Lorsque les locataires ont cessé de payer leur loyer, la propriétaire de Niagara dit qu’elle leur a offert 10 000 $ pour partir. Ça n’a pas marché

Lorsque Luz Romero a entendu parler d’un bien locatif à vendre il y a quelques années, elle a sauté sur l’occasion d’être propriétaire.

Elle et son mari ont rénové la maison jumelée de Niagara Falls, en Ontario, et ont tenté d’établir de bonnes relations avec les locataires dont ils ont hérité, a-t-elle déclaré.

La maison compte deux unités locatives – une au rez-de-chaussée, où vit un couple, et un appartement au sous-sol, qui abrite un seul locataire.

Lorsque les locataires du rez-de-chaussée ont été en retard sur leurs paiements de loyer de 1 400 $ par mois à quelques reprises l’année dernière, Romero a dit qu’elle était compréhensive et leur a accordé des prolongations.

Mais depuis février, ces locataires n’ont pas du tout payé de loyer et lui doivent maintenant environ 7 000 dollars, a déclaré Romero. De longs retards à la Commission de la location immobilière (LTB) signifient qu’elle devra probablement attendre des mois de plus pour une audience pour tenter de les expulser, alors que sa famille est à un « point de rupture financière », a-t-elle déclaré.

« Je veux qu’ils partent et je veux vendre et jamais, jamais [be a landlord] encore une fois », a-t-elle déclaré. « Nous sommes extrêmement contrariés et découragés par le système.

En plus de l’impact financier, Romero a déclaré qu’elle souffrait également d’insomnie et d’une éruption cutanée chronique due au stress.

Les locataires n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Romero a déclaré que les locataires lui avaient dit qu’ils avaient des problèmes financiers.

« Nous avons besoin les uns des autres pour coexister »

Romero et son mari ont acheté la maison en 2021 en souscrivant une marge de crédit hypothécaire sur leur maison GTA, a-t-elle déclaré. Ils ont hérité des locataires par la vente de la propriété.

En mars, lorsque les locataires n’ont pas payé de loyer pour le deuxième mois consécutif, Romero a déclaré qu’elle leur avait d’abord proposé un accord « argent contre clés » – une tactique légale que certains propriétaires utilisent pour contourner un processus d’expulsion formel coûteux et long.

Elle leur paierait 10 000 $ et leur pardonnerait ce qu’ils devaient s’ils déménageaient d’ici la fin mai, a déclaré une lettre que son avocat leur avait envoyée le 31 mars.

Elle a dit que les locataires n’avaient pas répondu et qu’elle attendait maintenant de les expulser alors qu’ils vivaient dans la maison sans payer de loyer. Elle a demandé leur expulsion par l’intermédiaire de la CLI le mois dernier et attend toujours qu’une date d’audience soit fixée.

La maison jumelée à Niagara Falls, en Ontario, est détenue et louée par Romero. (Royal LePage/Facebook)

Pendant ce temps, Romero et son mari font des heures supplémentaires dans leurs emplois respectifs dans le commerce de détail et dans l’informatique et ont épuisé leurs économies pour payer leurs factures, a-t-elle déclaré. Leurs trois enfants essaient également d’aider. Son fils adolescent a décidé de retarder ses études universitaires afin de ne pas peser davantage sur la famille cet automne, a-t-elle déclaré.

Il a également payé son propre smoking de bal cette année.

« C’est triste, honnêtement », a déclaré Romero. « Je ne sais pas comment je ne pleure pas, oh mon Dieu. »

Récemment, les locataires ont envoyé à Romero une lettre indiquant que si elle leur donnait 10 000 $ d’ici le 1er juin, ils partiraient d’ici le 30 juin. La lettre, vue par CBC Hamilton, reconnaît que leurs paiements de location « sont en retard », mais ne dit pas pourquoi.

Romero a refusé leur offre, la qualifiant d' »extorsion » et a déclaré qu’elle ne leur ferait pas confiance pour déménager avant le 30 juin. Elle ne sait pas non plus s’ils ont payé leurs factures de services publics, a-t-elle déclaré.

« C’est comme une guerre en ce moment entre les locataires et les propriétaires », a-t-elle dit, ajoutant que le système de location de l’Ontario ne fonctionne pour aucune des parties et ne fera qu’aggraver la crise du logement abordable s’il pousse les petits propriétaires comme elle hors du marché.

« Les gens ne comprennent pas que nous avons besoin les uns des autres pour coexister et [for housing] ne pas être entre les mains des grandes entreprises. »

Arriéré de la CLI ayant une incidence sur les propriétaires et les locataires

La CLI a un arriéré de plus de 38 000 demandes, selon le rapport d’un ombudsman du mois dernier. Une fois que les propriétaires ont déposé plainte contre les locataires, il faut généralement six à neuf mois pour une audience.

Le bureau de l’ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a lancé une enquête en 2020 sur le processus de la CLI et a interrogé plus de 4 000 Ontariens. Il a déclaré aux journalistes le 4 mai que les retards avaient un impact réel sur la vie des gens.

« Nous avons eu des propriétaires qui ont trouvé leurs locataires en train de mener des activités illégales », a déclaré Dubé. « Certains d’entre eux ont été harcelés ou menacés, agressés par leurs locataires. Et certains ont fait face à la ruine financière parce que les loyers n’étaient pas payés et certains se sont retrouvés dans des refuges pour sans-abri ou ont vécu dans leur voiture. »

Les locataires étaient également « bloqués en attente pendant qu’ils subissaient le harcèlement, des conditions de vie dangereuses et des tentatives inappropriées pour les forcer à quitter leur domicile », indique le rapport, qui comprenait 61 recommandations pour aider à résoudre l’arriéré.

La CLI n’a pas répondu aux questions de CBC Hamilton sur ce qu’elle fait pour améliorer les temps d’attente.

La porte-parole Janet Deline a déclaré que si un propriétaire ou un locataire pense qu’il subira un préjudice en attendant une audience, il peut demander que son cas soit accéléré et entendu en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois.