Lorsque les clients disent que leur argent a été volé sur Zelle, les banques refusent souvent de payer

Zelle, l’application de paiement la plus populaire, est détenue et exploitée par Early Warning Services, une société basée à Scottsdale, en Arizona. Early Warning appartient à sept banques : Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC, Truist, US Bank et Wells Fargo. Mais chacune des 1 600 banques et coopératives de crédit qui proposent Zelle à leurs clients utilise ses propres paramètres et politiques de sécurité.

Ni les banques ni Early Warning ne publient publiquement de données sur la fraude, il est donc difficile de dire à quel point les escroqueries et les vols sont répandus sur Zelle. Des incidents comme ceux décrits par M. Oriach et M. Ruoff sont « rares » et représentent une petite partie de l’activité sur la plateforme, a déclaré Meghan Fintland, porte-parole de Early Warning.

Dans une enquête menée auprès de près de 1 400 personnes dont les comptes ont été consultés sans leur consentement l’année dernière, un quart a déclaré que Zelle ou d’autres services de paiement de personne à personne avaient été utilisés pour effectuer des transferts d’argent non autorisés, selon un rapport de Shirley Inscoe, conseillère chez Aite -Novarica Group, un consultant en services financiers. C’était juste après les transactions frauduleuses par carte de crédit.

Bob Sullivan, journaliste et défenseur de longue date des consommateurs, a comparé la vague actuelle d’escroqueries et de vols – et la réticence des banques à en absorber les pertes – aux débuts de la banque en ligne, lorsque le phishing et d’autres astuces pour obtenir les identifiants de connexion des clients et les mots de passe étaient épidémiques et les banques refusaient régulièrement les réclamations des clients. Il a fallu une ordonnance de la Réserve fédérale en 2005 pour faire comprendre aux banques qu’elles étaient censées couvrir de tels cas.

Le vol pur et simple n’est qu’un aspect du problème beaucoup plus important de la fraude sur Zelle et d’autres applications de paiement. En mars, le Times a rapporté que les escrocs et autres escrocs incitent souvent les gens à effectuer eux-mêmes des paiements, par exemple en se faisant passer pour des employés de banque ou en vendant des produits frauduleux. Dans ces cas, les banques refusent généralement d’effectuer des remboursements, arguant que puisque les clients eux-mêmes ont initié le transfert, ce n’est pas « non autorisé » selon la définition de la loi.