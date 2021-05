Lorsque les médecins ont suggéré à Sunil Dutt de tuer Nargis, vous voulez savoir ce qui s’est passé ensuite? | Nouvelles des gens

New Delhi: L’histoire d’amour de Nargis-Sunil Dutt était l’une des plus grandes histoires d’amour du cinéma hindi. Le couple puissant de l’industrie était profondément amoureux et se soutenait toujours dans les moments difficiles.

Lorsque Nargis et Sunil Dutt se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de «Do Bigha Zameen» de Balraj Sahni, Duttsaab était un étudiant et un acteur en herbe, mais Nargis était déjà un acteur établi. Mais ce n’était pas le tournant de leur vie. Les choses ont changé entre eux lorsqu’ils ont joué le rôle de mère et de fils dans le classique de Mehboob Khan de 1957, « Mother India ». Le film a été un succès et c’est à ce moment-là que le duo a décidé de s’installer ensemble.

Sunil Dutt était tellement amoureux de Nargis qu’il devenait nerveux chaque fois qu’il la voyait en face d’elle.

Les choses allaient bien dans leur vie conjugale, jusqu’au jour où la nouvelle de la souffrance de Nargis était tombée dans le domaine public. Cette nouvelle a complètement bouleversé Sunil. Mais il n’était pas prêt à l’accepter et il a donc emmené Nargis à l’étranger pour un meilleur traitement et sa chimiothérapie a commencé. Le processus était douloureux et à cause duquel Nargis est entré dans le coma.

Les médecins l’ont abandonnée mais c’était Sunil Dutt, qui croyait que sa femme bien-aimée irait à nouveau bien et il a donc continué le traitement. Un moment est venu, où les médecins ont conseillé à Duttsaab de la retirer du système de survie et de lui permettre de dormir paisiblement pour toujours, mais l’acteur n’était pas prêt pour cela et a continué ses prières pour sauver sa femme.

Enfin, un jour est venu dans leur vie où la famille était de nouveau heureuse alors que Nargis sortait du coma et commençait à se rétablir. C’était le moment où les débuts de leur fils Sanjay Dutt à Bollywood, Rocky, étaient sur le point de faire leur apparition sur les écrans. Nargis souhaitait voir le film de son fils et donc tous les arrangements ont été faits pour elle.

Mais il semble que Dieu ait un autre plan pour la famille, la femme de Dutt et la star légendaire Nargis ont soufflé son dernier souffle le 3 mai 1981. Elle est décédée trois jours avant les débuts de son fils Sanjay à Bollywood. Après sa mort, Sunil a été complètement brisée et son monde s’est arrêté.