant l’appel national

Il s’agissait de la neuvième manche du match 3 des Mets-Brewers, un match gagnant-gagnant pour se qualifier pour la série de divisions de la Ligue nationale. Les Mets avaient perdu deux points, en avaient deux et le cogneur Pete Alonso était au marbre.

C’était un moment destiné à Gary Cohen – la voix légendaire des Mets de New York depuis 36 ans. Mais il n’était pas dans les limites bruyantes de l’American Family Field pour appeler le match, car il ne pouvait pas l’être. Au lieu de cela, il était à New York, dans les studios SNY, pour préparer l’émission d’après-match.

Toute la vie de l’homme de 66 ans a été consacrée à cette équipe. Le natif du Queens a grandi en assistant à des jeux et possède une connaissance encyclopédique de son histoire. Mais au fur et à mesure que le match se déroulait, il a déclaré qu’il ne s’autorisait pas à penser à ce qui lui manquait, car il avait encore du travail à faire. Même si ce n’était pas celui qu’il voulait à ce moment-là.

« C’est un gros problème », a déclaré Cohen à propos de la course magique des Mets. « Alors non, ça n’a pas été plus facile. Ça pue toujours autant que la première fois.

Ce qui s’est passé ensuite restera gravé à jamais dans l’esprit même des supporters les plus occasionnels des Mets : un tir de trois points qui a sauvé la saison et qui s’est glissé par-dessus le mur du champ droit. Alonso envoya un baiser en se tournant le premier. Il ferma les yeux et cria en arrivant en troisième position. Il a été assailli par ses coéquipiers après avoir traversé le marbre.

Cohen n’était pas à l’appel car ESPN détient les droits sur la série Wild Card. TBS et FOX ont les droits sur les tours qui suivent. Cohen a annulé presque tous les matchs de saison régulière cette année. Tout, depuis leur triste départ 0-5, jusqu’au premier lancer de Grimace et à la séquence de victoires qui a suivi, jusqu’au match décisif lors de la dernière journée de la saison régulière.

Mais au lieu de rejoindre l’équipe, le personnel et les présentateurs radio sur un vol à destination de Milwaukee, la saison de Cohen au stand s’est terminée il y a deux semaines à Atlanta.

Dans le baseball, les voix locales que les fans connaissent et aiment (généralement) lors de plus de 162 matchs de saison régulière sont remplacées par les diffuseurs nationaux pour les séries éliminatoires. Bien qu’il existe des raisons logistiques, contractuelles et financières raisonnables pour lesquelles les chaînes de télévision locales sont mises à l’écart des séries éliminatoires, ce fait n’efface pas la douleur associée au fait de manquer l’appel – à la fois pour les annonceurs eux-mêmes et pour les fans qui se sentent coupés.

« C’est un peu comme faire un voyage transatlantique sur un navire, puis se faire jeter par-dessus bord à un kilomètre et demi du rivage », a déclaré Cohen avec un petit rire mécontent. « C’est bizarre. »

Contrairement à leurs homologues de la télévision, les radiodiffuseurs restent avec leurs équipes locales pendant les séries éliminatoires. Ainsi, au moment d’Alonso, le radiodiffuseur des Mets, Howie Rose, a pu lui donner l’appel de sa vie. « Il l’a fait », a crié Rose – apparemment follement excitée, mais également pleinement concentrée sur la description de la scène devant lui.

Cohen, quant à lui, ne pouvait que regarder. Il a rassemblé ses réflexions et s’est préparé à les présenter sur SNY après le match. Cohen était heureux pour Rose et félicite les annonceurs nationaux qui organisent les jeux à sa place. Il est pleinement conscient d’avoir accepté un travail qui l’empêche d’appeler ces moments-là. Il n’a pas non plus fait semblant de cacher sa propre déception.

« Je suis sûr qu’ils s’amusent bien à faire ça », a-t-il déclaré. « Je ne peux que rester ici, envieux du plaisir qu’ils doivent avoir. »

Accepter un emploi de diffuseur de télévision s’accompagne de cachet, d’argent et d’une reconnaissance de nom. Tout comme il n’y a que 30 postes de direction, 30 directeurs généraux et 30 arrêts-courts titulaires, une seule personne peut être la principale voix play-by-play de la télévision.

Mais cela comporte également un défaut inné, à savoir une compréhension de la part de tous ceux qui occupent ce poste convoité. À la fin de la saison régulière, votre tâche est cédée à quelqu’un d’autre.

« Imaginez être un joueur et passer toute la saison sur la liste, puis se faire dire que vous ne ferez pas partie de la liste des séries éliminatoires », a déclaré un diffuseur télévisé actuel qui a souhaité rester anonyme. « C’est ce que je ressens. »

Austin Riley d’Atlanta a frappé un énorme circuit dans la NLDS la saison dernière pour compléter un retour de quatre points contre les Phillies. Et le diffuseur des Braves Brandon Gaudin était présent – ​​en tant que fan.

Il sauta de haut en bas. Le supporter de longue date des Braves a pu célébrer ce moment comme il l’aurait fait lorsqu’il était enfant. Quelque chose qu’il reconnaissait était spécial.

« Puis l’adrénaline s’estompe et je me demande : ‘Qu’aurais-je dit ?’ Quel aurait été mon appel à ce moment-là ?’ », a déclaré Gaudin. «Je me souviens du rugissement assourdissant et de la pensée à quel point il aurait été cool de passer rapidement cet appel, puis de m’asseoir et de laisser les frissons parcourir votre corps alors que la foule prend le dessus.

« Est-ce que j’y ai pensé quelques instants après le coup de circuit ? Je l’ai fait. Je me demandais à quoi ça aurait été.



Brandon Gaudin, à droite, abandonne ses fonctions chez les Braves à l’arrivée d’octobre. (Doral Chenoweth / La dépêche de Columbus)

Avant que Len Kasper ne prenne la relève à la radio des White Sox de Chicago, il a passé 16 ans comme voix à la télévision des Cubs. Au cours de ses six dernières saisons, les Cubs ont participé à cinq reprises aux séries éliminatoires, brisant notamment une disette de 108 ans au championnat des World Series en 2016.

Kasper a pris la décision incroyablement rare de quitter la télévision pour la radio, en partie parce qu’il ne voulait plus ressentir ce sentiment. Lorsqu’il est parti, il l’a expliqué au manager de l’époque, David Ross, en lui demandant ce qu’il aurait ressenti s’il avait été exclu de la liste des séries éliminatoires de 2016.

« Vous voulez avoir le sentiment d’en faire partie », a déclaré Kasper. « Appeler les jeux quand ils comptent le plus. Les présentateurs radio reçoivent l’appel jusqu’à la fin.

« Je pense que cela présente une grande valeur, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai fait ce changement. »

Assis entre ses deux co-animateurs radio, Michael Kay avait un reproche. Kay appelle les matchs des Yankees sur OUI. Et il a été chargé d’appeler la série Astros-Tigers Wild Card sur ESPN.

Dans son émission de radio le lendemain de la fin de cette série, il a déploré d’être la seule voix télévisée du jeu.

« Vous ne pensez pas que les fans des Tigres veulent entendre Jason Benetti ? Et ils ne veulent pas entendre Todd Kalas du côté des Astros », a déclaré Kay. « Allez. C’est si simple. Ayez juste un son secondaire.

« Ce n’est pas la même chose que d’écouter la voix de ces équipes », a déclaré le diffuseur des Pirates Greg Brown. « Je ne sais pas ce que j’aurais ressenti – surtout pour une équipe qui n’y est pas allée très souvent – ​​de ne pas pouvoir participer. Pour moi, cela aurait laissé un grand vide dans ma carrière de ne pas poursuivre les séries éliminatoires.

Bien que tous les matchs de la saison régulière de la NFL soient télédiffusés à l’échelle nationale, le baseball est bien plus une entreprise locale que la plupart des autres sports majeurs. Le jeu est rarement un sujet de conversation sur les radios nationales. Mais au quotidien, les équipes de baseball comptent sur leurs marchés.

Lorsque les diffuseurs locaux sont usurpés lors des séries éliminatoires, cela peut créer une dynamique dans laquelle les fans se sentent lésés. Cette frustration peut prendre la forme de plaintes concernant des préjugés ou simplement d’une insatisfaction générale à l’égard du produit dans son ensemble.

« Votre connexion avec les diffuseurs est plus forte que n’importe quel autre sport car il y en a 162 », a déclaré Joe Davis, le diffuseur des Dodgers qui convoque également les séries éliminatoires, y compris les World Series, sur FOX. « Vous dépensez presque tout cela avec les deux gars qui font partie de l’équipe. »

« Et puis, qui sont ces gens qui se présentent et convoquent les plus gros matchs de l’année ? Je comprends totalement. Vous ne serez jamais la personne la plus populaire dans la salle dans ce rôle.

Et les fans n’hésitent pas à transmettre ces commentaires.

« Les médias sociaux ont donné aux fans une boîte à suggestions numérique qui nous tient tous responsables, aux niveaux local et national, ce qui exige que nous nous concentrions sur l’amélioration du produit », a reconnu Brian Anderson, qui appelle les jeux Brewers sur Bally Sports et est la voix de TBS dans le séries éliminatoires.



