Lorsque les robinets se tarissent et que le courant est coupé, nous devrions nous rappeler qui est à blâmer

Des MILLIONS vivent sous une interdiction d’arrosage. Les prix du gaz explosent. Et nous sommes menacés de pannes hivernales.

C’est une autre semaine dans l’infrastructure inadéquate et en ruine de la Grande-Bretagne.

Si les choses avaient été gérées différemment, nous aurions pu avoir plus d’énergie nucléaire, de gaz de schiste produit au Royaume-Uni et de réservoirs pour assurer l’approvisionnement complet des maisons pendant la sécheresse. Crédit : Alamy

Vous ne pouvez pas reprocher à Tony Blair d’avoir réalisé que si nous devions fermer des centrales au charbon pour réduire les émissions de carbone, nous allions avoir besoin de nouvelles centrales nucléaires 1 crédit

Le gouvernement conservateur a finalement échoué à soutenir correctement l’industrie contre les manifestations environnementales Crédit : Getty

Quand quelqu’un propose de faire quoi que ce soit à ce sujet, comme la promesse de Liz Truss de construire plus de centrales électriques ou de faire enfin en sorte que l’industrie britannique de la fracturation hydraulique produise du gaz, ils sont réduits à néant : “Cela prendra des années.”

Il est vrai, bien sûr, qu’on ne peut pas construire un barrage ou une centrale nucléaire du jour au lendemain.

Mais nous ne serions pas dans la situation où nous sommes aujourd’hui si les gouvernements successifs n’avaient pas pris d’aussi mauvaises décisions dans le passé.

Nous aurions pu avoir plus d’énergie nucléaire, de gaz de schiste produit au Royaume-Uni et de réservoirs pour assurer l’approvisionnement complet des maisons pendant la sécheresse.

Mais trop de personnes au pouvoir ont tergiversé et n’ont pas sanctionné la construction de l’infrastructure dont nous avons désespérément besoin maintenant.

Nucléaire mis en touche

Les racines de la crise actuelle remontent loin. Vous ne pouvez pas reprocher à Tony Blair d’avoir réalisé que si nous devions fermer des centrales au charbon pour réduire les émissions de carbone, nous allions avoir besoin de nouvelles centrales nucléaires.

En mai 2006, il a déclaré que ce serait un « manquement à son devoir » de sa part de ne pas autoriser davantage de capacité nucléaire.

Lorsque Gordon Brown est devenu Premier ministre l’année suivante, lui aussi s’est dit favorable à l’énergie nucléaire.

Mais alors quoi ? Les travaillistes ont été au pouvoir pendant encore quatre ans, dont une grande partie avec Ed Miliband comme secrétaire à l’énergie – oui, lui qui bêle maintenant sur les prix de l’énergie.

Mais rien ne s’est passé. L’ensemble du programme nucléaire a été mis en branle en organisant d’interminables examens des politiques, mais en ne construisant rien.

Pourtant, si le New Labour avait commencé à construire les centrales nucléaires qu’il avait promises, elles seraient déjà ouvertes, fournissant une alimentation sûre et fiable à nos foyers.

Puis vinrent les élections générales de 2010 et nous nous retrouvâmes avec un gouvernement de coalition et le libéral démocrate Chris Huhne comme secrétaire à l’énergie – qui nous a dit que « le nucléaire est une technologie éprouvée, testée et qui a échoué ».

Lorsqu’il est parti servir Sa Majesté à un autre titre – s’occuper du jardin du HMP Leyhill après avoir été reconnu coupable d’avoir perverti le cours de la justice pour un excès de vitesse – il a été remplacé par l’actuel chef libéral démocrate, Ed Davey.

Davey a au moins approuvé la construction de Hinkley C, la centrale nucléaire construite par EDF dans le Somerset.

Mais en tant qu’ancien opposant au nucléaire, son cœur n’y était pas vraiment.

C’est là que s’est terminé le grand renouveau nucléaire – jusqu’à ce que le gouvernement actuel donne son approbation à Sizewell C le mois dernier.

