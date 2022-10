Lorsque les gens veulent continuer, ils se tournent vers les conservateurs et non vers les travaillistes – cela reflète vraiment la nation qu’ils représentent

SIR KEIR Rodney Starmer – Chevalier Commandeur de l’Ordre du Bain (KCB), Conseil du Roi (KC), multimillionnaire – dit que Rishi Sunak est déconnecté.

Pot. Bouilloire. Le noir.

Le Parti conservateur a maintenant le premier Premier ministre hindou Crédit : Getty

Les conservateurs ont eu le premier Premier ministre juif. Ils ont eu la première femme PM.

Maintenant, ils ont le premier Premier ministre hindou.

Le Parti conservateur reflète vraiment la nation qu’il représente.

Si quelqu’un est déconnecté, c’est bien le parti travailliste.

Malgré son avance apocalyptique dans les sondages d’opinion, je prédis que le Parti travailliste va se faire une belle cachette aux prochaines élections générales.

Parce que le parti travailliste ne comprend pas les rêves des citoyens britanniques ordinaires.

Dernières nouvelles — l’homme et la femme qui travaillent ne se considèrent pas comme une victime. Nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement nous sauve.

Nous nous attendons à ce que le gouvernement nous donne une chance équitable de réussir selon nos mérites.

Oui, le parti travailliste a compris qu’il ne serait jamais élu si ses députés méprisaient ouvertement ce pays.

Sir Keir est rarement vu sans Union Jack à proximité et a même amené les camarades de la conférence travailliste à gazouiller à contrecœur l’hymne national.

Mais l’empathie avec le peuple britannique ne se résume pas à quelques agitateurs symboliques.

Les travaillistes ne peuvent pas comprendre pourquoi Sunak est un conservateur – alors que quelqu’un avec son passé ambitieux pourrait difficilement être autre chose.

Bien qu’il soit célébré à juste titre que Sunak soit le premier dirigeant hindou d’un grand pays occidental, les antécédents de Rishi seraient totalement familiers à quiconque a travaillé dur pour construire un avenir meilleur pour ses enfants – quelle que soit leur race : l’accent mis par les parents de Sunak sur travail acharné, l’éducation et la famille.

Le refus obstiné de gémir — pauvre petit moi, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche.

La conviction que même dans ce monde injuste, notre pays est encore suffisamment méritocratique pour récompenser le sacrifice et la lourde tâche.

L’histoire inspirante de la famille Sunak est un argument éloquent pour que ce pays soit l’endroit le plus inclusif sur Terre.

Mais l’histoire de la mère et du père qui ont économisé, économisé et travaillé pour donner aux enfants Sunak l’une des meilleures éducations et une vie meilleure sonnera une cloche pour tous les Britanniques qui ont grandi du côté le plus pauvre des pistes.

C’est ce que le Labour ne comprend plus.

Ceux d’entre nous qui viennent de milieux modestes ne veulent pas de la pitié pieuse et vertueuse des travaillistes.

Nous avons nos aspirations.

Nous sommes prêts à travailler pour les réaliser.

Et nous avons le brillant exemple de nos propres parents, qui se sont greffés pour donner à leurs enfants une vie meilleure que celle qu’ils ont connue.

Cela fait clairement enrager les travaillistes de voir quelqu’un d’une origine ethnique voter conservateur.

Mais cela exaspère également les travaillistes lorsqu’une personne issue d’un milieu ouvrier blanc voit ses espoirs se refléter dans les conservateurs.

« Tory de la classe ouvrière ! est le ricanement ultime parmi tous ces toffs du parti travailliste diplômés de l’université.

Le lien entre le Labour et la population laborieuse a été brisé.

Ce n’est pas le Brexit qui l’a fait. Ce n’était pas Jeremy Corbyn.

C’est parce que le Parti travailliste s’attend à ce que toute personne issue d’un milieu modeste s’identifie comme une victime.

Et – comme nous le voyons dans la réaction exaspérée du Labour à l’entrée de Sunak au 10 Downing Street – ils nous méprisent quand nous ne le faisons pas.

Le pouvoir de gîte de Sophie

LA pandémie a changé à jamais notre relation avec nos armoires.

J’ai des potes avec des tas de costumes qu’ils ne porteront plus jamais.

Sophie Ellis-Bextor dit qu’elle regarde maintenant ses talons hauts avec horreur Crédit : Getty

Pendant ce temps, Sophie Ellis-Bextor – l’une des héroïnes du confinement avec ses Kitchen Discos, diffusés en direct sur Instagram – dit qu’elle regarde désormais ses talons hauts avec horreur.

« J’ai bien plus de 200 paires », soupire la maman de cinq enfants. “Après les confinements, j’ai regardé tous les talons et je me suis dit : ‘Pourquoi ai-je fait ça à mes pieds ?’ ”

Parce que tu étais si belle dedans, Sophie.

Super télé

HOUSE Of The Dragon a diffusé sa finale de saison cette semaine.