Brian Anderson est appelé pour TBS en séries éliminatoires. (Kirby Lee / USA aujourd’hui)

Un match moyen des Mets sur SNY attire un peu plus de 250 000 téléspectateurs, selon un rapport de 2022 du Sports Business Journal. La MLB a annoncé que les diffusions avaient attiré en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs pendant les Division Series. Les personnes touchées par l’absence de diffusion locale ne représentent qu’une fraction de l’audience globale. Cela ne veut pas dire que leurs plaintes sont invalides ou qu’ils tombent dans l’oreille d’un sourd une fois le mois d’octobre arrivé.

« La saison est tellement longue, je sais ce que c’est quand les fans des Cubs veulent juste entendre leurs gars », a déclaré Jon Sciambi, qui est le diffuseur de télévision des Cubs et a également appelé Mets-Brewers sur ESPN. « Ils y sont habitués, et ça fait juste bizarre. »

C’est le côté émotionnel de l’équation. Et puis il y a aussi le côté pragmatique, que Sciambi n’a pas tardé à souligner. Les séries éliminatoires de baseball ne sont pas uniquement destinées au public local. Même dans des moments comme le home run d’Alonso, ce sont les fans qui veulent quelqu’un d’aussi excité qu’eux, ou qui les rassure dans les derniers instants de la saison.

« Il y a beaucoup de gens qui regardent ce match qui ne sont pas des fans des Mets, ni des fans des Brewers », a-t-il déclaré. «Il y a un aspect où ils le regardent simplement.

« Donc, aussi bruyant que cela puisse paraître, je pense qu’ils vont bien et qu’ils sont habitués à tous les gars nationaux qui l’ont fait. »

Quand L’Athlétisme Après avoir demandé une interview à la MLB pour cette histoire, un porte-parole a déclaré que ses partenaires de diffusion seraient une meilleure source d’information. Après tout, ce sont eux qui déterminent qui diffuse les jeux.

Quand L’Athlétisme Après avoir contacté l’un des partenaires de diffusion de la ligue, son porte-parole a déclaré que la MLB ferait mieux de répondre aux questions sur ce sujet. Après tout, ce sont eux qui fixent les paramètres de la couverture télévisuelle de leur sport avec tous leurs partenaires.

En fin de compte, c’est en quelque sorte une décision commune. Empêcher la diffusion d’émissions locales parallèlement à une émission nationale fait partie de leur accord contractuel, a déclaré une source de la ligue. Et c’est une solution financièrement avantageuse pour les deux parties.

FOX verse à la MLB 729 millions de dollars par an. Turner paie 470 millions de dollars et ESPN 550 millions de dollars. Aucun de ces réseaux n’accepte ce prix élevé dans le but de partager les regards pendant le mois le plus important du sport.

Mais cela n’a pas toujours été comme ça. Dans les années 1970, les détenteurs de droits locaux diffusaient les séries de championnats. Le premier tour des séries éliminatoires de la NBA et de la LNH est encore diffusé à l’échelle nationale et locale. Certains diffuseurs nationaux de baseball aimeraient voir cette option.

« J’ai aimé ce modèle », a déclaré Anderson, qui a noté que il essaie d’incorporer les moments forts des appels locaux dans leur émission télévisée nationale. «Je fais du baseball en séries éliminatoires pour TBS depuis 17 ans maintenant et je me sens toujours mal que les voix des fans des équipes impliquées aient disparu.

«Aucun annonceur national, moi y compris, ne sera jamais aussi compétent et à l’écoute de la culture d’une équipe que l’annonceur local. Appeler votre équipe dans les plus grands moments est quelque chose que nous désirons tous », a-t-il déclaré.

Anderson a cité le modèle « TeamStream » de Turner, utilisé lors du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, comme une option « qui mérite d’être poursuivie ». Cela permettrait aux équipes locales de se regrouper pour un « AltCast » où les fans locaux pourraient entendre leur diffuseur.

« Ce serait fantastique si cela se produisait », a déclaré Cohen.

Mais comme Anderson, Cohen et bien d’autres l’ont noté, cette option semble plus facile en théorie qu’elle ne le serait en réalité.

Donc, pour l’instant, Cohen et nombre de ses homologues resteront assis dans les studios, dans les tribunes ou juste devant leur télévision pour regarder la fin d’une saison qu’ils ont contribué à amener à ce moment.

« Vous faites partie du tissu pendant six mois », a déclaré Cohen. « Et puis tout d’un coup, tu ne l’es plus. »

— L’AthlétismeChad Jennings et Stephen Nesbitt de ont contribué à ce rapport.

(Photo du haut de Gary Cohen avec son partenaire de diffusion Ron Darling : Kathy Willens / Associated Press)