Pendant ce temps, au cours des 16 années qui ont suivi le discours de Blair, sept des 12 centrales nucléaires qui étaient alors opérationnelles ont été retirées.

Même Hinkley C ne remplacera pas l’énergie qu’ils produisaient.

Aussi difficile que cela puisse paraître aujourd’hui, jusqu’en 2003, la Grande-Bretagne était un exportateur net d’énergie. Vous ne pouvez pas blâmer Blair ou ses successeurs pour le déclin des gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord, alors qu’ils commençaient à être exploités.

Mais vous pouvez leur reprocher de ne pas soutenir l’exploration de nouveaux champs et d’être lents à accorder des licences d’exploration.

Le potentiel d’exploitation des réserves de gaz de schiste britanniques par la fracturation hydraulique est connu depuis 2007, mais rien n’a été fait jusqu’à l’élection des conservateurs en 2010.

Pendant un certain temps, le nouveau gouvernement était enthousiaste à propos de la fracturation hydraulique. En 2012, la Royal Society et la Royal Academy of Engineering ont produit un rapport indiquant que la fracturation hydraulique pouvait être effectuée en toute sécurité en Grande-Bretagne, et en 2013, le British Geological Survey a conclu que suffisamment de gaz de schiste pourrait être récupéré pour fournir à la Grande-Bretagne 47 ans d’approvisionnement actuel.

Mais le gouvernement a finalement échoué à soutenir correctement l’industrie contre les protestations environnementales.

Tous les gouvernements depuis celui de Blair étaient trop heureux de permettre à la production de combustibles fossiles de décliner au fur et à mesure que les énergies renouvelables prenaient le relais.

Mais nous n’avons jamais surmonté le problème de savoir quoi faire quand le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas. Nous sommes toujours fortement dépendants du gaz pour combler les lacunes.

Le problème est que non seulement nous avons laissé décliner notre propre industrie gazière, mais nous n’avons pas réussi à construire les installations de stockage qui auraient fourni une certaine protection contre la volatilité des marchés mondiaux.

Pire encore, en 2017, Centrica – qui a déclaré des bénéfices de 1,3 milliard de livres sterling pour le premier semestre 2022 grâce à la flambée des prix du gaz – a en fait fermé l’installation de stockage Rough sous le sud de la mer du Nord, ce qui a au moins permis à la Grande-Bretagne de stocker neuf jours d’approvisionnement. .

Ni le secrétaire aux affaires de l’époque, Greg Clark, ni la ministre de l’Énergie, Claire Perry, n’ont fait quoi que ce soit pour arrêter l’entreprise.

Vendre des réservoirs

Quant à l’énergie, il en va de même pour l’eau. Aucun nouveau réservoir majeur n’a été construit en Grande-Bretagne depuis Kielder Water dans le Northumberland en 1981.

Pire encore, les compagnies des eaux ont été autorisées à fermer et à vendre des réservoirs à des fins de développement.

Thames Water a même créé une filiale, St James ‘Homes, pour exploiter des sites à Londres – anciennement partie de l’infrastructure de l’eau – en construisant des centaines d’appartements afin de satisfaire l’objectif de John Prescott de construire de nouvelles maisons sur des friches industrielles.

Thames Water a au moins proposé un nouveau réservoir à Abingdon, dans l’Oxfordshire, ce qui aurait pu atténuer certaines des pénuries de cette année.

Mais en 2007, l’Agence pour l’environnement a affirmé que cela n’était pas nécessaire. En 2011, la secrétaire conservatrice à l’environnement, Caroline Spelman, a complètement annulé les plans.

Et donc une autre infrastructure, qui aurait pu nous aider à traverser la sécheresse, a mordu la poussière. Lorsque les robinets se tarissent et que le courant est coupé, nous devons nous rappeler qui est à blâmer.

Aucun nouveau réservoir majeur n’a été construit en Grande-Bretagne depuis Kielder Water dans le Northumberland en 1981 Crédit : Alamy