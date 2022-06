Lorsque les pilules abortives ont été interdites au Brésil, les femmes se sont tournées vers les trafiquants de drogue

La dépendance des femmes au marché noir pour l’accès aux avortements médicamenteux signifie qu’elles peuvent ne pas suivre les meilleures pratiques médicales. Lorsque C., une enseignante de 24 ans à Recife, a acheté du misoprostol à un trafiquant de drogue l’année dernière, elle a cherché sur Google pour savoir comment le prendre. “Parce que c’était illégal, il n’y avait aucune information sur la façon de le prendre ou quoi prendre”, a-t-elle déclaré.

Sa recherche a trouvé des recommandations pour insérer les comprimés dans son vagin, comme le ferait un médecin si elle était dans une clinique, mais a averti que des traces pourraient être laissées et la trahir si elle se retrouvait à l’hôpital ; au lieu de cela, elle les a dissous sous sa langue, une méthode qui fonctionne également mais moins rapidement.

C., qui a demandé à n’être identifiée que par son initiale du deuxième prénom par peur des poursuites, a saigné pendant des semaines après et a voulu demander conseil à sa mère, gynécologue. Mais sa mère est une militante anti-avortement. Finalement, C. a dit qu’elle pensait avoir fait une fausse couche et sa mère l’a emmenée voir un collègue qui a pratiqué une dilatation et un curetage sous anesthésie.

“Quand j’ai eu le curetage, je n’arrêtais pas de me répéter : ‘Ne dis rien, tu ne peux rien dire’ – c’était de la torture”, a-t-elle déclaré. “Même si j’étais totalement sûre que je voulais avorter, je n’avais aucun doute, vous avez toujours l’impression d’avoir fait quelque chose de mal parce que vous ne pouvez pas en parler.”

La restriction sur le misoprostol a compliqué les soins obstétriques réguliers, qui utilisent le médicament pour le déclenchement du travail, a déclaré le Dr Derraik. A la maternité publique de Rio où elle est directrice médicale, un médecin doit remplir une demande en trois exemplaires pour le médicament, la faire signer par le Dr Derraik, l’apporter à la pharmacie où le surveillant doit également signer avant de le sortir d’un armoire verrouillée, puis le médecin doit administrer le médicament avec un témoin, pour s’assurer qu’il n’est pas détourné vers la vente au marché noir.

“Toutes ces étapes ne sont pas officiellement requises”, a déclaré le Dr Derraik. “Mais les hôpitaux les font à cause de la paranoïa intense autour de la drogue.”