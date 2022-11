“Lorsque les gens appellent le 911, ils s’attendent à de l’aide”, les députés d’Okanagan exigent des solutions pour réduire les ambulances

La réduction des services d’ambulance à Kelowna a déjà commencé à avoir un impact sur la communauté.

La maison de vie assistée Vineyards Residence a passé un appel au 9-1-1 la semaine dernière, mais après avoir été mis en attente pendant une période inhabituellement longue, un membre de la famille a choisi de conduire son proche à l’hôpital plutôt que d’attendre une ambulance, a déclaré Janelle Hynes, responsable des relations communautaires et du marketing de l’établissement.

Après avoir omis de renouveler le contrat qui a été mis en œuvre en 2020, les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) ont annoncé qu’ils réduiraient de 30 % le nombre d’ambulances à Kelowna, ce qui ramènerait le nombre de véhicules disponibles à sept.

«Les résidents de Kelowna pourraient bientôt voir des temps de réponse plus longs pour les services de santé d’urgence», a déclaré l’Union des ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique.

Le chef adjoint des opérations du service d’incendie de Kelowna, Dwight Seymour, a déclaré à Capital News que Kelowna n’avait pas encore connu de retards dans les services d’ambulance aussi graves que dans d’autres parties de la province. Il a expliqué qu’il pourrait arriver un moment où les équipes de pompiers doivent effectuer les premiers soins et attendre sur les lieux l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, mais cela ne s’est pas encore produit.

La députée provinciale de Kelowna-Mission, Renee Merrifield, s’est dite « déçue » de la décision de la province de réduire les services d’ambulance.

“C’est un pas dans la mauvaise direction”, a déclaré Merrifield.

Elle a dit qu’elle-même et les autres députés de l’Okanagan écrivaient des lettres au ministre de la Santé, l’exhortant à mettre en œuvre des solutions permanentes pour la province.

« La vie des gens est en jeu », a déclaré Merrifield. “Lorsque les gens appellent le 9-1-1, ils s’attendent à de l’aide.”

