Lorsque les patrons font cela, cela signifie un désastre au travail – Que faire à la place

Vous l’avez déjà vu. Le patron qui insiste sur le fait que tout va bien tandis que les employés grognent et pensent exactement le contraire. Il peut se présenter comme un appel sourd à l’échelle de l’entreprise concernant un problème social urgent. Dans un ère de l’activisme et de l’organisation des employésil est particulièrement important que les patrons et les employés soient d’accord sur la manière dont leurs entreprises doivent aborder les problèmes sociaux importants qui affectent leurs employés. Le problème, cependant, c’est que cela ne semble pas se produire très souvent. Et quand ce n’est pas le cas, c’est un gâchis d’entreprise qui attend de se produire. Selon un expert en leadership Megan Reitzdont les recherches portent sur la façon dont les gens interagissent sur le lieu de travail, il y a une cause majeure derrière la discorde, ce qu’elle appelle la “bulle d’optimisme”. En termes simples, une bulle d’optimisme fait référence à la tendance des dirigeants à surestimer à quel point leurs employés se sentent à l’aise de faire part de leurs préoccupations au travail, comme l’a expliqué Reitz dans une conférence TED de septembre. “Au fur et à mesure que vous vieillissez, vous surestimez la mesure dans laquelle les autres personnes s’expriment. Vous surestimez votre accessibilité et vous surestimez vos capacités d’écoute”, a déclaré Reitz. “Et tout cela signifie que vous sous-estimez la force de sentiment qui pourrait exister avec certains de vos employés.” Professeur de leadership et de dialogue à la Hult International Business School, Reitz a interviewé des centaines de militants et de dirigeants pendant cinq ans pour un livre pour dire la vérité au pouvoirappelé “Parlez-en”. L’un des éléments centraux de la bulle d’optimisme est un phénomène que Reitz appelle “l’aveuglement de l’avantage”. Lorsque vous possédez les étiquettes qui véhiculent le statut au sein d’une hiérarchie particulière – pensez à PDG, directeur et autres – vous êtes probablement la dernière personne à réaliser comment cette étiquette peut affecter votre accessibilité, a expliqué Reitz. “En fait, ce n’est que lorsque nous n’aurons pas ces étiquettes que nous pourrons en quelque sorte les regarder et dire:” Mon Dieu, ils font une différence dans la façon dont les gens peuvent s’exprimer ici “”, a-t-elle ajouté. Alors, que peuvent faire les dirigeants à ce sujet ? Reitz a un manuel simple en quatre points pour aider les employeurs à mieux répondre aux préoccupations de leurs travailleurs concernant les problèmes sociaux qui couvent.

1. Écoutez

Les dirigeants doivent se poser systématiquement des questions pertinentes, a déclaré Reitz : “Êtes-vous un peu détaché ? Comment savez-vous ce que vos employés trouvent important dans leur organisation ?” La seule façon de répondre réellement à ces questions est d’écouter, a poursuivi Reitz. « Ne présumez pas que vous savez ce qui compte », dit-elle. Il y a beaucoup de conseils là-bas sur le meilleures pratiques d’écoute pour les dirigeants, mais Reitz a souligné que l’élément le plus crucial est “la compréhension qu’il est presque inévitable que vous soyez un peu détaché, et que vous devez faire beaucoup plus de travail pour vraiment savoir ce qui compte pour les employés”.

2. Reconsidérez vos hypothèses

La bulle d’optimisme n’est cependant qu’un morceau du gâteau. Tout au long de ses recherches, Reitz a demandé à des milliers de personnes comment elles définissaient “activiste” et “activisme”, et elle en a entendu assez pour savoir que ce sont des termes incroyablement lourds. “Nous devons comprendre les hypothèses et les associations que nous apportons à l’activisme, car cela affecte bien sûr la façon dont nous y répondons”, a-t-elle déclaré. À titre d’exemple, elle cite le temps qu’elle a passé au conseil d’administration d’un organisme de soins de santé, où un employé s’est notamment fait entendre au sujet du changement climatique, critiquant régulièrement les efforts de l’organisme. “C’était vraiment intéressant, car certains cadres l’ont qualifié de fauteur de troubles, [and] voulait en quelque sorte se débarrasser de lui”, a déclaré Reitz. “Mais il y avait quelques cadres qui le voyaient comme un pionnier, et en fait un couple qui voulait l’inviter au conseil d’administration pour les éduquer.” La vente à emporter ? Ce qui compte comme activisme dépend de qui le définit, et les dirigeants doivent reconnaître leurs hypothèses afin qu’ils puissent “réagir avec plus de conscience et plus de pleine conscience”, a déclaré Reitz.

3. L’inaction n’est pas une option

Reitz a souligné que “l’inaction est aussi politique que l’action”, ajoutant que lorsque les dirigeants disent qu’ils sont apolitiques sur des questions urgentes, c’est essentiellement un oxymore. Alors qu’il serait presque impossible pour un patron de s’exprimer sur chaque problème de société dans les nouvelles, Reitz a déclaré que les dirigeants devraient simplement “faire des choix conscients, cohérents et authentiques sur ce que [they] prendra position sur et ce que [they] ne le fera pas.” Cette décision doit être prise en collaboration avec les parties prenantes et, a-t-elle ajouté, “vos employés sont l’une de vos principales parties prenantes là-bas”.

4. Engagez un dialogue