J’ai regardé chaque seconde cracheuse de feu parce que je crois que Game Of Thrones est là-haut avec Breaking Bad et The Sopranos – parmi les plus grandes émissions de télévision jamais réalisées.

House Of The Dragon a diffusé sa finale de saison cette semaine – photo Paddy Considine Crédit : AP

Et HotD, avec Paddy Considine, était spectaculaire. . . bien.

Cependant, la première saison de Game Of Thrones s’est terminée avec la tête coupée de Ned Stark – un moment à couper le souffle que personne n’a vu venir et qui aurait probablement pu conclure la saga sur-le-champ.

Tandis que HotD se terminait par des personnes portant des perruques blond platine marmonnant la guerre. Et suppliant HBO pour une deuxième saison.

Le biais de Beeb est dans l’ADN

La présentatrice de la BBC, Martine Croxall, m’a toujours frappée comme l’une des présentatrices les plus inoffensives de la société.

Là, Martine est assise, lisant bovinement son autocue.

Martine Croxall a été suspendue pour avoir ouvertement savouré le retrait de Boris Johnson de la course à la direction des conservateurs Crédit : BBC

OK, donc Martine est à peine Walter Cronkite ou l’un des Dimblebys.

Mais je me suis retrouvé à développer un faible pour la présentatrice lorsqu’elle a refoulé ses larmes en annonçant la mort du prince Philip.

Alors, comme c’est très étrange que Croxall se retrouve suspendue pour avoir ouvertement savouré le retrait de Boris Johnson de la course à la direction des conservateurs.

“Ai-je le droit d’être aussi joyeux?” gloussa-t-elle. Euh non. Pas vraiment.

Mais l’orthodoxie politique à la BBC est maintenant si profondément enracinée, si enfouie dans l’ADN de la société, qu’il n’a même jamais traversé l’esprit de Croxall que des millions de personnes pourraient s’y opposer.

Vous savez, les 14 millions environ qui ont voté pour Boris Johnson.

Même si pas un seul d’entre eux n’est à la cantine de la BBC.

Faible sur les écolos

L’ECO-moron Madeleine Budd a versé des excréments humains sur un mémorial au capitaine Sir Tom Moore, mais s’est éloignée du tribunal avec une peine avec sursis.

Ce n’est même pas une tape sur la main. Qu’est-ce qui l’empêche de recommencer ?

Qu’est-ce qui empêche ses collègues activistes de profaner des œuvres d’art inestimables ? Et bloquer nos routes ?

Rien. Parce que nous sommes si pathétiquement doux avec ces crétins destructeurs.

LORSQUE l’étudiant Luke O’Connor a été poignardé à mort dans le quartier de Fallowfield à Manchester, le maire travailliste de la ville, Andy Burnham, a déclaré qu’il était “très inquiet” des crimes commis au couteau dans la ville.

Il est difficile d’imaginer une réponse plus pathétique.

Être inquiet ne suffit plus.

APRÈS une pêche à la traîne vicieuse, la candidate de Strictly Jayde Adams dit que les femmes “l’ont dans le cou” dans l’émission. Il serait plus exact de dire que les femmes l’ont dans le cou dans les égouts toxiques des médias sociaux.

Annuler l’arrogant Kanye

LE monde prend tardivement conscience du fait que Kanye West est un idiot affreux et insupportable.

Adidas et Gap ont abandonné les produits Yeezy de West – censés rapporter 1,5 milliard de dollars par an – de leurs magasins et sites Web après qu’il a fait des remarques antisémites typiquement démentes, et a ensuite affirmé qu’il était la victime innocente d’une « mafia juive des médias clandestins ». ”.

Kanye West a pris d’assaut la scène aux MTV Awards 2009 lorsque Taylor Swift recevait un prix Crédit : Getty

“Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”, a déclaré le géant allemand des vêtements de sport West, qui a changé son nom pour Ye l’année dernière dans un autre spasme de stupidité.

“Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux.”

Mais le comportement de Kanye West est inacceptable depuis des années.

Il a pris d’assaut la scène lors des MTV Awards 2009 lorsque Taylor Swift, encore adolescente, recevait un prix que West, dans son infinie sagesse, croyait avoir dû être décerné à Beyonce.

C’était dégoûtant – un acte d’intimidation impardonnable. Et le monde aurait dû se laver les mains de l’Occident au moment où cela s’est produit.

Mais le monde ne l’a pas fait et le rappeur s’est enrichi au-delà de l’imagination au cours des années qui ont suivi, notamment en raison de sa célébrité – il s’est séparé de sa femme Kim Kardashian il y a un an.

Au lendemain de ses coups de gueule antisémites, “Ye” a été lâché par ses agents. Anna Wintour, supremo de Vogue, le boycotte.

Il a même été brièvement bloqué sur Twitter et Instagram, pas surtout connus pour leur boussole morale.

“Ils ne peuvent pas nous annuler”, a jubilé West l’année dernière.

Je pense qu’ils viennent de le faire, horrible homme.

Et cela aurait dû arriver en 2009, au moment où Kanye West a intimidé Taylor Swift, 19 ans.