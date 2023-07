Lorsque les règles COVID maintenaient les humains à la maison, la faune errait plus librement, selon une étude internationale

Lorsque la pandémie de COVID-19 a forcé les humains à se replier chez eux, les animaux sauvages ont profité de notre absence, selon de nouvelles recherches.

L’étude, rédigée par 175 chercheurs du monde entier, examine comment les restrictions pandémiques au plus fort de la crise sanitaire mondiale ont modifié le comportement des animaux.

Les chercheurs ont découvert que lorsque la mobilité humaine était limitée par des mesures de confinement, la faune en prenait rapidement note, se rapprochant des routes et se déplaçant plus librement dans le paysage.

Des éléphants du Botswana aux grizzlis errant dans les Rocheuses, les animaux appréciaient la solitude lorsque les lieux devenaient largement dépourvus de personnes.

« L’une des plus grandes surprises a été de voir les animaux réagir et changer de comportement en si peu de temps », a déclaré Marlee Tucker, écologiste à l’Université Radboud aux Pays-Bas et auteur principal de l’étude.

L’étude, publié ce mois-ci dans la revue Scienceont examiné 43 espèces de mammifères terrestres, en s’appuyant sur les données recueillies auprès de 2 300 animaux individuels équipés de colliers radio ou d’autres traceurs GPS.

Donner à la faune l’espace nécessaire pour rester sauvage peut avoir un impact immédiat sur ses déplacements, selon l’étude. Les résultats pourraient aider à éclairer les futurs efforts de conservation, a déclaré Tucker.

« Il s’agit d’une découverte assez positive et optimiste, car elle montre que les animaux conservent toujours cette capacité à modifier leur comportement », a déclaré Tucker.

« Cela suggère que peut-être que de petits changements dans notre comportement pourraient en fait réduire notre impact. »

Les chercheurs ont surveillé les changements de comportement des animaux au printemps 2020 par rapport à la même période l’année précédente. Chaque ensemble de données s’est vu attribuer une « date de début de verrouillage » en fonction des réglementations gouvernementales nationales de l’époque.

Trois tendances se dégagent.

Lorsqu’ils ont été suivis sur des périodes de 10 jours, les animaux ont parcouru en moyenne 73 % plus loin lorsqu’ils ont migré, chassé et cherché de la nourriture.

Le nombre de tués sur les routes a été réduit même si les animaux se sont rapprochés de 36 % des routes dans les zones densément peuplées.

Lorsqu’ils sont suivis sur de courtes périodes d’une heure, les animaux des zones densément peuplées se déplacent moins, probablement parce que les humains n’étaient pas là pour les effrayer.

Ce comportement plus audacieux a été observé dans toutes les espèces, selon l’étude.

Les pumas de Californie se sont rapprochés des bords des villes qu’ils ne le faisaient avant les restrictions. Les porcs-épics à crête – trouvés en Italie, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne – ont commencé à proliférer dans les zones urbaines. Les lapins de l’Est envahissants ont commencé à sauter davantage pendant la journée.

Une expérience accidentelle

Tucker a déclaré que la pandémie a produit les bonnes variables pour une expérience naturelle inattendue.

Lorsque la pandémie a été déclarée et que les gens ont commencé à échanger des histoires d’animaux sauvages se promenant dans les rues de la ville au milieu des fermetures, elle a commencé à appeler ses homologues du monde entier.

« Nous avons réalisé qu’il s’agissait d’une opportunité unique où l’activité humaine était radicalement modifiée.

« Notre comportement a changé presque du jour au lendemain dans de nombreux comtés », a-t-elle déclaré, notant que de nouvelles recherches sur l’impact de la pandémie sur les mouvements d’animaux sauvages sont en cours dans le monde entier.

« C’était une occasion très rare où nous pouvions séparer le comportement humain des changements dans le paysage. »

Les animaux ont été suivis pendant une moyenne de 59 jours. L’étude note certaines valeurs aberrantes dans les données, car certaines espèces ont réagi différemment à l’absence d’humains.

Par exemple, les pumas exploraient davantage les zones urbaines lorsque les restrictions étaient strictes, contrairement aux espèces telles que les ours noirs américains, les lynx roux et les coyotes errant dans le même habitat.

Les éléphants se battent dans le parc national des éléphants à Addo, en Afrique du Sud. Les éléphants faisaient partie des 43 espèces suivies dans l’étude mondiale. (Fernando Vergara/Associated Press)

De nombreuses espèces canadiennes emblématiques, dont les loups, les ours noirs et les mouflons des Rocheuses, ont été prises en compte dans l’étude.

Mark Hebblewhite, professeur adjoint de biologie de la faune à l’Université du Montana, a déclaré que les biologistes impliqués dans la surveillance des mouvements des incendies de forêt voyaient la pandémie comme une opportunité de collaboration.

Hebblewhite, qui étudie les wapitis dans les Rocheuses de l’Alberta, a déclaré que de nombreux auteurs de l’étude avaient travaillé ensemble sur un article de 2018 examinant comment l’activité humaine en général modifiait les mouvements de la faune.

« C’était un hasard, une expérience accidentelle », a déclaré Hebblewhite. « Lorsque COVID est arrivé, nous avons vu certaines des façons les plus importantes et les plus novatrices dont le comportement humain a changé en probablement 100 ans. »

Il a déclaré que les chercheurs impliqués dans les études GPS s’appuyaient souvent les uns sur les autres pour se guider, notant que des biologistes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de Parcs Canada figuraient parmi les contributeurs à l’étude.

« Vous pouvez imaginer que les données GPS que vous obtenez d’un wapiti ne sont pas si différentes des données GPS que vous obtenez d’un raton laveur à collier radio en termes de la façon dont vous les analysez, c’est ainsi que nous nous sommes connectés à ce réseau mondial de personnes. »

Depuis plus de deux décennies, Hebblewhite suit les populations de wapitis en liberté au ranch Ya Ha Tinda dans le parc national de Banff, une propriété historique qui sert de domaine vital à l’un des troupeaux de wapitis les plus importants de l’Alberta sur le plan écologique.

Il a déclaré que le ranch isolé servait de site de contrôle pour l’étude, car il y avait peu de visiteurs. En revanche, les impacts des réglementations COVID ont été beaucoup plus prononcés dans des endroits comme la vallée de la Bow en Alberta, une destination de montagne pittoresque populaire auprès des visiteurs, a-t-il déclaré.

Malgré les variations dans les résultats, Hebblewhite a déclaré que la recherche confirme que la faune peut bénéficier de pratiques de conservation qui tiennent les humains à distance, même pour une courte période.

Par exemple, la fermeture temporaire d’un parc ou d’une route pour donner aux espèces sensibles un espace suffisant pour effectuer leurs migrations annuelles peut fournir une protection précieuse.

« La faune passe une grande partie de son temps à éviter l’activité humaine », a-t-il déclaré.

« Pendant COVID, lorsque les humains étaient enfermés dans leurs maisons, la faune pouvait se détendre beaucoup … ils avaient carte blanche. »