À la suite de la vente du week-end de Bitcoin, Sebastian Siemiatkowski, co-fondateur et PDG du géant suédois de la fintech Klarna, double ses inquiétudes concernant une ruée vers l’or en cours dans les devises numériques.

« Il y a beaucoup de promesses dans les crypto-monnaies », a déclaré M. Siemiatkowski mardi sur le « Worldwide Exchange » de CNBC. « Mais en même temps, je suis profondément inquiet que le gros risque soit comme lorsque mon chauffeur de taxi me demande s’il devrait investir dans le bitcoin. C’est à ce moment-là que je deviens nerveux que beaucoup de gens arrivent tard dans la fête et perdent beaucoup d’argent. »

Siemiatkowski a précédemment déclaré qu’il était « profondément préoccupé » par les publications faisant la promotion de Bitcoin sur Twitter et pensait que les régulateurs devraient agir pour protéger les gens contre les pertes potentielles.

Le prix du Bitcoin et d’autres monnaies numériques a augmenté en 2021 grâce à l’intérêt accru des investisseurs institutionnels, tandis que de grandes entreprises comme Tesla et PayPal ont également fait des progrès importants dans ce domaine. Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins plus tôt cette année et l’accepte maintenant comme paiement pour ses voitures. À partir de mardi, Venmo de Paypal montrera aux utilisateurs une nouvelle fonctionnalité qui leur permettra d’investir dans quatre crypto-monnaies différentes – bitcoin, éther, litecoin et bitcoin cash – et de partager leurs achats avec des amis via le fil social de Venmo.

Le chauffeur de taxi est devenu une conversation sur une bulle Bitcoin – similaire à l’histoire communément racontée de Joseph Kennedy Sr. s’inquiéter du marché avant le Crash de 1929 après avoir reçu des conseils sur les actions d’un ouvrier qui faisait cirer ses chaussures. Certains taureaux crypto ont cependant repoussé l’idée.

Dans une série de tweets plus tôt cette année, le directeur de la stratégie de CoinShares Demirors Meltem a soutenu que « votre chauffeur de taxi achetant des bitcoins n’est pas un signe du sommet du marché ». Il est beaucoup plus facile d’apprendre à investir maintenant grâce à Internet, a-t-elle écrit, car «des recherches de haute qualité sont disponibles gratuitement et facilement».

Alors que les taureaux du bitcoin le voient comme une réserve de valeur semblable à l’or, comme Siemiatkowski, tout le monde n’est pas convaincu par le boom de la monnaie numérique – elle a déjà chuté aussi bas que 3122 $ en 2018 après avoir grimpé à près de 20000 $ un an plus tôt. Les économistes sceptiques considèrent le bitcoin comme une bulle qui attend d’éclater.

« Autant que je suis enthousiasmé par la technologie, je suis toujours inquiet d’en parler car il y a un gros risque et un jeu tellement volatile à ce moment-ci », a déclaré Siemiatkowski. « Vous savez, quand je dis ce que je viens de dire, je vous promets que 500 personnes sur Twitter me poursuivront pour avoir osé même exprimer leur scepticisme. »

En février, CNBC a rapporté que Klarna de Siemiatkowski est sur le point de finaliser un cycle de financement d’un milliard de dollars qui donnerait à l’entreprise, classée n ° 5 l’an dernier CNBC Disruptor 50 liste, une valeur de 31 milliards de dollars.

Fondée en 2005, Klarna fait partie des nombreux candidats potentiels à une introduction en bourse technologique en Europe. « Peut-être que cela pourrait arriver cette année, peut-être que ce serait l’année prochaine, mais cela va évidemment arriver assez bientôt », a déclaré Siemiatkowski à CNBC plus tôt cette année. « C’est définitivement en cours, mais nous n’avons pas officiellement lancé le processus. »

Le PDG de Klarna a ajouté que la société trouve les inscriptions directes – une voie alternative à une introduction en bourse traditionnelle où les entreprises inscrivent sans émettre de nouvelles actions – « intéressantes ».

–Kevin Stankiewicz de CNBC a contribué à cet article.